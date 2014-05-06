www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

ДВМП не заработало на дивиденды

06 Мая 2014, 11:44 | Приморье

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) не будет выплачивать дивиденды по итогам 2013 года в связи с отсутствием прибыли. Пароходство последний раз выплачивало дивиденды по итогам работы в 2002 году - 0,45 копеек на акцию номиналом 1 рубль.

ОАО «ДВМП» в 2013 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 469,813 млн рублей против 1 млрд 137,293 млн рублей чистой прибыли годом ранее. По итогам 2012 и 2011 годов пароходство направляло чистую прибыль на развитие.

Отметим, что Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ОАО «ДВМП» до «В+» с «ВВ-».

Прогноз рейтинга - «негативный».

«Рейтинг отражает нашу оценку профиля бизнес-рисков FESCO как «приемлемого». В частности, рейтинги обусловлены нашим мнением о том, что FESCO подвержена рискам, связанным с волатильностью выручки, присущей отрасли грузоперевозок, которая тесно связана с волатильностью российской экономики, зависящей от сырьевых товаров. Рейтинг также отражает неопределенность, связанную с либерализацией рынка железнодорожных перевозок, что, на наш взгляд, может привести к повышению конкуренции в среднесрочной перспективе», - говорится в сообщении агентства.

Снижение рейтинга обусловлено тем, что операционные показатели компании оказались ниже ожиданий S&P. При этом прогноз на 2014-2015 год был ухудшен аналитиками агентства.

Досье "Золотого Рога" 

32,5% акций ОАО «ДВМП» принадлежат группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА, 23,8% - структурам Марка ГАРБЕРА, 17,4% - TPG, 26,3% находятся у других акционеров и в свободном обращении. Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Холдингу принадлежат ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ж/д оператор «Трансгарант» и доля в ЗАО «Русская тройка». Кроме того, в собственности и лизинге у FESCO более 35 тыс. контейнеров, 25 судов и 4 ледокола.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: бизнес  акции  ДВМП  экономика  дивиденды  рейтинги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru