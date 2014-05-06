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Один из крупнейших производителей продуктов питания сбежал из Приморья

06 Мая 2014, 10:55 | Приморье

Торговая марка «Деликон Продукт» выписалась из Приморья и возрождается в Калужской области. Как уже сообщал «ЗР», пройдя процедуру банкротства и конкурсной распродажи, ООО «Деликон Продукт», производитель продуктов питания, прекратило свое существование. Его учредители и собственники, создавшие это пищеперерабатывающее производство в Кировском районе Приморского края с нуля на заре перестройки, решили сменить прописку.

Свой новый бизнес владельцы «Деликона» предпочли открыть подальше от Приморья с его инвестиционными условиями, в Калужской области, рядом с Москвой.

Напомним, что ООО «Деликон Продукт» споткнулось о природоохранное законодательство. Все началось с того, что в 2010 году у компании закончился срок лицензии Росприроднадзора на сброс промышленных отходов на окружающую среду. Это обернулось первым иском и многомиллионным штрафом.

На территории поселка Кировского, где находилась промышленная площадка «Деликон Продукта», как и в большинстве других городов и поселков Приморского края, отсутствуют централизованные очистные сооружения, куда предприятия могли бы производить сброс промышленных сточных вод. В связи с этим «Деликон» добивался разрешения на строительство собственных очистных сооружений. Собственники компании вышли с просьбой в администрацию своего района выделить предприятию площадку под строительство локальных очистных сооружений.

Муниципальное образование выделило «Деликону» участок под очистные, но в июле 2013 года вдруг обнаружилось, что Кировский район распорядился не принадлежащей ему землей. Участок оказался не в муниципальной, а в федеральной собственности. В итоге в регистрации участка «Деликону» было отказано!

Между тем государственная надзорная машина исправно выполняла предписанную ей законодателем работу. В 2012 году в суд поступил очередной иск Росприроднадзора на «Деликон Продукт» о загрязнении им окружающей среды. Решением Кировского районного суда от 25 октября 2012 года с ООО «Деликон Продукт» было взыскано 28 948 285 рублей в пользу бюджета Кировского муниципального района за вред, причиненный заливу Северному реки Уссури. Весной следующего года вместо площадки под очистные «Деликон» получил иск о банкротстве.

Вот, собственно, и вся история. Арбитражным судом Приморского края 2 апреля 2013 года на предприятии была введена процедура. Его оборот на тот момент составлял 1,8 млрд руб., валюта баланса - 1,2 млрд руб. Предприятие не имело задолженности по налоговым платежам и по заработной плате.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: деликон  рыбопереработка  продукты  торговля  производство  банкротство  питание  приморье 



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Комментарии

  • 14212:11, 06.05.2014#

    Так Губернатор же отчитывается, что инвестклимат у нас улучшается. . . Кругом враньё. . . Голосуйте ЗА Едрилл!

  • Су-харакири-ки12:12, 06.05.2014#

    Что бы корова давала больше молока с наименьшими затратами, её надо больше доить и меньше кормить. Пора Росприроднадзору сосать свои палочки для проверок, а не жировать.

  • Псевдоним12:18, 06.05.2014#

    ПОЗОР!!!! А вы, придурки из Кировского района, вместо налогов от предприятия стойте на коленях перед краевой администрации, чтобы вам хоть десятую часть дали от бывших налогов предприятия, которое вы не захотели поддержать. Кто за развал Приморья-поступайте также, как кировчане!!!! Равнение на КИРОВКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Ошибка12:21, 06.05.2014#

    ппц реально идиоты миклуху в отставку

  • приморец12:26, 06.05.2014#

    это уже наглядное следствие коррупции в наше вот пускай знаменитый губернаторский Лось и разберется как это получилось .

  • Псевдоаноним12:35, 06.05.2014#

    и теперь экс-кировские консервы по москальским ценам и такого же качеству везут нам взад.

  • Псевдоним12:36, 06.05.2014#

    Деликон - самая поганая по качеству продукции контора. Теперь будут травить народ в Калуге.

  • РџСЃРµРІРґРѕР°РЅРѕРЅРёРј12:40, 06.05.2014#

    Хуже ОВЫ всё равно ничего быть не может!

