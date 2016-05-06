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Сотрудники "Ростелекома" провели субботник на мысе Вятлина острова Русский во Владивостоке

06 Мая 2016, 12:40 | Приморье

«Ростелеком» на Дальнем Востоке проводит акцию «Серия добрых дел». Благотворительная акция приурочена ко Дню радио - профессиональному празднику работников всех отраслей связи (7 мая). В рамках акции сотрудники компании своими силами организовали и провели благотворительные мероприятия в регионах Дальнего Востока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

5 мая сотрудники «Ростелекома» во Владивостоке приняли участие в субботнике на мысе Вятлина острова Русский. Видовая площадка в одном из живописных мест острова была очищена от многочисленного мусора, который оставили отдыхающие. Всего было собрано более 40 мешков полиэтиленовых пакетов, стеклянных бутылок, пластиковой посуды и т.д.

«Владивосток - очень красивый город, а побережье острова Русский - излюбленное место отдыха его жителей и гостей. Сегодня мы сделали это место чистым, ухоженным. Если каждый отдыхающий проявит сознательность и не оставит после себя мусора, то мыс Вятлина останется таким же красивым надолго», - говорит директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Дальнем Востоке Любовь Алексеева.

Напомним, что 4 мая в рамках дальневосточной благотворительной акции сотрудники компании стали донорами крови. Целью акции было обратить внимание жителей Владивостока на важность и необходимость донорства крови.

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экология  Ростелеком  субботник 



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