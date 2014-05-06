Проект ВНХК признан мощным

Предварительная стоимость проекта строительства нефтехимического комплекса в Приморье оценивается в 659 млрд рублей, которые включают первую и вторую очереди, полное развитие - в 1,3 трлн рублей, сообщил президент НК «Роснефть» Игорь СЕЧИН.

На совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока глава «Роснефти» обратился к премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ: «В целях обеспечения координации действий всех участников процесса прошу вас, Дмитрий Анатольевич, рассмотреть вопрос об издании распоряжения правительства об утверждении комплексного плана строительства ВНХК, содержащего поручения федеральным органам исполнительной власти, директивы организациям субъектов естественных монополий, реализацию указанного проекта с указанием сроков и отдельных его этапов, отдельных исполнителей и единого координатора проекта».

Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что проект мощный и меры поддержки тоже требуются достаточно неординарные, но их необходимо дополнительно обсудить. «Я не возражаю, если где-то потребуется издание распоряжения правительства», - сказал он.

Игорь Сечин добавил, что мультипликативный эффект для бюджета страны за время реализации проекта составит более 1 трлн, а также создание 100 тыс. рабочих мест. Также ВНХК позволит решить проблему дефицита топлива в регионе и послужит средством для выравнивания цен на моторное топливо.

«Эксплуатация НПЗ планируется в 2021 году, а нефтехимического производства - в 2022. В составе ВНХК планируется строительство тепловой электростанции ориентировочной мощностью на электроэнергию 640 мегаватт, а по тепловой 1400 ккал в час», - сообщил Игорь Сечин.

Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе Пади Елизарова Партизанского района Приморского края общей мощностью переработки 30 млн тонн в год, из которых 24 млн тонн придется на нефть, 6 млн тонн - на нафту. Первая очередь - строительство нефтеперерабатыващихмощностей (12 млн тонн в год), вторая - запуск нефтехимического блока (3,4 млн тонн в год), третья - увеличение нефтепереработки (еще на 12 млн тонн в год) и выпуска продукции нефтехимии (на 2,6 млн тонн в год). Проект рассчитан на 15 лет реализации.

Советник президента «Роснефти» по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента Виктор ИШАЕВ ранее сообщил, что НК «Роснефть» к августу подготовит план расширения розничной сети заправок в регионах ДФО.

По его словам, «Роснефть» имеет на Дальнем Востоке 85 АЗС и АЗК. При этом AllianceOil имеет порядка 300 АЗС. Доля «Роснефти» на розничном рынке ДФО находится в пределах 28%.

Вместе с тем советник дал понять, что в планы компании не входит расширение возможностей за счет приобретения бизнеса AllianceOil.

На прошлой неделе ОАО «Группа «Альянс» и «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) Эдуарда ХУДАЙНАТОВА подписали соглашение о создании совместного предприятия. 60% новой нефтекомпании будет принадлежать группе «Альянс», 40% - ННК.

Группа «Альянс», согласно соглашению, внесет в СП все активы НК «Альянс» в России (в том числе СП с Repsol), нефтетерминал в Севастополе, а также сеть АЗС на Украине и в Крыму, которыми группа владеет совместно с Shell. Со стороны ННК в СП войдут нефтяные месторождения на Таймыре и группа газодобывающих активов в Саратовской области. В совместном пресс-релизе компаний отмечается, что после получения одобрения регулирующих органов СП будет оформлено юридически.

Предположительно СП может называться «ННК-Alliance». Но окончательное название предстоящего СП еще не обсуждалось.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.