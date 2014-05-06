ДВМП не заработало на дивиденды

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) не будет выплачивать дивиденды по итогам 2013 года в связи с отсутствием прибыли. Пароходство последний раз выплачивало дивиденды по итогам работы в 2002 году - 0,45 копеек на акцию номиналом 1 рубль.

ОАО «ДВМП» в 2013 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 469,813 млн рублей против 1 млрд 137,293 млн рублей чистой прибыли годом ранее. По итогам 2012 и 2011 годов пароходство направляло чистую прибыль на развитие.

Отметим, что Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ОАО «ДВМП» до «В+» с «ВВ-».

Прогноз рейтинга - «негативный».

«Рейтинг отражает нашу оценку профиля бизнес-рисков FESCO как «приемлемого». В частности, рейтинги обусловлены нашим мнением о том, что FESCO подвержена рискам, связанным с волатильностью выручки, присущей отрасли грузоперевозок, которая тесно связана с волатильностью российской экономики, зависящей от сырьевых товаров. Рейтинг также отражает неопределенность, связанную с либерализацией рынка железнодорожных перевозок, что, на наш взгляд, может привести к повышению конкуренции в среднесрочной перспективе», - говорится в сообщении агентства.

Снижение рейтинга обусловлено тем, что операционные показатели компании оказались ниже ожиданий S&P. При этом прогноз на 2014-2015 год был ухудшен аналитиками агентства.

Досье "Золотого Рога"

32,5% акций ОАО «ДВМП» принадлежат группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА, 23,8% - структурам Марка ГАРБЕРА, 17,4% - TPG, 26,3% находятся у других акционеров и в свободном обращении. Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Холдингу принадлежат ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ж/д оператор «Трансгарант» и доля в ЗАО «Русская тройка». Кроме того, в собственности и лизинге у FESCO более 35 тыс. контейнеров, 25 судов и 4 ледокола.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.