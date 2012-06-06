«РН-Находканефтепродукт» стала лауреатом в номинации «Социально ответственный бизнес»

Приморский бизнес подвел итоги минувшего 2011 года и 15 мая на торжественной церемонии назвал лучших из лучших, вручив дипломы и кубки победителям. Среди лауреатов в номинации «Социально ответственный бизнес», которая на этот раз открывала награждение, впервые была названа и приморская дочерняя компания Роснефти - ООО «РН-Находканефтепродукт».

Стоит отметить, что Краевая бизнес-премия, проводимая ежегодно администрацией Приморского края и Издательской компанией «Золотой Рог», выявляет лидеров бизнеса по четырем номинациям - «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес». В VIII бизнес-премии на начальном этапе 49 экспертов отобрали 187 приморских компаний, результаты деятельности которых заслуживали особого внимания. В дальнейшем к работе экспертов присоединилось «народное голосование» через сайт бизнес-премии. Около трех месяцев шла борьба за симпатии экспертов и народа и лишь в самый канун награждения, после обработки бюллетеней экспертов и результатов голосования, уже из 12 оставшихся компаний и четырех менеджеров стали известны лидеры. Но только на церемонии они были раскрыты. Некоторые - очень неожиданно.

Однако то, что ООО «РН-Находканефтепродукт» оказалось одним из лауреатов, нельзя назвать «внезапным». Это, безусловно, закономерность. Гарантом достигнутого результата в премии выступает головная компания ОАО «НК «Роснефть». Поскольку в своей производственной деятельности нефтетерминал реализует высокие социальные стандарты «Роснефти». И победные шансы особенно велики именно в номинации «Социально ответственный бизнес». Достижения в этой сфере у компании действительно высоки и достойны примера.

Самое очевидное - это то, что сегодня нефтетерминал имеет 45-летнюю историю, обеспечивает постоянную занятость более чем 600 находкинцам, среди которых большинство - специалисты высокого класса. Помимо этого, ООО «РН-Находканефтепродукт» обеспечивает работой сервисные и подрядные организации, общая численность которых превышает 1500 человек. Для них предприятие постоянно находит новую работу и возможность зарабатывать. Наряду с этим высоки и экономические показатели компании.

Сама территория предприятия является прекрасным примером для подражания в формировании достойного для жизни и работы антропространства. Отличное благоустройство территории и озеленение - это результат вклада не только работников, которые призваны следить за этим постоянно, но и всего коллектива, поддерживающего чистоту и порядок, а пару раз в год дружно выходящего на субботники.

Конечно, надо отметить высокий уровень безопасности, которой здесь уделяется особое внимание. Начиная с четко продуманной организации рабочих мест трудового персонала, приличных бытовых условий для сменного персонала терминала и заканчивая общей безопасностью территории предприятия и антитеррористической защищенностью объектов. Руководство ООО «РН-Находканефтепродукт» уделяет особое внимание промышленной безопасности и охране окружающей среды. Тому подтверждение совместные учения со службами МЧС города, проводимые на регулярной основе. К тому же актуальна и реализация масштабной реконструкции и модернизации основных производственных фондов. Уникальность ее состоит в том, что реконструкция осуществляется в условиях бесперебойной отгрузки нефтепродуктов.

Высока социальная защищенность коллектива, прописанная в коллективном договоре и подтверждаемая на практике. Нуждающимся в жилье предоставляются ссуды для приобретения квартир, регулярно выделяется материальная помощь тем, чей заработок относительно невысок, у кого большие семьи. Кроме того - бесплатные путевки для детей работников в оздоровительные лагеря, оплата сотрудникам и уже пенсионерам дорогого лечения и многое другое. Не остаются без внимания ветераны ВОВ и предприятия, а совет ветеранов со своей стороны активно участвует в жизни коллектива.

Здоровье и спорт - те сферы, которым также уделяется особое внимание. Гордость предприятия - своя миниклиника с хорошими возможностями диагностики, профилактики болезней и лечения. О результатах ее деятельности можно судить по тому, что здесь практически отсутствует т.н. «профессиональная заболеваемость». Конечно, в этом не только успех медиков, но и самих людей, для которых здоровый образ жизни стал аксиомой их личного успеха.

Что касается спорта, то он сегодня прописался буквально в каждом цехе, в самых разных видах. И соревнования проходят с завидной регулярностью. Особенно популярным стал женский мини-футбол - есть целых две команды. Свои спортсмены уверенно выходят и на городские соревнования, некоторые из которых инициируются компанией.

Есть, конечно, и народное творчество, культурная жизнь, детские конкурсы и многое другое.

Все это приятно и заманчиво для других…

Работать в «РН-Находканефтепродукте», зная о высоких стандартах «Роснефти», возможностях и перспективах, сегодня мечтают многие находкинские старшеклассники. Поэтому на базе школы №9 три года назад были созданы специализированные РН-классы, в которых они получают дополнительные знания, необходимые для вхождения в будущие профессии. При этом школьники получают возможность не только полноправно участвовать в спортивной и культурной сферах жизни предприятия, но и, при поступлении в вуз на профильные специальности, получать любую нужную поддержку.

Мне несколько раз в последние годы доводилось побывать на этом предприятии, и, на мой взгляд, здесь есть чему поучиться бизнесменам и менеджерам, которым для их успеха ничуть не мешает перенять высокие стандарты социального ответственного бизнеса нефтепортовиков.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».