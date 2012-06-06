Бизнес-план для Дальнего Востока

Издательская компания «Золотой Рог» 20 лет ведет летопись развития бизнеса в Приморском крае и других регионах Дальнего Востока. И сегодня считаем своим общественным долгом помочь дальневосточному бизнесу сформулировать предложения о необходимости особых условиях хозяйствования на территории, чтобы уравнять его конкурентные условия с регионами центральной России.

Подготовлена новая версия законопроекта «О развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока». С созданием Госкомпании по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, которая будет подчиняться напрямую президенту, 16 субъектов РФ будут частично выведены из-под федеральных законов о недрах, лесах, земле, градостроительстве, трудовой деятельности и гражданстве. Госкомпания ставит своей задачей «привлечение инвестиций в освоение территории Сибири и Дальнего Востока и эффективное использование природных ресурсов». Создано Министерство развития Дальнего Востока.

К сожалению, в глобальных проектах и планах развития восточных территорий правительство РФ не рассматривает главного производителя сегодняшнего дня – дальневосточный бизнес, который держит сейчас на своих плечах регион и его население.

Решит ли Госкомпания проблемы освоения и развития Дальнего Востока? Как уравнять затраты на транспортную доступность в развитии местного бизнеса и решить проблему дорогого киловатта? Стоит ли вернуться к отказу от налогообложения части ФОТ по выплате региональных надбавок? Нужно ли объявить 5-летний мораторий на налог на прибыль для освоения новых видов продукции? И как компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы бюджета? Эти и другие вопросы эксперты «ЗР» обсуждали в ходе круглого стола, который прошел 31 мая – в день, когда 20 лет назад вышел первый номер «ЗР».

Дмитрий СУЛЕЕВ, председатель Приморского регионального филиала общественной организации «Деловая Россия»:

- Вопрос о том, будет ли Госкорпорация по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока создана, должен был проясниться сразу после формирования кабинета министров. Создание одноименного министерства ставит создание госкорпорации под вопрос. Но общественности Дальнего Востока необходимо выработать единое мнение: нужна ли здесь Госкорпорация? И готовиться отстаивать эту точку зрения на самом высоком уровне.

На мой взгляд, создание министерства вкупе с дополнительными функциями по контролю за силовыми структурами, присущими Виктору ИШАЕВУ как полпреду, – для Дальнего Востока более приемлемый вариант, чем создание Госкорпорации.

Корпорация, пусть и государственная, будет рассматривать Дальний Восток и Восточную Сибирь как сырьевой придаток, как ресурс для собственного развития. Собственно местное население - для нее тоже трудовой ресурс. Министерство – это структура государственного управления, которое несет определенную ответственность перед людьми и за людей. И оно не имеет собственных коммерческих интересов. Виктор ИШАЕВ никогда не был соглашателем и слишком удобной для руководства страны фигурой. Он всегда имел собственную точку зрения и мужество, чтобы ее отстоять. Он имеет дальневосточные корни, а значит и определенные моральные обязательства перед нами, дальневосточниками. Уже не говоря о его потрясающем опыте руководства территорией...

Валерий ПРЕСТИНСКИЙ, генеральный директор ООО «Восточный меридиан»:

- Новая экономическая система, частью которой станет Госкорпорация, будет эффективно работать, если будут выполняться определенные условия. Во-первых, чем дальше от Москвы, тем дешевле должно быть все: и жизнь более дешевая, и энерготарифы, и ж/д тарифы, и авиаперелеты. Сейчас же у нас все наоборот: чем дальше мы удаляемся от Москвы, тем дороже буквально все, иногда, как в нашем регионе, кратно. Это и отдаляет Дальний Восток от Центра страны.

Во-вторых, необходимо ориентироваться на привлечение рабочей силы на Дальний Восток из российских регионов. Мы уже буквально летом столкнемся с тем, что нужно будет вывозить отсюда эшелонами узбеков, таджиков, корейцев, китайцев. А кто станет Госкорпорацию поднимать, ее стройки? Или опять эти же рабочие продолжат здесь работать? Тогда получается, что ставка в рабочей силе сделана по-прежнему на временщиков, а наше местное население при этом, как и прежде, будет сокращаться.

И еще один важный момент: для того, чтобы привлечь бизнес, нужно либо убрать окончательно налоги, либо минимизировать их. Все, что здесь зарабатывается, - это такой минимум, а мы, по сути, оказываемся не конкурентоспособными с Сибирью.

