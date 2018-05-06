Полпред Юрий Трутнев потребовал уволить пятерых приморских чиновников

Вице-премьер дал поручение до середины мая разобраться в проблеме

Инвестор из Австралии – компания «Kangrow» - намерен реализовать на территории Приморского края крупный животноводческий проект. На первоначальном этапе планируется наладить выращивание до 10 тысяч голов бычков, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока..

«На Дальнем Востоке сегодня не хватает говядины, мы ее завозим из Австралии. А тут человек сам приехал, предложил проект», - рассказал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Свой проект генеральный директор компании «Kangrow» Джерард Биркбек представил в ходе Дня китайского инвестора в Хабаровске (в реализации проекта также участвуют предприятия из КНР). Он рассказал вице-премьеру Юрию Трутневу, что столкнулся с трудностями по подбору необходимого земельного участка.

"Он изучил все кадастровые карты, нашел свободные земли, объехал все это на мотоцикле, подал заявки и получил пять отказов подряд в течение полугода. Меня это настолько заинтересовало, что я дал поручение главному федеральному инспектору по Приморскому краю проанализировать все отказы, разобраться с соответствием действий чиновников, которые их подписали, с законодательством РФ и поручением Президента России об ускоренном развитии Дальнего Востока, и уволить этих чиновников – всех до одного, всех пятерых", - прокомментировал Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред Президента РФ в ДФО.

Вице-премьер дал поручение до середины мая разобраться в проблеме. Минвостокразвития России займется решением земельного вопроса.

«Мы будем заниматься переводом части земли из земель Лесного фонда в земли сельхозназначения для этого проекта, тем более, что они фактически лесом не являются», - рассказал заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

По словам Александра Крутикова, инвестиции из Австралии в экономику Дальнего Востока входят в пятерку после КНР, Южной Кореи, Японии и Сингапура.

«Это те инвестиции, которые были привлечены благодаря новым инструментам развития. Треть этих инвестиций ориентирована на создание продукции на экспорт. Одна треть – на внутреннее потребление и направлено на импортозамещение, которое особенно актуально для Дальнего Востока», - рассказал замминистра.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.