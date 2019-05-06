Чтоб ты охранял на одну зарплату

Будучи заказчиком услуг на электронных торгах, бизнесмен вынужден заключить договор с тем предприятием, которое предложило свои услуги по наименьшей цене

Охранников в стране сегодня насчитывается около 700 тысяч, если рассмотреть еще водителей, бухгалтеров, инженеров, операторов, то выйдет около 2,5 млн человек, работающих в охранной индустрии. Эти цифры приведены без учета теневого рынка. Частные охранные предприятия (ЧОП) задействованы везде: охрана нефтепроводов, форумов, выставок, саммитов, даже чемпионата России по футболу. В Приморье уже насчитывается около 450 охранных агентств, и они продолжают открываться.

Виктор ГУТОВ, председатель совета директоров межрегионального объединения специализированных предприятий безопасности «Global Security Group», член комиссии по безопасности РСПП, председатель регионального межотраслевого объединения работодателей «Евразия – Дальний Восток» рассказал газете «Золотой Рог» о проблемах охранной отрасли, дефиците кадров и надеждах на государственно-частное партнерство.

Перенасыщение рынка…

- Рынок услуг перенасыщен, и начинается не самая честная борьба среди конкурентов. Отрасль начинает гаснуть. Мы пережили два серьезных сокращения рынка, в 2008 году он уменьшился на 40%, а в 2014 на 30%. Чтобы хоть как-то выживать, многие игроки рынка идут на демпинг, особенно ярко это проявляется в сфере закупок, - рассказывает Виктор Гутов. - Будучи заказчиком услуг на электронных торгах, вы вынуждены заключить договор с тем предприятием, которое победило в аукционе, предложив свои услуги по наименьшей цене. Необходимо учитывать, что квалифицированный охранник за час работы получает минимум 95-100 рублей, а агентство, помимо оплаты прямых и косвенных расходов (заработная плата, налоги, содержание офиса, оружейной комнаты, автопарка) объективно рассчитывает и на чистую прибыль. Крупные охранные предприятия останавливаются на пороге 120 рублей за час, мелкие идут бороться дальше.

Последний пример – аукцион начинался со 147 рублей за час работы охранника, итоговая цена – 86 рублей. Недобросовестные игроки за эти деньги просто нанимают неквалифицированных работников, которым можно платить 60 рублей в час: сторожей, пожилых людей, мигрантов. В результате таких манипуляций проигрывают все. Такие агентства всегда под гильотиной: они не платят налоги, не обучают сотрудников, не заключают с ними трудовые договоры. У них просто денег на это нет.

С крупными заказчиками такой номер со сторожем за 60 рублей не пройдет. Примером может служить последний заказ от известной розничной сети. Они прислали должностную инструкцию, в которой указано шестнадцать пунктов в графе «обязанности» и шесть в графе «запреты». Охраннику нельзя будет пользоваться сотовым телефоном, разговаривать с персоналом или посетителями не по рабочим вопросам, жевать резинку и отходить от антикражных ворот более чем на три метра. Ротация кадров исключена, должен быть один сотрудник на долгий период. Заработная плата должна быть соответствующей, чтобы была мотивация соблюдать все ограничения.

В сфере закупок распространена и другая хитрость – подмена названия закупки. Наименование аукциона - «оказание охранных услуг», а в техническом задании в пяти предложениях можно понять, что требуется исполнитель совсем в другой сфере, транспортной безопасности. Охранное предприятие по смыслу закона никак не может быть субъектом обеспечения транспортной безопасности. Выходит, что заказчик разрабатывает техническое задание специально под определенную компанию, с которой связан отношениями. Он прописывает заведомо невыполнимые требования к исполнителям. Три предприятия подали документы, соответствующие охранным услугам. Две заявки были отклонены уже на первой стадии проверки документов, по причине отсутствия в штате специалистов по транспортной безопасности. Аукцион выигрывает дружественное заказчику предприятие. Мы, как участники этой закупки, подали в ФАС жалобу. ФАС отменила результаты аукциона и перенесла следующий на три месяца, запретила заключать контракт с победителем и возбудили административное производство в отношении организатора закупки.

Как клиенту понять, хорошая перед ним фирма или нет, если на бумаге все условия расписаны одинаково красиво у всех? Я рекомендую в таких случаях звонить в компанию часов в одиннадцать вечера. В нормальной компании круглосуточно работает оперативная дежурная часть: в любое время дня и ночи вам ответят нормальным, не заспанным тоном. Профессиональный оперативный дежурный по долгу службы обязан владеть полной информацией, в том числе, дать консультацию и по коммерческим вопросам.