Я могу по своей группе товаров сказать: картофель в опте в этом году в Сибири стоит 3,5-4 руб. за кг., капуста – 2,-2,5 руб., у нас минимальная цена картофеля – 10-11 руб., капуста сейчас 12 руб. У нас нет рынка при такой цене. Если еще облагать налогами и не учитывать нашу отдаленность!..

Госкорпорация – это не для местного и не для малого бизнеса. Сюда придут серьезные люди из Москвы – крупный бизнес, они нас, малый и средний бизнес, подомнут, сделают через нас перевалку леса, нефти, газа, а мы - в каких были условиях, в таких и останемся. Что те компании, которые работают в Приморском крае, получат от Госкорпорации? Ну, может быть позволят пользоваться этими дорогами. Но даже дорога Седанка – Патрокл, которая уже построена, четко характеризует направление движения – она проходит в таких местах, где уже ничего не построишь, ни кафе, ни ресторанов, ни каких-то там стоянок, ни бензоколонок. Только колея. И если все будет строиться по принципу этой дороги Седанка-Патрокл, то что останется малому и среднему бизнесу? Наверное, надо как-то советоваться с нами. Что принесет Госкорпорация, время покажет, но равными партнерами мы однозначно не будем.

Лариса ЛОВУШКИНА, Директор КА IMCommunications

- На мой взгляд, нужна долгосрочная стратегия развития региона с учетом интересов потомков, в том числе и по природным ресурсам. Для создания перспективы развития территории необходимо инициировать строительство объектов, нацеленных на переработку ресурсов (в первую очередь рыба, лес) Это позволит получить добавочную стоимость, организовать рабочие места и получить налоги в местные бюджеты. Для выполнения этой задачи необходимо изыскать средства из государственного бюджета. Привлечение иностранных инвестиций в данную сферу не желательно, так как контроль должен оставаться в руках российского бизнеса. Наличие стратегии на долгосрочную перспективу даст ориентир для бизнеса по выбору направлений развития и вложения инвестиций. Госкорпорация не решит сложившейся ситуации.

Преференции и дотации необходимы. Но это опять упирается в государственную политику. Стимулирование ВЭД для производителей означало бы, на мой взгляд, демонстрацию АТР готовность к эффективному партнерству. Поощрение производителей, которые продвигают свою продукцию за пределы России и тем самым позиционируют страну как производителя, а не только как сырьевой придаток, явилось бы, на мой взгляд, стимулом для бизнеса. Такие программы работают в Китае и в других странах. Это всевозможные дотации, компенсации на единицу товара или на сумму объемов поставок, снижение налоговых ставок.

Если государство не может обеспечить одинаковые условия для ведения бизнеса и обеспечить одинаковый уровень жизни населения для всех своих территорий, оно должно компенсировать для бизнеса и населения часть затрат на эту разницу в виде дотаций или иных форм. Потому что развитие этих территорий происходит за счет частных инвестиций и населения, которое поддерживает уровень развития и освоения данных территорий. (тарифы ж/д и авиаперелетов, компенсационные выплаты по примеру возврата НДС и т.д.)

Помогут ли налоговые льготы в «перезагрузке» экономики региона и развитии приоритетных, не сырьевых, а перерабатывающих производств, в первую очередь нацеленных на удовлетворение населения в товарах, услугах и инновационных продуктов с низкой долей трудозатрат? Только отчасти. Нужны серьезные государственные инвестиции в строительство перерабатывающих производств. История с мостом через бухту Золотой Рог продемонстрировала необходимость дотационного государственного финансирования крупных объектов. Из всех заявленных строек только проект Козьмино был запущен.

Для стимулирования развития инноваций во всех сферах экономики региона в том числе и в производстве новых продуктов и услуг, внедрения передовых технологий в производство нужно разработать комплекс мер для поддержания производителей, в том числе и 5-летний мораторий на налог на прибыль и страхование рисков, и доступ к базам данных по разработкам. Компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы бюджета можно за счет государства. Это все системные вещи и способы должны быть выработаны.

Михаил ШУКАЙЛОВ, генеральный директор ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК):

- Государственная корпорация по развитию Сибири и Дальнего Востока пока не создана. Заранее давать какие-то прогнозы, обсуждать эффективность не существующей еще структуры в развитии дальневосточных территорий, думаю, преждевременно. Зато появилось новое федеральное министерство по развитию Дальнего Востока. Его главой назначен Виктор Ишаев - и это, безусловно, позитивный знак для экономики и жителей региона. Создание этого министерства не на словах, а на деле говорит о том, что наш регион действительно является стратегическим для России. Особую уверенность в успешности данного «проекта» вселяет то, что человек, возглавивший новое министерство, не понаслышке знаком с проблемами Дальнего Востока, имеет огромный практический опыт в их решении.

