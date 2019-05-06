Земля в иллюминаторе мутна

Бизнес с огромным интересом и нескрываемым волнением ждет передачи Владивостоку полномочий по распоряжению неразграниченными земельными участками

С 1 мая полномочия по распоряжению земельными участками во Владивостоке, собственность на которые не разграничена, перешли с краевого уровня на муниципальный. Теперь физлица и инвесторы (включая резидентов Свободного порта Владивосток), которым понадобится земельный участок, должны обращаться в управление муниципальной собственности администрации Владивостока.

Однако представители бизнеса сомневаются не только в том, что система выдачи земли во Владивостоке заработает как часы, но и в самой целесообразности возвращения земельных полномочий в муниципалитеты. А нерешенные организационные моменты уже создают напряжение между «городом» и «краем».

Напомним, что во исполнение краевого закона с 1 января 2019 года полномочия по распоряжению неразграниченной землей Артемовского городского округа, а также Надеждинского и Шкотовского районов перешли к администрациям этих муниципальных образований. Владивостоку право распоряжения землей вернут 1 мая – отсрочка связана, прежде всего, с большим объемом передаваемой документации и необходимостью подготовки помещения для значительного количества сотрудников, которые займутся обработкой заявлений.

Формально управление муниципальной собственности (УМС) мэрии Владивостока – именно ему перейдут «земельные» полномочия – подчиняется вице-мэру Константину ЛОБОДЕ. Однако на состоявшемся 24 апреля брифинге по данной теме на вопросы отвечали первый заместитель главы Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ и экс-директор департамента земельных и имущественных отношений Приморья Наталья СОКОЛОВА. Последнюю представили журналистам как «главного эксперта» по земельным вопросам.

Заявлений много. Людей – не очень

Известно, что отдел, который после 1 мая займется работой с заявителями, желающими получить участок на неразграниченных землях ВГО, разместится на первом этаже здания на Некрасовской, 122, где также располагается офис КГУП «Приморский водоканал». К слову, данное решение вызвало острое недовольство сотрудников краевого предприятия – на минувшей неделе они вышли на краткосрочный митинг протеста. Хотя специалисты, которых предлагается разместить в бывших кабинетах «Примводоканала», еще не могут приступить к работе.

- Не могу сказать, что сотрудники уже приняты. Для того, чтобы государственные и муниципальные служащие начали работать, необходимы проверки с предоставлением сведений о доходах и имуществе и других данных. На это уйдет от месяца до трех, - уточнила Ольга Козерацкая.

Поэтому непосредственно после майских праздников работой с заявителями, которым понадобился земельный участок, займутся уже действующие сотрудники УМС Владивостока. Новые сотрудники будут присоединяться к ним по мере завершения проверок. Отметим, что расширение штата ожидает не только УМС, но и правовое управление, а также управление по работе с обращениями граждан. Общее количество новых штатных единиц составит 115 человек.

Как уже сообщал «Золотой Рог», расширение штата сотрудников горадминистрации в связи с передачей полномочий в период 2019-2021 годов потребует 180-200 млн рублей из бюджета Владивостока ежегодно. При этом город получает возможность администрирования доходов от передачи земли в собственность и аренду: с 1 мая средства за аренду земельных участков будут поступать на счета управления муниципальной собственности Владивостока, а за продажу земли на торгах – на счета МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».

Впрочем, представителей бизнеса, которым после 1 мая придется стучаться уже не в краевые, а в муниципальные «двери», волнует скорее не финансовое обеспечение, а эффективность работы новой городской структуры по распоряжению неразграниченной землей.

- Предприниматели с пониманием относятся к возможным трудностям, связанным с передачей полномочий. Это большой массив данных и объем работы. Мы готовы к временным перебоям, проводили несколько совместных совещаний по этому поводу, где обсуждались сроки. Задача на первом этапе - уложиться в 30-дневный срок рассмотрения заявки, а к концу года сократить его до 14 дней, - комментирует исполнительный директор Ассоциации поддержки резидентов СПВ Денис ГАРИН. – Что касается отказов, то, по моему личному мнению, ситуация кардинально не изменится. Пока в городе не появится отдел по сопровождению инвесторов, предпринимателей будут гонять кругами с их заявками. Честно говоря, удивляет, когда узнаешь, что таких отделов нет. Равно как и специалистов, которые занимаются внутренним сопровождением и доработкой заявок инвесторов. Эти моменты городу необходимо учесть в своей работе.

Из просрочки – в отказ?

Кроме права распоряжения неразграниченными земельными участками, администрации Владивостока переданы обращения, связанные с предоставлением земли во Владивостоке, которые ранее поступали в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и его подведомственные структуры. Кроме того, город получит обратно несколько тысяч договоров аренды земельных участков, которые были заключены еще до передачи полномочий в 2015 году.

