Митинг докеров Находки закатали в асфальт

Приморские докеры подтвердили статус самой сплоченной на сегодняшний день рабочей силы. 2 и 3 июня Российский профсоюз докеров (РПД) провел День единых действий в защиту трудовых прав работников в портах Восточный, Находка и Владивосток. Работники ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) и ОАО «Восточный порт» митинги в защиту трудовых прав провели без осложнений, а вот докеры ОАО «ЕВРАЗ - Находкинский морской торговый порт» (ЕВРАЗ-НМТП) столкнулись с противодействием работодателя.

Серию митингов 1 июня начали работники стивидорных компаний порта Владивосток - торгового и рыбного портов. Они собрались с плакатами и лозунгами в сквере имени Щетининой. Протестующие держали в руках плакаты «Нет правовому беспределу», «Нет нарушениям коллективного договора» и другие. Акция была согласована с городскими властями. По данным организаторов, в ней приняли участие около 150 человек.

«Мы недовольны действиями руководства стивидорных компаний, которые нарушают права работников. При заключении трудовых договоров они отговаривают докеров вступать в профсоюз, и работник оказывается не защищен», - сообщил журналистам зампредседателя РПД Александр ТОЛКАЧЕВ.

Он также отметил, что докеры торгового порта обеспокоены предстоящей реорганизацией ВМТП.

«Руководство порта и профсоюз уже пошли навстречу друг другу. Недавно у нас состоялась рабочая встреча, где мы договорились, что размер зарплаты работников при реорганизации, которая стартует через месяц, сохранится», - добавил представитель профсоюза.

Как сообщает VL.ru, присутствовавшая на митинге заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО «ВМТП» Ольга ПОГРЕБНЯК поспешила успокоить собравшихся. «Количество рабочих мест не изменится, если мы говорим о докерах. Сокращения могут коснуться только руководства. И зарплаты не уменьшатся. Просто сейчас у всех стивидорных компаний разные системы оплаты, а будет одна, на основе существующих», - подчеркнула менеджер.

По ее словам, сейчас в 5 стивидорных компаниях ВМТП работает порядка 1,2 тыс. человек, постоянных и привлекающихся. Средняя зарплата за апрель составила 35 тыс. рублей у докеров с минимальной квалификацией и 80 тыс. рублей - с максимальной. Среди присутствовавших на митинге отыскать обладателей максимальных зарплат не удалось.

Закатали в асфальт

Александр Толкачев отметил, что своим митингом докеры Владивостока поддерживают коллег из Находки, которые выйдут на акцию через несколько часов, и работников Восточного порта, которые присоединяются к протестам 2 июня.

Увы, но в Находке все закончилось ожидавшимся скандалом - руководство порта согнало строительную технику на площадку, где планировался митинг. На месте сбора... началась укладка асфальта.

Докеры ЕРАЗ-НМТП уже не в первый раз выступают против того, что администрация порта в одностороннем порядке изменила систему оплаты труда рабочих и требуют повышения зарплаты. «Они выступают за увеличение тарифной ставки на 10% и процента премии», - уточнил профсоюзный лидер.

В митинге 1 июня собирались принять участие до 300 рабочих порта. Акция была приурочена к 50-летней годовщине жестокого подавления властями выступления рабочих за свои экономические права в Новочеркасске. Профсоюзы порта, кроме того, должны были принять резолюцию, которая касается нынешних экономических проблем рабочих на предприятии.

Досье "ЗР"

В начале года работники ЕВРАЗ-НМТП уже провели несколько акций протеста, которые ни к чему не привели. Так, в июле 2010 года на предприятии был подписан коллективный договор, согласно которому заработная плата работников на 80% была гарантированной. После внесенных изменений фиксированная доля уменьшилась до 35%. Остальная часть - премиальные. В администрации порта считают, что новая схема оплаты труда будет стимулировать работников к труду. По мнению докеров, «гонка за премией» приведет к нарушениям правил охраны труда, а, следовательно, увеличению аварий и травм на производстве.