Теперь про дешевые источники энергии. Гидроэнергетика присутствует на Дальнем Востоке давно, но выработка местных ГЭС занимает всего треть от общего объема произведенной в регионе электроэнергии. Что касается цены газа, в целом она сопоставима с ценой на уголь, который в топливном балансе дальневосточной теплоэнергетики занимает основное место. На юге Приморского края, как ни удивительно, газ уже дороже угля, и существенно! Поэтому основной целью перевода на газ, например, Владивостокской ТЭЦ-2 была экология: уже после первого этапа газификации угольной станции, проведённого в 2011 году, вредные выбросы достигли нормативных значений.

Теперь про энерготариф. Он, как известно, у нас регулируемый, и ни ФСТ, ни РЭКи не допустят «витка» роста тарифов, особенно на Дальнем Востоке. Рост получается плавным и в пределах инфляции. Здесь, собственно, и заключается главная проблема энергетики: отсутствие средств на развитие, на внедрение новых технологий, которые реально снизят тарифы. Все, что мы строим в последнее время (а за пять с лишним лет существования ОАО «ДГК» вложены свыше 30 миллиардов рублей), строится, преимущественно, за счет кредитов, взятых в банках, которые следует возвращать с процентами. Источник возвращения - регулируемый тариф, куда также включаются затраты по производству энергии: топливо, воду на технологические нужды, ремонты, зарплату… Мы все больше погрязаем в долгах. Выход? Привлечение сторонних инвесторов (звучит уже, как мантра) и, что реальнее, целевое федеральное финансирование в обновление и развитие, позволяющее снизить долговую нагрузку. Здесь мы надеемся на вновь созданное министерство по развитию Дальнего Востока.

Алексей РАЧЕНКОВ, директор АНО «Приморский центр сельскохозяйственного консультирования»:

- Среди федеральных округов, Дальний Восток самый большой по площади, более 6 млн кв.км, что составляет 36% площади России. При этом, население ДВ чуть более 6 млн человек – это менее 5% населения России. В городской местности ДФО проживает около 75% жителей, в сельской - 25%. Но если принять во внимание, что в нашем регионе крупных городов не так уж и много, а в малых городах, таких как Уссурийск, Партизанск, Спасск-Дальний, Лезсозаводск, Арсеньев, Дальнегорск, Артем достаточно большое количество населения живет, так сказать, на земле и занимается сельским хозяйством, то можно предположить, что сельского населения, с точки зрения занятости, у нас гораздо больше. Проживание в сельской местности - это занятость 365 дней в году. Село, это место, где люди постоянно живут на рабочем месте, кормят и тем самым сохраняют Россию, так как основа безопасности любой страны – продовольственная безопасность.

Все прекрасно понимают, что в сельском хозяйстве России в целом, и Приморья в частности, остро назрела необходимость глобальных системных перемен. Данная необходимость продиктована еще и тем, что Россия медленно, но верно вступает в ВТО. Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без привлечения в сельскохозяйственное производство современных технологий, развития социальной инфраструктуры, создания условий для молодежи.

Привлечение и закрепление кадров на селе, имеет под собой еще и политический аспект. Громадные территории могут опустеть, и тогда они станут лакомыми кусками для иностранцев, которые, как мне кажется, уже давно спят и видят, как займут пустующие дальневосточные земли. Мне неоднократно приходилось встречать иностранные делегации из стран юго-восточной Азии и проводить им экскурсии по сельскохозяйственным предприятиям Приморья, и когда они видят наши огромные поля, заросшие бурьяном, у них, прямо «слюнки текут». Поэтому считаю, что развитие сельскохозяйственного производства и села на малозаселенном Дальнем Востоке - задача первоочередной важности и программа развития сельских территорий должна стать одним из главных пунктов законопроекта «О развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока», в противном случае все Бизнес-планы будут реализовывать наши ближайшие соседи.

