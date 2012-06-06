Судовладельцы Дальнего Востока встревожены кадровой проблемой

Флот Дальнего Востока может остаться без специалистов из-за демографической проблемы. В ходе рабочего совещания судовладельцев Дальневосточного региона обсуждались проблемы кадрового обеспечения судоходных компаний Дальневосточного региона, сообщает РИА PrimaMedia.

«Пока еще критической ситуации с морскими кадрами нет. Но есть неблагоприятные прогнозы - скоро людей будет не хватать. Во-первых, свою роль сыграл демографический кризис, который был в 90-х - чувствуется нехватка парней. Во-вторых, нынешние многие выпускники морских вузов идут работать под зарубежные флаги. Образовательным учреждениям, готовящим морские кадры, необходимо больше взаимодействовать с судоходными компаниями. Мы надеемся на то, что с введением международных стандартов уровень заработной платы у моряков, плавающих под российским флагом, повысится. Зарплату начнут платить по международным меркам», - сообщил президент союза российских судовладельцев Михаил РОМАНОВСКИЙ.

Ректор МГУ имени адмирала Г.И. Невельского Сергей ОГАЙ отметил, что после внедрения международных стандартов к качеству подготовки моряков будут применяться более строгие требования.

- Курсант - образовательное учреждение - судоходная компания: эти три аспекта должны качественно взаимодействовать, - отметил ректор.

«Золотой Рог».