…При дефиците кадров

Основная проблема охранных предприятий – личный состав. Отучиться на охранника шестого разряда будет стоить 12 тыс. рублей и займет месяц. Каждый год специалисту необходимо подтверждать квалификацию. Дефицит обученных кадров на рынке дошел до того, что мы готовы оплачивать обучение стажерам взамен на определенный срок отработки. Адекватный порог возраста охранника – это пятьдесят пять лет, после - просто физическое состояние не позволит выполнять свои обязанности должным образом. Самый сок – парни от двадцати пяти до тридцати пяти лет, прошедшие спортивную подготовку, службу в армии или в иных силовых структурах. За таких специалистов компании держатся. Но есть такие вакансии, на которые лучше подойдет женщина. Если необходимо смотреть в монитор, куда выведено сорок камер, то мужчина достаточно быстро теряет концентрацию, а женщина, как правило, справляется прекрасно.

Охранник в нашей стране - слово нарицательное. С экранов телевизоров мы видим яркого персонажа «Саню Бородача», который просит его «понять и простить». Читаем в СМИ, что охранник из условного гипермаркета избил бабушку. Но в законе «О частной детективной и охранной деятельности» сказано, что охранник – это тот специалист, который прошел обучение, имеет лицензию и состоит в штате охранного предприятия. У всех этих «маркетов» есть штат, но в штате числятся так называемые контролеры, администраторы, вахтеры или сторожа. Эти кадры не проходят обучение и не имеют квалификации охранника. Из-за такого недопонимания страдает репутация всех представителей профессии.

Диалог с государством

Основным монополистом на этом рынке всегда было государство, а именно - вневедомственная охрана. Их деятельность регулируется законом «О полиции», и есть клиенты, которым нужна именно такая охрана: банки, специализированные хранилища, оружейные комплексы. Однако они могут заключать договоры и на охрану квартир, например. Мы ведь не претендуем на охрану особо важных объектов, список которых определен государством. Зачем же оно заходит на частный рынок?

Мы ждем принятия соответствующей законодательной базы, в которой будут расписаны права и обязанности всех игроков этого рынка. Сейчас сотрудники оперативного розыска объединены с патрульно-постовой службой в один закон, но так быть просто не должно. Это разная специфика работы, разные задачи, разные профессиональные навыки.

Существуют совсем досадные моменты в работе, на которые мы повлиять не можем. Не имея полномочий доставлять задержанного, охранник обязан передать его в установленном порядке в полицию. То есть необходимо дождаться наряда, если сам привезешь злоумышленника в участок, тебя накажут. Был случай, что ждали полицию всю ночь, под утро пришлось буквально ловить машину ДПС и просить их забрать воришку.

Может ли саморегулируемая организация решить все проблемы частной охраны? Для этого необходимо государственно-частное партнерство, чтобы публичные и государственные интересы соприкасались с коммерческими. Как инструмент, региональные объединения и ассоциации работают, но мы варимся в собственном соку, ни полиции, ни государству не интересны эти проблемы. Крупные игроки рынка объединились, решают проблемы, сглаживают острые углы. Но нам необходим диалог с государством. Мы дошли до того, что написали коллективное письмо президенту Владимиру ПУТИНУ с перечислением всех имеющихся в отрасли проблем. Представители отрасли осознают, что проблемы частной охранной деятельности носят системный характер, поэтому, не решив общие проблемы, касающиеся охранной деятельности в целом, нельзя решить проблемы частной охраны.

Перспектив не видно

Если говорить о тенденциях, которые актуальны сейчас на Дальнем Востоке, то вырос спрос на «экзотические» виды охраны. Наша компания приобрела вертолет для того, чтобы иметь возможность работать с крупными проектами по охране линейных протяженных объектов: строящихся нефте- и газопроводов, линий электропередач; морских огородов по выращиванию трепанга и гребешка. Осуществлять патрулирование, прием под охрану материальных ценностей в труднодоступной местности иными способами просто невозможно. Услуги телохранителей по-прежнему пользуются популярностью. Однако и тут хватает юридических нюансов. Эта профессия до сих пор не существует законодательно.

Если же рассуждать об отрасли в целом, то охранное бизнес-сообщество не имеет перспективы для своего развития, если не соблюдены определенные условия. На данный момент не определены цели и задачи стратегического развития отрасли, отсутствует единство субъектов сообщества, отсутствует единый центр координации деятельности субъектов, нет понимания путей формирования цивилизованного рынка охранных услуг. Самое главное, что компании - представители сообщества не имеют реальной возможности для защиты своих прав и законных интересов.

На мой взгляд, будущее в этой деятельности - за саморегулируемыми организациями, когда участники рынка, которые обладают опытом, навыками, ресурсами, будут в состоянии выявить тех, кто требованиям рынка не соответствует.

Досье "Золотого Рога": Согласно статистике сайта «Труд.ру», средняя зарплата охранника в январе 2019 года составляла в Приморье 20 тыс. рублей. Тройка городов-лидеров по количеству вакансий – Владивосток (186 вакантных мест), Уссурийск (102) и Находка (44). Меньше всего охранников ищут в Кавалерово, там свободно всего одно рабочее место.

Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.