Евгений ШУЛЕПОВ, председатель Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей:

- К сожалению, у нас произошел разрыв между крупным и малым бизнесом. Крупный бизнес, имеющий влияние и во власти, и в социальных институтах, обладающий ресурсами для разработки необходимых бизнес-сообществу проектов решений и законов, для формирования производственного заказа малым предприятиям, даже для финансирования муниципальных программ поддержки предпринимателей, вообще не пересекается в интересах с малым бизнесом. Не могу до конца понять, откуда такое пренебрежительное отношение у больших компаний к малым. Возможно, из-за того, что большинство наших промышленных гигантов и корпораций не прошли родовой путь от рождения в малых формах, а образовались в результате приватизации, сразу на месте существующих крупных производств. Но они не знают проблем малого бизнеса, не видят жизненной необходимости в его развитии и не ощущают взаимосвязи между своим благополучием и состоянием малого предпринимательства. В результате, у нас оказывается нарушенным межвидовое взаимодействие в экономике, не создается ее целостности, возникают большие перекосы и в условиях труда, и в отраслевом распределении предпринимательских усилий. Такая разобщенность явно не на пользу всей экономике и социальному устройству. Для борьбы с ней необходимы механизмы изменения ментальности, внедряемые с властной высоты.

Владимир МЕЗЕНЦЕВ, генеральный директор ООО «Тихоокеанская строительная компания»:

- На мой взгляд, Госкорпорация – это не решение проблемы. Освоить Дальний Восток поможет только сплочение народных масс во имя общей национальной идеи и лояльность к ней власть предержащих.

Если говорить о транспортных тарифах, то для начала необходимо антимонопольному комитету, счетной палате и прочим органам разобраться с принципом формирования стоимости этих перевозок. И по итогам этих проверок сформировать и представить свои предложения в Правительство РФ.

Что касается дефицита рабочей силы, то давайте обратимся к истории царской России. Переселенцы на Дальний Восток получали от государства подъемные, безвозмездные ссуды, различные преференции, только лишь за участие в освоении бескрайних просторов далекого края.

Помогут ли налоговые льготы в «перезагрузке» экономики региона и развитии приоритетных, не сырьевых, а перерабатывающих производств? В этом смысле мне близки и понятны тезисы Владимира ЖИРИНОВСКОГО, произнесенные на недавнем заседании Государственной Думы РФ. Суть которых сводится к простому смыслу – отменить все виды налогов на территории Дальнего Востока, в результате чего минимизировать затраты на содержание фискальных органов, и заметно повысить инвестиционную привлекательность региона. Я думаю, в этом заявлении есть глубокий экономический смысл, а не просто популистское заявление известного политика. От себя добавлю - не нужно помогать бизнесу, достаточно просто ему не мешать.

Земельный вопрос и вовсе вызывает недоумение. На бескрайних просторах Дальнего Востока просто нет свободных участков для ведения бизнеса, либо они находятся в собственности ведомств, близких к администрации лиц и имеют спекулятивную, беспредельную, ничем неоправданную стоимость. В чистом виде это произвол и беспредел чиновников, имеющих хоть какое-нибудь отношение к земельным вопросам, основывающееся на прорехах и нестыковках в целом бездарного Земельного кодекса. Земля не просто должна передаваться бесплатно в собственность, а еще и государство за свой счет должно развивать инфраструктуру вокруг нее, как то: дороги, электрификация и прочее. Дай человеку землю в аренду, и через 50 лет там будет пустыня, дай то же самое в собственность - и через 20 лет там будет сад.

Что касается налогов, то, на мой взгляд, Российская Федерация, может себе позволить некоторое время, вообще не собирать налоги с 5% своего населения, живущего в достаточно непростых условиях Дальнего Востока. Большая часть этих выпадающих налогов компенсируется за счет экономии на содержании высвободившегося чиновничьего аппарата.

Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум»:

- Я имею дело с людьми, с персоналом, который к нам приезжает, и глубоко уверена в том, что эффективность бизнеса во многом зависит от населения: чем больше будет здесь людей, чем больше они будут зарабатывать, тем шире будет рынок, тем больше будет зарабатывать и местный бизнес. Нам сегодня нужно только одно: к нам должны поехать люди. Именно для этого Госкорпорация, на мой взгляд, необходима – какими-то простыми решениями, даже тарифами, мы ничего не решим.

Люди, несмотря на то, что им золотые горы в связи с саммитом нарисовали, все равно продолжают уезжать. Повернуть поток в обратную сторону – а это сегодня крайне необходимо – можно только такими достаточно неординарными действиями. Это может быть беспроцентная ипотека, налоговые льготы и т.д. То есть мощные преференции на человеческом уровне.

