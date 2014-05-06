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Один из крупнейших производителей продуктов питания сбежал из Приморья
Торговая марка «Деликон Продукт» выписалась из Приморья и возрождается в Калужской области. Как уже сообщал «ЗР», пройдя процедуру банкротства и конкурсной распродажи, ООО «Деликон Продукт», производитель продуктов питания, прекратило свое существование. Его учредители и собственники, создавшие это пищеперерабатывающее производство в Кировском районе Приморского края с нуля на заре перестройки, решили сменить прописку.
Свой новый бизнес владельцы «Деликона» предпочли открыть подальше от Приморья с его инвестиционными условиями, в Калужской области, рядом с Москвой.
Напомним, что ООО «Деликон Продукт» споткнулось о природоохранное законодательство. Все началось с того, что в 2010 году у компании закончился срок лицензии Росприроднадзора на сброс промышленных отходов на окружающую среду. Это обернулось первым иском и многомиллионным штрафом.
На территории поселка Кировского, где находилась промышленная площадка «Деликон Продукта», как и в большинстве других городов и поселков Приморского края, отсутствуют централизованные очистные сооружения, куда предприятия могли бы производить сброс промышленных сточных вод. В связи с этим «Деликон» добивался разрешения на строительство собственных очистных сооружений. Собственники компании вышли с просьбой в администрацию своего района выделить предприятию площадку под строительство локальных очистных сооружений.
Муниципальное образование выделило «Деликону» участок под очистные, но в июле 2013 года вдруг обнаружилось, что Кировский район распорядился не принадлежащей ему землей. Участок оказался не в муниципальной, а в федеральной собственности. В итоге в регистрации участка «Деликону» было отказано!
Между тем государственная надзорная машина исправно выполняла предписанную ей законодателем работу. В 2012 году в суд поступил очередной иск Росприроднадзора на «Деликон Продукт» о загрязнении им окружающей среды. Решением Кировского районного суда от 25 октября 2012 года с ООО «Деликон Продукт» было взыскано 28 948 285 рублей в пользу бюджета Кировского муниципального района за вред, причиненный заливу Северному реки Уссури. Весной следующего года вместо площадки под очистные «Деликон» получил иск о банкротстве.
Вот, собственно, и вся история. Арбитражным судом Приморского края 2 апреля 2013 года на предприятии была введена процедура. Его оборот на тот момент составлял 1,8 млрд руб., валюта баланса - 1,2 млрд руб. Предприятие не имело задолженности по налоговым платежам и по заработной плате.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним12:18, 06.05.2014#
ПОЗОР!!!! А вы, придурки из Кировского района, вместо налогов от предприятия стойте на коленях перед краевой администрации, чтобы вам хоть десятую часть дали от бывших налогов предприятия, которое вы не захотели поддержать. Кто за развал Приморья-поступайте также, как кировчане!!!! Равнение на КИРОВКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Кировский12:42, 06.05.2014#
Ну развал деликона начался с того что туда пришли Москвичи и выкупили такую компанию, с приходом этих крыс упали зарплаты выросли требования к объемам работ и т. д. . Далее они ее раздробили на 3 части чтоб налоги меньше платить, в Кировке дохера дармовой земли чтоб строить очистные и пусть не врут власти и также Газета Газета "Золотой Рог", Владивосток. о том что это завод такой плохой и все такое!!! Угробили и сгноили завод который реально конкурировал с гребанной Москвой, а теперь людям даже негде работать!!лучшеб Росприроднадзор предьявил ИСК властям Кировского района за загрязнение окр. среды!! сколько гавна сливают в реку? и они этого не видят? а Деликон бедняжки увидели!?
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:31, 12.05.2014#
Да, может, не самые вкусные и привлекательные на свете консервы (если вообще уместно говорить о привлекательности консервов), зато ценник "Деликона" вполне могли себе позволить малообеспеченные люди. О них тоже надо кому-то думать. Я вам открою секрет, но не у всех есть деньги на очумительно выглядящие трюфеля. А сейчас из дешевой консервы осталась только "Русь Восточная", которая вся делается в Китае и Вьетнаме. Всем хочется хорошо кушать, только вряд ли стоит вообще рассуждать о вкусно/не вкусно относительно консервов. Так себе пища в принципе.
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Так Губернатор же отчитывается, что инвестклимат у нас улучшается. . . Кругом враньё. . . Голосуйте ЗА Едрилл!