«Мы возмущены происшедшим. Это наступление на права профсоюзов. Среди участников митинга были желающие решить проблему с помощью кулаков, но мы убедили людей не горячиться», - заявил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» председатель первичной общественной профсоюзной организации ОАО «ЕВРАЗ-НМТП» Александр ТИХОНОВ.

По его словам, уже 14 июня состоится повторная конференция трудового коллектива порта, на которой рабочие будут принимать решение о своих дальнейших действиях.

«С учетом всего произошедшего не исключено, что будет решение о начале забастовки», - добавил Тихонов.

У руководства «ЕВРАЗ-НМТП» свое видение ситуации.

«В ряде интернет-СМИ прошла информация о назначенном на 1 июня митинге работников Находкинского торгового порта. Как сообщается, работники «выйдут на митинг протеста в связи с тем, что работодатель не стал индексировать в этом году заработную плату работников компании на 10%». Считаем необходимым прояснить данную информацию. Во время конференции 25 апреля 2012 года группой делегатов были выдвинуты другие требования, не обсуждавшиеся ранее ни с работодателем, ни с трудовым коллективом ОАО «ЕВРАЗ-НМТП» - дополнительно сверх предусмотренной на 2012 год индексации заработной платы повысить на 10% тарифные ставки и оклады всем работникам порта, повысить до 45% размер премии докерам-механизаторам. Заявление группой работников, не уполномоченных на то остальными работниками, требований о повышении размеров тарифных ставок, окладов и премий, в соответствии с нормами действующего трудового законодательства не порождает коллективного трудового спора. В связи с чем указанные вопросы не могут в настоящее время рассматриваться в формате примирительных процедур. Предложенное работодателем конструктивное решение - разрешить вопросы о повышении тарифных ставок, окладов и премий работников порта в ходе коллективных переговоров, которые начнутся в ОАО «ЕВРАЗ-НМТП» уже в октябре этого года, осталось неуслышанным», - сообщили «ЗР» в пресс-службе ООО «ЕвразХолдинг».

Восточный - против контрактной системы

Докеры Восточного морского торгового порта 2 июня собрались на митинг с лозунгами и плакатами в районе пляжа Прикумск близ Находки. Участники акции выразили свой протест против распространения срочных контрактов и практики «заемного» труда, которые бьют по карману работников. А также потребовали увеличения заработной платы. В Российском профсоюзе докеров отмечают, что в порту ежегодно заключаются более тысячи срочных контрактов.

«Становясь перед необходимостью перезаключать контракт, работник попадает в зависимость от администрации. Это дает работодателю возможность манипулировать трудовым законодательством, а работников принуждает соглашаться на худшие условия труда. Грузооборот порта и дивиденды акционеров порта растут, и этот факт дает право профсоюзу поднимать вопрос повышения заработной платы работников. Работодатель же не хочет думать об интересах тех, чьим ударным трудом зарабатываются сверхприбыли предприятия. Вместо этого предлагается вывести за штат всех уборщиц, создав компанию-посредника между работниками и портом. Достигнутая таким образом экономия получится за счет работников. Но профсоюз беспокоит и другой аспект проблемы. Если такая практика приживется в порту, очень скоро и все остальные работники будут переведены на аналогичные схемы «заемного» труда. В профсоюзе уверены, что недальновидная стратегия администрации приведет к социальной нестабильности. Решение возникших проблем простое - все работники должны иметь постоянные трудовые договоры, а работодатель должен соблюдать Трудовое законодательство, исполнять условия коллективного договора», - говорится в пресс-релизе профкома Восточного порта.

Как видим, портовый класс умеет, если требуется, как следует стукнуть каской. Владельцам приморских портов, прописавшихся в Москве и офшорах, стоит задуматься – а стоят ли дивиденды рабочего гнева?

Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».