Олег МАСЛИЙ, совладелец сети «Настоящий обувной»:

- Отдаленность Дальнего Востока во многом обусловливает его экономическую политику и социальное развитие региона. В последнее время все больше внимания уделяется Дальнему Востоку не только как сырьевому придатку, но и как стратегически важному региону РФ. Даже с той позиции, что Дальний Восток является приграничной территорией, ему уже стоит уделить внимание с точки зрения безопасности территорий, укрепив и усилив хотя бы такие области, как транспортная, телекоммуникационная и энергетическая инфраструктуры, в том числе и создание трансконтинентальных коридоров.

На мой взгляд, одним из самых на сегодняшний день простых решений проблемы высокой стоимости энергокиловатта являются компенсационные выплаты по примеру возврата НДС. Это позволит уменьшить оплату за энергопотребление или хотя бы частично компенсировать. Поощрять снижение энергоемкости производства не считаю необходимым, так как есть энергоемкие отрасли, где подобное действие может приводить к удлинению циклов производства (машиностроительная отрасль, деревоперерабатывающая и т.д.)

Целесообразным, считаю, был бы возврат к отказу от налогообложения части ФОТ по выплате региональных надбавок, так как бизнес в части налогообложения, в том числе социальные налоги, и так в достаточной мере обеспечивает бюджет необходимыми поступлениями. Это позволило бы направить внимание и средства в расширение бизнеса, а соответственно увеличилось бы число рабочих мест. Конечно, р/к и д/в составляют не самую значительную часть в заработной плате работников, но, как показала практика, ощутимую.

Налоговые льготы - это некая поддержка, как малому, так и среднему бизнесу. Радует тот факт, что все больше внимания уделяется не только сырьевым производствам, но и перерабатывающих. Существующее предприятие торговли с определенным набором видов экономической деятельности, на мой взгляд, стало бы успешней, если бы могло самостоятельно обеспечивать собственный вид деятельности не только сырьем (которое можно купить, рынок позволяет), но и собственным производством. Это поможет минимизировать как транспортные затраты, так и все прочие, связанные с процессом приобретения и доставки через порой многочисленных посредников. Но всегда очень проблематично, с точки зрения финансовых затрат, начать подобную деятельность.

Марина ЛОМАКИНА, генеральный директор ОАО «Наш дом – Приморье»:

- На мой взгляд, возведение во Владивостоке объектов саммита АТЭС – это была репетиция госкорпорации. И 93 ФЗ показал, что сроки по возведению объектов капитального строительства фактически за счет льготного режима оформления документов сократились в 2 раза. Таким образом, государство признало, что та система, которая сегодня существует, она неэффективна, она не дает бизнесу развиваться. Нужны новые, неординарные решения. Особый режим хозяйствования.

Если смотреть на Трансиб, то ему уже очень много лет, и он перегружен. Его пропускная способность сегодня не удовлетворяет тому, что нужно экономике. Потребность в увеличении пропускной способности сегодня есть, и значительная. Поэтому государство должно вмешиваться в этот процесс и обеспечивать нашу конкурентоспособность путем субсидий. Если посчитать субсидию на определенные типы товаров, много государство не потеряет. Это фактически плата за удержание этой территории.

Если говорить про отток предпринимателей, то и его остановить можно - решите вопрос с землей.

Алексей КОЛДИН, председатель правления ООО «Примтеркомбанк»:

- Самая главная проблема заключается в том, что у нас нет политики развития местного бизнеса. Если по краю проедете, то увидите, что каждый селянин держит свой огородик, а поля все заросли. Некому пахать, работать в поле, все это дорого и экономически невыгодно. Рынков сбыта нет, крестьянину негде продавать свою продукцию. И разрабатывая глобальные планы, за критерий надо брать нужды простого дальневосточника.

Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор ООО «Страховое агентство Бирюков и Партнеры»:

- На мой взгляд, на Дальнем Востоке действительно существует достаточно парадоксальная ситуация: Банки располагают значительными кредитными ресурсами, а малый и средний бизнес испытывает крайний дефицит оборотного капитала.

Далеко не каждому потенциальному Заемщику по силам исполнить требования банков, по предоставлению должных гарантий, поручительств, залогов и т.п., обеспечивающих сделку по кредиту. При этом ставка кредитования значительно выше мировых стандартов. Конфликт интересов налицо.

К сожалению, сегодня государство делает упор не на региональный бизнес, в том числе малый и средний, а на крупный корпоративный, в основном московский.

Материал подготовила Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».