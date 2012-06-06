Находкинская БАМР дешево не продается

ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), по крайней мере, в ближайшее время останется в руках нынешних акционеров, за которыми угадывается фигура экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА. По сведениям «ЗР», собственники НБАМР (70,48% акций принадлежит зарегистрированному в Москве ЗАО «Дальинвестгрупп»), получающие щедрые дивиденды, отказались продавать прибыльный актив меньше чем за $400 млн. Один из главных претендентов - группа компаний «Русское море» - остановился на $150 млн. До $300 млн предлагал игрок с иностранным капиталом.

2011 год стал весьма успешным для одного из крупнейших рыбодобывающих предприятий России. НБАМР в 2010 году увеличила вылов на 9,8%, до 156,890 тыс. тонн (на 2012 год планируется добавить еще 12,1%). По итогам 2011 года на долю НБАМР приходится 3,7% от общего российского улова (пятая часть вылова приморскими рыбаками), в том числе 75% по лемонеме, 38% по кальмару и 6,4% по минтаю. Как следствие, АО в 2011 году увеличило чистую прибыль на 63,1% - до 2 млрд 137,109 млн рублей. Мало того, EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации - Прим. авт.) и вовсе выросла на 62,8%, до 2 млрд 882,1 млн рублей. Как видим, нынешние владельцы оценили НБАМР более чем в 4 EBITDA. Эксперты считают такие запросы завышенными.

«Основную ценность рыбодобывающей компании составляют квоты на вылов и современный флот. Пока у руля Приморья стоял Сергей Дарькин, с первым у компании проблем не было. Что будет дальше, не знает никто. Основу добывающего флота компании составляют 15 судов, зарегистрированных Комиссией европейских сообществ и имеющих право экспорта своей продукции в страны Евросоюза (8 из них выпускают филе и фарш минтая, 5 - разделанный кальмар, 3 - разделанную рыбу и кальмар - Прим. авт.). Это плюс, но любой флот рано или поздно стареет», - говорит один из участников рынка.

Стоит отметить, что лидерами по наличию квот промышленного рыболовства на Дальнем Востоке сегодня являются три компании, которым суммарно выделено 22,3% квот. Первое место занимает ОАО «Океанрыбфлот» - 164,760 тыс. тонн или 8,2% от общего объема. НБАМР расположилась на втором месте с 162,010 тыс. тонн (8,1%). Однако, с учетом квот вылова лемонемы в ИЭЗ Японии на долю компании приходится 178,570 тыс. тонн.

Акционеры НБАМР, похоже, отдают себе отчет, что просто выкачивать прибыль из компании дело неблагодарное. «В 2012 году нам предстоят более значительные расходы на ремонт и модернизацию флота, что скажется на снижении темпов роста прибыли. Учитывая состояние флота, это необходимая мера для обеспечения работы предприятия, безопасности труда и соблюдения экологических норм», - говорится в годовом отчете компании. В то же время НБАМР продолжит реализацию непрофильных активов. Например, на 2012 год запланировано продать плавкран 1963 года постройки и плавдок 1973 года постройки.

Досье "ЗР"

Акционеры ОАО «НБАМР» на годовом собрании 25 мая приняли решение выплатить по итогам 2011 года дивиденды (включая промежуточные) в размере 795 рублей на одну обыкновенную и 321,5 рубля на одну привилегированную акцию номиналом 45 рублей. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 1 млрд 801,314 млн рублей, включая 301,498 млн рублей, выплаченных по результатам первого полугодия 2011 года (158,93 рубля на обыкновенные, 98 рублей на «префы»). По итогам 2010 года НБАМР выплатила по 590,5 рубля на простую и 196 рублей на привилегированную акцию. Таким образом, дивиденды по итогам 2011 года вырастут на 34,5% по обыкновенным акциям и на 64% по «префам».

В совет директоров, состоящий из 7 человек, избраны гендиректор ОАО «НБАМР» Олег ДАРЬКИН, заместитель гендиректора ОАО «НБАМР» по стратегическому развитию Александр МАЛЯРЕНКО, помощник гендиректора ОАО «НБАМР» по корпоративным вопросам, генеральный директор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО, директор ООО «Акция-ДВ-Находка» Сергей ПЕРЕДРИЙ и три независимых директора - профессор кафедры инновационного менеджмента МФТИ (Московский физико-технический институт) Владимир БАЛАШОВ, завкафедрой МФТИ Валерий ИРИКОВ и профессор политической экономии, Иностранный член Российской академии наук Владимир КВИНТ (занял место бывшего гендиректора АО «БАМР» Петра САВЧУКА).

