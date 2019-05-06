Жилье взаймы

Ипотека в Приморье может повторить прошлогодние рекорды

Несмотря на подросшие ставки, выдача ипотеки в первом квартале 2019 года в Приморье показала неплохую динамику. Некоторые банкиры отмечают, что многие клиенты стараются приобрести жилье до массового перехода застройщиков на эскроу счета, опасаясь неопределенности переходного периода.

Так, за первые 3 месяца текущего года Сбербанк в Приморском крае выдал 1 460 ипотечных кредитов против 1 547 в аналогичном периоде в прошлом году. При этом сумма выданных кредитов немного выше: 3,4 млрд рублей против прошлогодних 3,3 млрд рублей.

ВТБ по итогам первых трех месяцев 2019 года нарастил объем ипотечных продаж в Приморском крае до 2 млрд рублей, что на 27% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

«Банк выдал в регионе порядка 750 кредитов на покупку жилья (+17%). В результате, ипотечный портфель ВТБ с начала года увеличился на 3,4% и по состоянию на 1 апреля составил 25,3 млрд рублей. Спрос на ипотеку по-прежнему высок, и заданная прошлым годом динамика сохраняется», - рассказал управляющий ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.

По итогам первых трех месяцев 2019 года объем выдачи ипотечных кредитов банком «ДельтаКредит» в Приморском крае вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 204 млн рублей.

Растут и ставки, и суммы

Средняя сумма приморского ипотечного займа по банкам разнится: 2,3 млн рублей в Сбербанке, 2,5 млн рублей – в банке «ДельтаКредит», 2,6 млн рублей – в Россельхозбанке, 2,75 млн рублей – в ВТБ (против 2,4 млн рублей в прошлом году). Средние ставки – от 10 до 12%.

Так, в Россельхозбанке ставки колеблются в пределах от 10% до 10,8% годовых по вторичному рынку, и от 10% до 10,7% годовых по новостройкам. Жилые дома и земельные участки можно приобрести в ипотеку со ставкой от 13,35% до 13,5% годовых.

«При заключении договора клиенты стремятся получить минимальный размер платежа, поэтому сроки ипотечных договоров часто превышают 20-22 года. В дальнейшем, по мере погашения кредита, график платежей может быть пересмотрен, сроки или размер платежа сокращен. Подобрать и проверить приобретаемое жилье клиентам могут помочь агентства недвижимости – партнеры банка. При оформлении сделок через партнеров клиенты получают более низкую процентную ставку», - рассказал заместитель директора по розничному бизнесу Приморского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексей АНДРОНОВ.

Минимальная ставка по кредиту в банке «ДельтаКредит» составила 8,75%, максимальная – 12% (такая ставка устанавливается для собственников бизнеса с минимальным первоначальным взносом). Средний размер первоначального взноса – около 30%. Одним из наиболее популярных предложений банка «ДельтаКредит» в Приморье стала программа «Платеж раз в 14 дней», позволяющая клиентам экономить на переплате и сокращать срок кредитования.

В Сбербанке около 30% среди общего объема выдач составили выдачи по продукту «Приобретение готового жилья с использованием сервиса безопасных расчетов», который предполагает безопасный и гарантированный способ расчетов за объект недвижимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка.

На сегодняшний день кредит в ВТБ в рамках стандартных программ можно оформить по ставке от 9,7% годовых. У клиентов, которые являются пользователями дебетовых или кредитных карт ВТБ «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заемщик», есть возможность снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,6 п.п. Также действует ряд льготных программ и промо-акций с партнерами, в рамках которых ставка ниже. В частности, это льготная ипотека для семей с двумя и более детьми, со ставкой 6% годовых.

Как рассказал Александр Вялков, наибольшим спросом у жителей региона пользуется ипотечная программа ВТБ «Победа над формальностями»: по ней можно получить кредит без предоставления справок о доходе. В январе-марте этим предложением воспользовались 155 человек, оформивших кредиты на 380 млн рублей. Вторая по популярности - программа по рефинансированию ипотечных кредитов, оформленных в других банках. В текущем году свои кредиты в ВТБ перевели более 60 приморских семей, сумма выдач составила 142 млн рублей.

«Также среди жителей края востребована программа «Люди дела», которая предполагает сниженные ставки по ипотеке для работников бюджетной сферы, - отметил Александр Вялков. - В ее рамках с начала года банк выдал в регионе порядка 30 кредитов на сумму 97 млн рублей».

По-прежнему самыми приобретаемыми объектами в ипотеку в Приморском крае остаются квартиры на вторичном рынке жилья. Банкиры отмечают, что доля «первички» либо не растет, либо растет очень слабыми темпами. Исключение наблюдается в динамике банка ВТБ. По данным банка, в первом квартале 2019 года доля квартир, приобретаемых в новостройках, возросла в Приморье вдвое и составила 25,6% от общего числа оформленных ипотечных кредитов.