Согласно принятой в феврале «дорожной карте» документы передавались муниципалитету не единовременно, а по мере их укомплектования. Однако среди этих заявлений есть и такие, что были поданы два, а то и три года назад. В администрации Владивостока говорят о том, что какого-либо приоритета в рассмотрении заявок, исходя из срока их подачи, не будет.

- Мы пытались урегулировать этот вопрос переходными положениями, но, к сожалению, имеем то, что имеем. Нам передается 2013 «просроченных» заявлений, хотя первоначально ожидалось больше. Это обращения, срок по которым давным-давно истек, но они не рассмотрены по существу, ответы по ним не даны. Нам будут их передавать для принятия решения, - рассказала Наталья Соколова. – Но надо учитывать, что за это время изменилось законодательство. И по многим заявлениям явно будут получены отказы.

Судя по состоявшейся 17 апреля встрече представителей краевой и городской администраций с кадастровыми инженерами и предпринимателями, у бизнеса скорость обработки заявлений после 1 мая вызывает немало опасений. Главный вопрос предпринимателей и кадастровых инженеров касается требований, которые администрация Владивостока будет предъявлять к содержанию проектов схем расположения земельного участка. Участники встречи опасались, что эти требования будут отличаться от тех, что были у краевого департамента, и передаваемые сейчас городу заявления автоматически пойдут «в отказ».

- В 2015-2016 годах нам практически не согласовывали схемы. Департамент не устраивали сведения (в планах участков – прим. автора), а мы не могли понять, откуда эти сведения взять. Слава богу, нашли консенсус и последние два года более-менее работали. Сейчас мы прекрасно понимаем, что начнется то же самое, что и в 2015 году, - рассказала одна из участниц встречи.

Речь идет о том, что в предоставляемой на согласование чиновникам схеме расположения земельного участка должны быть учтены, в том числе, сведения о зонах с особыми условиями использования. Но в настоящее время доступная кадастровым инженерам база Росреестра не содержит этой информации. Администрация Владивостока сведения о таких зонах выдавать не уполномочена, но может запросить данные о них в рамках межведомственного взаимодействия. Данный вопрос инженеры считают системным.

- Государство потратило миллиарды рублей, чтобы реализовать публичный сервис по подготовке схемы. Но эталон схемы на сайте Росреестра не содержит всех сведений. То есть мы должны будем писать запросы во все инстанции о наличии зон с особыми условиями использования, хотя это могут сделать чиновники? – возмутился представитель СРО «Кадастровые инженеры» Александр КОВАЛЕВ.

На «карту» поставлено многое

Скорость обработки заявления на предоставление земельного участка – один из важных факторов, влияющих на положение региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Утвержденная губернатором Приморья Олегом КОЖЕМЯКО «дорожная карта» предписывает, что к концу 2019 года утверждение схемы расположения земельного участка должно занимать не более 14 рабочих дней.

- В городе пока настроены на формальный подход. Когда вопрос по срокам рассмотрения заявлений обсуждали в рабочей группе, чувствовалось: городским чиновникам в принципе не нравится, что бизнес заявляет какие-то требования. Они ориентируются на 30-дневный срок, прописанный в законе, а не на «дорожные карты». Регламент работы с заявлениями, который предлагал город, и то, что получилось с учетом рекомендаций бизнеса, отличаются в корне, - рассказал «Золотой Рог» на условиях анонимности один из участников рабочей группы, сформированной при администрации Приморья для обсуждения вопросов, связанных с передачей полномочий.

Некоторые представители бизнеса, знакомые с деятельностью рабочей группы, выражают сомнения в целесообразности возвращения неразграниченной земли Владивостоку, считая, что дешевле и проще было бы совершенствовать работу краевого департамента. А осведомленные источники тем временем говорят, как о практически решенном вопросе, о назначении на должность вице-мэра, курирующего земельные правоотношения, Натальи Соколовой. Именно она руководила департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края в период, когда неразграниченной землей во Владивостоке распоряжались власти региона, а к работе ДЗиО и его «подведов» имелось немало нареканий, связанных с нарушением сроков предоставления госуслуг и ростом количества отказов в предоставлении земли. В декабре 2016 года губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ отправил Соколову в отставку под предлогом «очищения команды», не конкретизировав, впрочем, претензии к уволенной чиновнице.

КРОМЕ ТОГО

Возвращение блудного Генплана

Тем временем новое руководство Владивостока готово идти еще дальше.

В середине марта глава города Олег ГУМЕНЮК на встрече с представителями строительного бизнеса не исключил возможности возвращения на муниципальный уровень – вслед за землей – полномочий по разработке и корректировке Генплана и Правил землепользования и застройки. К принятым в 2018 году версиям этих документов у некоторых участников встречи, судя по развернутой ими информационной кампании, есть немало претензий… Однако не приведет ли поспешная передача полномочий к появлению новых точек напряжения? Ответ на этот вопрос будут даны совсем скоро – после майских праздников.

На фото: Во Владивостоке огромное количество пустырей. Но строить негде...

Фото Андрея САВИНА

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.