Среди потенциальных покупателей НБАМР особняком стоит ОАО «Группа компаний «Русское море», 30% которой контролируется структурами совладельца нефтетрейдера Gunvor и НОВАТЭК Геннадия ТИМЧЕНКО.

Гендиректор «Русского моря» Тимофей ТАРАСОВ в ходе телефонной конференции подтвердил интерес к рыбодобывающим активам, но уточнил, что покупаться они будут не на саму компанию.

«Мы заявляли о том, что хотим построить вертикально интегрированный холдинг, который уже на сегодня включает в себя выращивание рыбы, дистрибуцию и переработку. Нехватающее звено - как раз добыча (рыбы)», - сказал Т.Тарасов. «При этом мы хотели бы оговориться: в перспективе мы хотим быть в качестве одного холдинга, но в данный момент работа по включению активов по добыче ведется отдельно от группы, за периметром», - добавил он.

Он пояснил, что «это связано с тем, что с нашими текущими финансовыми результатами, с нашей долговой нагрузкой привлечь дополнительный существенный долг для покупки предприятий непосредственно на группу компаний «Русское море» представляется задачей трудновыполнимой». «Когда и если данные приобретения случатся», будет вестись работа по интеграции двух активов - «Русское море» и «Русское море - Добыча» (это направление в настоящее время возглавляет Петр Савчук, приход которого в «Русское море» наблюдатели связывали с интересом к НБАМР). Механизм, по которому будет осуществляться интеграция, определит собрание акционеров компании, сказал он.

Гендиректор «Русского моря» также сообщил, что ведутся переговоры с рядом компаний, однако раскрывать их названия и детали переговорного процесса не стал.

В то же время Тарасов не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможной покупке НБАМР

Досье "ЗР"

Группа «Русское море» основана в 1997 году. В настоящее время в нее входят компании «Русское море» (производство готовой рыбной продукции) и «Русская рыбная компания» (дистрибуция) и бизнес по выращиванию рыбы (аквакультуре). В сентябре 2011 года фонд Геннадия Тимченко Volga Resources стал владельцем 30% акций компании через СП с существующим акционером - RS Group, подконтрольной председателю совета директоров «Русского моря» Максиму ВОРОБЬЕВУ. В том же месяце группа объявила о новой стратегии развития, которая ориентирована на постепенное вхождение в рыбопромысловый сектор. «Собственная добыча позволит компании снизить зависимость от ценовых колебаний закупаемого сырья и будет способствовать стабильному росту и развитию компании», - отмечалось в ее сообщении.

В марте-апреле 2012 г. на страницах ряда российских деловых изданий, гендиректор ГК «Русское море» Тимофей Тарасов озвучил ряд соображений относительно стратегической цели - через пару лет занять 20-30% российского рынка добычи рыбных биоресурсов путем скупки компаний, владеющих квотами. Он также утверждал, что с некоторыми компаниями переговоры уже ведутся, в частности СМИ называли предприятия, входящие в АДМ. Как сообщала газета «Коммерсант», обсуждается возможность покупки дальневосточных компаний, которые обладают квотами на вылов минтая, трески, других ценных объектов, а также тех, кто осуществляет вылов лососевых. В числе наиболее вероятных претендентов на покупку перечислялись Находкинская база активного морского рыболовства, «Океанрыбфлот», ЗАО «Гидрострой», ООО «Софко» (все эти предприятия являются членами Ассоциации добытчиков минтая, АДМ). «Любые компании, которые имеют квоты в России, так или иначе могут входить в сферу наших интересов», - сказал в интервью «Коммерсанту» г-н Тарасов.

В свою очередь в АДМ сообщил РИА Fishnews.ru о том, что рассматривают компанию «Русское море» как одного из многих партнеров на отечественном рыбном рынке и готовы сотрудничать с ней, однако не намерены лишаться юридической самостоятельности или изменять структуру акционерного капитала предприятий в интересах или в пользу компании «Русское море».

Тем более, как стало известно «ЗР», практически все функции Росрыболовства по управлению водными биоресурсами в ДФО могут быть переданы Министерству по развитию Дальнего Востока, которое уже называют «Дальневосточной конфедерацией».

А в чьих руках окажутся квоты, тот и будет контролировать бизнес – рыбопромышленники региона в этом уже давно убедились.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».