Эскроу – во благо ли?

Грядущее внедрение в работу с ипотечными заемщиками эскроу-

счетов внесло свои коррективы в текущую деятельность банков, фактически разделив их на два лагеря. Первые постепенно и плавно переходят на новый механизм, вторые развернули активную деятельность в этом направлении.

Так, например, «ДельтаКредит» и Россельхозбанк пока не начали работу с использованием механизма эскроу-счетов. Как отметила директор Сибирско-Дальневосточного федерального округа банка «ДельтаКредит» Алена ПУТИНЦЕВА, в настоящее время клиенты стремятся приобрести недвижимость до вступления изменений законодательства в силу.

На текущий момент Дальневосточным Сбербанком уже одобрено застройщикам более 5 сделок на условиях проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Массовое открытие дольщикам, физическим и юридическим лицам, счетов-эскроу планируется после 1 июля текущего года.

«Для застройщиков ранний переход на эскроу-счета станет фактором конкурентного преимущества. Финансирование банка будет идти вне зависимости от продаж и поступления средств дольщиков. Имея прогнозируемый источник финансирования, застройщик сможет получать скидки от поставщиков материалов и подрядчиков. Это исключает ситуации, когда застройщик вынужден продавать квартиры с большой скидкой, чтобы продолжать финансировать строительство», - прокомментировала начальник сектора по работе с партнерами Жилищного кредитования Приморского отделения ПАО Сбербанк Наталья ШЕСТАК.

В ВТБ этот продукт был успешно внедрен с ноября 2018 года. ВТБ разработал для физических лиц удобный процесс открытия счета эскроу: клиенту нужно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка, для которых счета эскроу были интегрированы в текущую схему взаимодействия. Таким образом, переход на новую форму расчетов между застройщиками и дольщиками проходит максимально эффективно.

«Использование счетов эскроу защищает физических лиц – участников долевого строительства: деньги перечисляются застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае, если дом не достроен в срок, вложения возвращаются дольщикам. Сейчас мы развернули большую работу по переходу на использование счетов эскроу», - рассказал Александр Вялков.

Темпы роста сохранятся

Рост процентных ставок, наблюдавшийся на рынке ипотеки в последние полгода, будет сдерживать рост рынка ипотеки в 2019 году, отмечают специалисты. Свое влияние на темпы роста ипотеки в этом году окажет реакция и застройщиков, и клиентов на обязательную работу с эскроу-счетами. Несмотря на то, что доля первичного рынка недвижимости в Приморском крае невысока, замешательство или же активное принятие нового механизма внесет свои коррективы в итоговые цифры.

«Мы ожидаем, что в ближайшие два-три месяца средняя ставка продолжит расти и достигнет 10,7%. Таким образом, спрос на ипотеку может сократиться на 8,5%. Тем не менее, в дальнейшем рынок вернется на траекторию уверенного роста: можно ожидать устойчивого увеличения объема выдачи ипотечных кредитов на 10-15% в год. Поддерживать его динамику будут более низкие процентные ставки (не исключено, что в 2021-2022 гг. ставки по ипотечным кредитам перейдут в диапазон 8,5-9%) и сохранение высокого спроса со стороны населения. Например, согласно данным ряда аналитиков, только 40% российских семей удовлетворены состоянием жилья, при этом основной причиной неудовлетворенности текущим жильем является его недостаточная площадь. Большая доля семей нуждается в жилье, из них около 15 млн готовы взять ипотеку. Мы, соответственно, ставим перед собой задачу сохранить текущие темпы роста выдачи ипотечных кредитов, предоставляя клиентам комфортные условия кредитования, удобный и качественный сервис», - поделилась Алена Путинцева.

В планах ВТБ в Приморье на 2019 год - увеличить объем выдач на 33% по сравнению с прошлым годом, до 14 млрд рублей, прокомментировал Александр Вялков. По прогнозам специалистов банка, рынок ипотеки продолжит расти: его динамика составит около 17%, а общероссийский, суммарный портфель кредитов на приобретение недвижимости приблизится к отметке 7,7 трлн рублей, отметил банкир.

ВАЖНО

Для дольщика, согласно 214-ФЗ, открытие и ведение счета - бесплатно. Ранее дольщик отдавал деньги застройщику и не получал с них никакого дохода, но имел риск потери средств. Теперь его средства хранятся на эскроу-счете, и он также не получает дохода, но дополнительно получает безопасность вложения. Поэтому положение дольщика улучшится.

Анна МАЛЕЦКАЯ,

фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.