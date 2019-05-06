Приморские "мазды" поедут на запад своим ходом

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие российского «Соллерс» и японской Мazda Motor Corporation) с 2020 года потеряет господдержку транспортировки автомобилей из Владивостока в западные регионы России, что нанесет серьезный удар по рентабельности проекта

Ранее предприятие регулярно получало из госбюджета 500 млн рублей в год на эти цели. Увы, но в Приморье леворульная Mazda продается с большим скрипом.

В рамках реформы господдержки промышленности Минпромторг с 2020 года отменяет субсидию перевозки автомобилей с дальневосточных автозаводов, которой традиционно пользуется МСМР. Как пишет «Коммерсант», это изменение обнаружилось в опубликованном пакете мер, в основном затрагивающих лизинг оборудования для легкой и фармацевтической промышленности и не касающемся транспорта. Изначально субсидия на транспортировку должна была сохраниться до 2023 года.

Досье "Золотого Рога": ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. В настоящее время владельцами компании на паритетных началах выступают ПАО «Соллерс» и Мazda Motor Corporation. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. В сентябре 2018 года МСМР открыло на территории опережающего развития «Надеждинская» завод по производству двигателей Mazda проектной мощностью 50 тыс. единиц в год. Предприятие будет специализироваться на производстве бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda Skyactiv-G экологического стандарта «Евро-5».

Не на тех рассчитаны

В 2018 году приморский автозавод увеличил выпуск автомобилей Mazda по сравнению с 2017 годом на 29,2%. В 2017 году завод произвел 24,085 тыс. автомобилей Mazda. Подавляющее большинство автомобилей транспортируется в западные регионы страны. Так, объем перевозок автомобилей в контейнерах по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе 2019 года вырос на 75,4% относительно января 2018 года, до 4,5 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Отметим, что в августе прошлого года Mazda передала администрации Владивостока 21 новую машину в безвозмездное пользование сроком на один год. В автопарк городских властей с легкой руки тогдашнего мэра краевой столицы Виталия ВЕРКЕЕНКО поступили десять кроссоверов Mazda CX-5, десять седанов Mazda 6 и большой кроссовер Mazda CX-9. Объяснение столь широкого жеста простое - структура г-на Веркеенко является официальным дилером Mazda в Приморье.

У «Соллерса», глава которого известен своими лоббистскими возможностями, есть свой план действий – компания планирует обратиться в правительство и доказать, что отмена субсидий на перевозку значительно ухудшает параметры реализации заключенного специнвестконтракта (СПИК, дает налоговые льготы в обмен на инвестиции) и окупаемости инвестиций в создание новых мощностей по производству двигателей.

А выглядело все как в сказке

Г-н Швецов на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года уже заявлял, что долгосрочные скидки ОАО «РЖД» на транспортировку автомобилей с востока РФ в европейскую часть могли бы перетянуть с морского маршрута на Транссибирскую магистраль основную часть потока машин, перевозимых в этом направлении.

«В прошлом (2017) году мы подписали соглашение с РЖД, получили специальные условия по готовым автомобилям, работая с компанией Mazda. (За счет скидок на ж/д перевозки) в этом году добавили Subaru. Если условия, которые мы получили на год, будут продлены до 10 лет, я чувствую, что в течение следующих полутора лет и все остальные производители, которые сюда импортируют готовые автомобили и едут в Санкт-Петербург (по Deep Sea) - а это 120 тыс. штук - поедут по Транссибу. РЖД дали дополнительные условия на готовые автомобили с востока на запад. Действуют уже полгода. За счет этого мы привлекли новых клиентов, которые раньше везли автомобили по Deep Sea. (Нужна долгосрочная скидка), чтобы мы «пересадили» клиентов с моря на железную дорогу», - отметил глава Sollers.

Отвечая в кулуарах форума на вопрос журналистов, рассчитывают ли его структуры стать бенефициарами возможного будущего перетока автомобилей на Транссиб, г-н Швецов отметил, что это уже происходит. «Сейчас все поставки готовых автомобилей идут через Lorus SCM и Pacific Logistic. Если наш сервис будет интересен и другим компаниям, мы надеемся, что этот бизнес расширится», - сказал он.

Контейнерный терминал станет мощнее

На прошлой неделе стало известно, что АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, единственным акционером является ВЭБ) может профинансировать модернизацию контейнерного терминала ООО «Пасифик Лоджистик» (принадлежит гендиректору группы Sollers Вадиму ШВЕЦОВУ) во Владивостоке. Соответствующее соглашение стороны подписали 24 апреля.

Проект предусматривает расширение мощностей терминала Pacific Logistic со 140 тыс. до 200 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.

Досье "Золотого Рога": «Пасифик Лоджистик» позиционирует себя в качестве логистического 3PL-оператора. Производственная база расположена в порту Владивостока и представлена собственным контейнерным терминалом, тяжелой техникой, складом готовой продукции и собственными ж/д путями необщего пользования со всей необходимой инфраструктурой. Основным клиентом является Sollers. 99,9% долей в ООО «Пасифик Лоджистик» владеет московское ООО «Эрфикс», на 100% принадлежащее Вадиму Швецову.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.