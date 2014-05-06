Один из крупнейших производителей продуктов питания сбежал из Приморья

Торговая марка «Деликон Продукт» выписалась из Приморья и возрождается в Калужской области. Как уже сообщал «ЗР», пройдя процедуру банкротства и конкурсной распродажи, ООО «Деликон Продукт», производитель продуктов питания, прекратило свое существование. Его учредители и собственники, создавшие это пищеперерабатывающее производство в Кировском районе Приморского края с нуля на заре перестройки, решили сменить прописку.

Свой новый бизнес владельцы «Деликона» предпочли открыть подальше от Приморья с его инвестиционными условиями, в Калужской области, рядом с Москвой.

Напомним, что ООО «Деликон Продукт» споткнулось о природоохранное законодательство. Все началось с того, что в 2010 году у компании закончился срок лицензии Росприроднадзора на сброс промышленных отходов на окружающую среду. Это обернулось первым иском и многомиллионным штрафом.

На территории поселка Кировского, где находилась промышленная площадка «Деликон Продукта», как и в большинстве других городов и поселков Приморского края, отсутствуют централизованные очистные сооружения, куда предприятия могли бы производить сброс промышленных сточных вод. В связи с этим «Деликон» добивался разрешения на строительство собственных очистных сооружений. Собственники компании вышли с просьбой в администрацию своего района выделить предприятию площадку под строительство локальных очистных сооружений.

Муниципальное образование выделило «Деликону» участок под очистные, но в июле 2013 года вдруг обнаружилось, что Кировский район распорядился не принадлежащей ему землей. Участок оказался не в муниципальной, а в федеральной собственности. В итоге в регистрации участка «Деликону» было отказано!

Между тем государственная надзорная машина исправно выполняла предписанную ей законодателем работу. В 2012 году в суд поступил очередной иск Росприроднадзора на «Деликон Продукт» о загрязнении им окружающей среды. Решением Кировского районного суда от 25 октября 2012 года с ООО «Деликон Продукт» было взыскано 28 948 285 рублей в пользу бюджета Кировского муниципального района за вред, причиненный заливу Северному реки Уссури. Весной следующего года вместо площадки под очистные «Деликон» получил иск о банкротстве.

Вот, собственно, и вся история. Арбитражным судом Приморского края 2 апреля 2013 года на предприятии была введена процедура. Его оборот на тот момент составлял 1,8 млрд руб., валюта баланса - 1,2 млрд руб. Предприятие не имело задолженности по налоговым платежам и по заработной плате.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.