  • гек12:41, 06.05.2014#

    похожая участь ждет импульс и ком. хозяйство в тернее

  • Кировский12:42, 06.05.2014#

    Ну развал деликона начался с того что туда пришли Москвичи и выкупили такую компанию, с приходом этих крыс упали зарплаты выросли требования к объемам работ и т. д. . Далее они ее раздробили на 3 части чтоб налоги меньше платить, в Кировке дохера дармовой земли чтоб строить очистные и пусть не врут власти и также Газета Газета "Золотой Рог", Владивосток. о том что это завод такой плохой и все такое!!! Угробили и сгноили завод который реально конкурировал с гребанной Москвой, а теперь людям даже негде работать!!лучшеб Росприроднадзор предьявил ИСК властям Кировского района за загрязнение окр. среды!! сколько гавна сливают в реку? и они этого не видят? а Деликон бедняжки увидели!?

  • Тим12:42, 06.05.2014#

    Да нет. . . , Губер тут ни при чём. Вероятно тут и без него хватает сил. Да и расклад нам не известен. . . Но кто то же их тут всё таки сожрал.

  • Есаул14:00, 06.05.2014#

    А наш губер всегда непричём!Ему в Москву пора.

  • сергей10:01, 09.05.2014#

    если губер не причем - зачем нам такой губер??? если он не знает что творится у него под боком

  • Кировский12:45, 06.05.2014#

    соответственно Москвичам удобнее под жопой держать расскрученый Брэнд и давить на него. НА ДВ то приходилось летать чтоб наводить свои законы! продажное Правительство и администрация края тоже в этом всем замешано!

  • юрбан12:51, 06.05.2014#

    вообще пофиг. хочу чтобы владивосток захватила щвейцария. ну или норвегия. вот это будет классно. а несогласные валите в свою маскву!!!!

  • сергей10:02, 09.05.2014#

    зачем захватывать? собираем референдум (как крымчане ) и присоединяемся к кому захотим

  • потребитель13:26, 06.05.2014#

    Имела неосторожность воспользоваться несколько раз продукцией Деликона - дрянь неописуемая. Слава богу, что на одного мошенника в крае меньше стало, пусть теперь калужан покормят своей отравой и попробуют убедить их в отличном качестве своей продукции.

  • чот непонятно13:56, 06.05.2014#

    Селянин, не истерите. где в сказано, что завод плохой? по-моему здесь рассказано, как из Приморья выгнали очередного крупного плательщика налогов и местного производителя.

  • Володя14:46, 06.05.2014#

    Так для чего и поставили этого уб. . . . ка москаля, чтоб всё перетащить в москву. У нас уже нет своих п/п, все либо зарегистрированные в москве, либо в оффшорах.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ20:29, 06.05.2014#

    Все уходят от сюда, тк власти и контролирующие органы на местах, впихивают везде в соучредители своих ближайших родственников.

  • Псевдоним09:59, 07.05.2014#

    Не впутывайте Миклушевского в это дело! Ему некогда - он имя леопарду придумывает.

  • вася путинутый01:09, 09.05.2014#

    Зато Путин отобрал Крым у Украины и присоединил к России! И георгиевские ленточки бесплатно раздают! А на деликон пофиг, китайцы накормят. А не будут кормить - и их Путин присоединит!

  • Псевдоним09:26, 09.05.2014#

    Кто вообще этот Деликон покупал? Корм для собак аппетитней выглядит

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:31, 12.05.2014#

    Да, может, не самые вкусные и привлекательные на свете консервы (если вообще уместно говорить о привлекательности консервов), зато ценник "Деликона" вполне могли себе позволить малообеспеченные люди. О них тоже надо кому-то думать. Я вам открою секрет, но не у всех есть деньги на очумительно выглядящие трюфеля. А сейчас из дешевой консервы осталась только "Русь Восточная", которая вся делается в Китае и Вьетнаме. Всем хочется хорошо кушать, только вряд ли стоит вообще рассуждать о вкусно/не вкусно относительно консервов. Так себе пища в принципе.

  • 12309:27, 09.05.2014#

    Главпродукт по сравнению с Деликоном вообще дерьмо

  • Яблоко13:39, 09.05.2014#

    Это все бендеровцы виноваты. Все просрем, но крым не отдадим никому!!!!

  • Псевдоним23:51, 09.05.2014#

    деликон дерьмо, а не продукция

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:34, 10.05.2014#

    За то "крым наш" ГЫ!

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