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Туристы из Китая распробовали Россию

06 Мая 2015, 10:09 | Приморье

Въездной турпоток из Китая в Россию в первом квартале этого года вырос в 2,5 раза по сравнению с тем же показателем прошлого года, составив 23,5 тыс. человек, сообщила туристическая ассоциация «Мир без границ».

Самым посещаемым городом стала Москва, принявшая более 9,5 тыс. китайских безвизовых туристов, что больше результатов аналогичного периода прошлого года в 3,5 раза. Вторым по популярности направлением стала Амурская область, которая утроила собственный прошлогодний результат, приняв более 6,5 тыс. китайцев. На третьем месте по популярности - Приморский край, привлекший почти 5,5 тыс. китайских туристов (+140% к результатам прошлого года).

В то же время, по данным ассоциации, российский безвизовый турпоток в Китай показал спад более чем 75%. Если за первые три месяца прошлого года Китай посетило 117 тыс. россиян, то с января по март 2015 года это число достигло лишь 29 тыс. туристов. При этом около 85% россиян, отправившихся в Китай по «безвизовому каналу», проживает на приграничных территориях.

Рост заинтересованности китайских туристов в путешествии в Россию обусловлен прежде всего падением курса рубля, удешевившим туры в нашу страну.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: китай  туризм 



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