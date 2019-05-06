Плюсы и минусы "Города"

26-я международная строительная выставка «Город», проходившая во Владивостоке 25-27 апреля, в целом оправдала надежды. Несмотря на отдельные минусы в ее организации. В 2019 году, как и в прошлом, выставка, организованная ООО «Дальэкспоцентр», проходила в пригороде, в концертно-спортивном комплексе (КСК) «Фетисов Арена». Общее количество участников – 139, почти столько было и год назад.

Подавляющее большинство экспозиций на выставке было представлено предприятиями и компаниями из Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Лесозаводска, Хабаровска и Южно-Сахалинска. В списке гостей из других регионов России - представители строительной индустрии из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской области, Екатеринбурга, Ленинск-Кузнецка Кемеровской области, Иркутска, Челябинска, Новосибирска. Отметились на выставке компании из Финляндии, Башкортостана, Бурятии и города Каменск.

Некоторая часть достижений строительных технологий разместилась на площадке под открытым небом, остальная экспозиция - в павильонах под крышей КСК, на ледовом поле, покрытом теплоизоляционным материалом. Что сказалось на температуре воздуха в импровизированном выставочном зале: в помещении было холодно и некомфортно. Этот минус отмечали посетители и участники выставки, вынужденные находиться около своих экспозиций весь рабочий день в куртках и пальто. Замерзали носы и пальцы рук. На улице было теплее.

Это неудобство, плюс удаленность от Владивостока и Артема, лишний раз напоминало об отсутствии в краевом центре специализированного выставочного комплекса, который мог бы принять экспозицию любого масштаба. И это в столице ДФО, где ежегодно проходят несколько международных и краевых разноплановых выставок. Вспомните метания по городу Тихоокеанского туристического форума PITE, трансформировавшегося из международной туристической выставки «Дальтур». Где ее только не проводили: в спортивном комплексе «Динамо», под крышей цирка и Дворца культуры FESCO-Hall, пока она не обустроилась на территории кампуса ДВФУ. От города, конечно, далеко, но зато на больших площадях, где можно развернуться с размахом.





Горожане потянулись к земле

Такая же история и с международной строительной выставкой. В этом году ее участники с улыбкой вспоминали, как несколько лет назад организаторы попытались провести «Город» на площадке старого Артемовского аэропорта. Затея потерпела фиаско, жители края проигнорировали мероприятие из-за его неудобного расположения. Как следствие, бизнес не получил ожидаемой отдачи от вложений в организацию выставки. Как долго «Город» продержится под крышей «Фетисов Арены», сказать трудно.

Но ее долгожительство, 26 лет – это срок, показало, что данная специализированная выставка необходима не только представителям строительного бизнеса, но также обывателям, занимающимся ремонтом своих квартир, строительством домов на дачных участках или загородных коттеджей. Подобные торговые площади, где можно купить буквально все, от гвоздя и шурупа до черепицы, забора, бассейна и септика, даже готового дома под ключ, вместе с зелеными насаждениями на приусадебном участке, особенно актуальны после вступления в силу федеральных законов «О дачной амнистии» и «О дальневосточном гектаре». Сегодня жители Приморья, кому позволяют средства, активно включились в частное домостроение за пределами городов. Горожане устали от бетона и квартир на верхних этажах. Они захотели жить на земле, поближе к природе.

Как рассказала корреспонденту газеты «Золотой Рог» представитель ООО «Сажени» Бажена СТЫЦКЕВИЧ, у местного населения большой интерес к строительству домов за городом.

«Жители Владивостока и других городов края хорошо покупают металлические заборы. Их изготавливают в Белоруссии и поставляют в Приморье. Я не могу сказать, почему в Приморье не могут организовать их производство. Но факт - налицо», - с казала она.

Подчеркивая полезность строительной выставки, к примеру, для жителей сельской местности, Глава Дмитриевского сельского поселения Черниговского района Борис САМОЙЛЕНКО отметил, что цены на многие виды стройматериалов и готовой продукции подскочили в сравнении с прошлогодней выставкой. Он признался, что в 2018 году хотел приобрести здесь баню-бочку за 250 тыс. рублей с доставкой от Владивостока до поселка Черниговка. Но не купил, пожалев денег. А в этом году «голубая мечта» подорожала на 90 тыс. И это без доставки.

Редко везут новое и дорогое

Среди других минусов строительной выставки ее участники отмечали чрезмерно высокую стоимость арендуемых площадей и дороговизну в буфетах КСК «Фетисов Арена». Эти вопросы, наверное, логичнее адресовать хозяевам КСК, а не организаторам «Города».

«Владивосток получил статус столицы ДФО, мы правдами и неправдами пытаемся заманить к себе инвесторов и строительные компании для развития Приморья, так почему бы не сделать аренду на выставке щадящей? Люди приехали к нам с западной части России, можно сказать, на разведку, и что они здесь увидят? Какие впечатления увезут на родину? Отсутствие посетителей и полулитровую бутылку минеральной воды в буфете за сто рублей и булочку за двести? Если бы аренда соответствовала тому, какие услуги нам предоставляют, то можно было бы платить. К примеру, в Москве аренда на таких выставках гораздо дороже, но там для арендаторов созданы все условия для нормальной работы», – возмущался бизнесмен из Приморья в разговоре с корреспондентом «Золотого Рога».

При этом деловые люди признавали, что прошли времена, когда на подобных мероприятиях заключались контракты и договоры между компаниями и предприятиями на дальнейшее сотрудничество. Сегодня эта работа делается ежедневно в офисах. Что касается выставки, то ее основная цель – показать свои достижения и познакомиться с успехами конкурентов. Чего они достигли за год.

«Город» - это место для общения бизнеса. Но сюда редко везут что-то новое и дорогое, потому что в Приморье пока еще нет достойного рынка сбыта. На выставке представлены ходовые направления строительного бизнеса, которые интересны потребителям здесь и сейчас. Но новинок мало», - подчеркнул Андрей ШЕВЕЛЕВ, менеджер строительного направления Торгового дома «Континент Билд» (Владивосток), специализирующегося на реализации фиброцементных панелей.

С ним солидарен представитель ООО «Пенетрон» из Владивостока.

«Строительная выставка сегодня – это больше имиджевое мероприятие, нежели коммерческое. Мы – дилеры головной компании, и одно из наших обязательств - участие в выставке. Честно говоря, последние несколько лет особого выхлопа от этой выставки нет. По крайней мере, для нас. На выставке можно напомнить о себе, но подписания каких-либо контрактов нет. Когда выставки проходили в городе, к нам приходили проектировщики и строители, чтобы посмотреть и пообщаться. Им на это выделяли на работе 1,5-2 часа времени. А сюда люди не едут. Никто не будет тратить 3-4 часа, чтобы сюда приехать из города. Мне многие говорили, что не приедут на выставку из-за ограничения времени. Я - за то, чтобы такие выставки проводить в городе», - сказал бизнесмен.

На фото: Интересных новинок было много как на свежем воздухе, так и внутри холодной арены.

Фото автора

Сергей КОЖИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.