Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморская грязь хорошо пошла
В 2013 году поставки лечебных грязей из бухты Экспедиции (Хасанский район Приморского края) в дальневосточные лечебно-оздоровительные центры выросли в два раза по сравнению с 2012 годом, сообщает сайт Zrpress.Ru.
По словам Владимира ВАСИЛЬЧЕНКО, руководителя ООО «Горняк», занимающегося добычей этих грязей, объем поставок морских грязей б. Экспедиция в дальневосточные санатории и курорты достиг 40,5 тонн. В числе крупных потребителей традиционно санатории «Строитель» во Владивостоке, «50 лет Октября» курорта регионального значения Шмаковка и лечебно-оздоровительный комплекс «Дальневосточный» Минобороны РФ.
На сегодня в Приморье морские лечебные грязи добываются еще на двух месторождениях: Мелководнинское в бухте Воевода на о. Русском и месторождении залива Углового. Однако грязи б. Экспедиции признаны самыми качественными. По данным Института медицинской климатологии и восстановительной медицины СО РАМН, состояние залива Углового не позволяет продолжать полноценное использование этих грязей для лечения. Вопросы у экспертов вызывает и качество грязей месторождения Мелководнинского. В прошлом году на Мелководнинском было добыто 2,1 тонны грязей, они продаются в пакетированном виде. Санатории и курорты не пользуются грязями этого месторождения.
Новости тематики
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Уникальное и единственное в России производство готовят к перезапуску в Приморье
- Есть ли в Приморье нефть, о которой говорил врио губернатора?
- Резидент расширит производство по добыче и обработке мрамора в Приморье
- Одно из крупнейших предприятий Приморья возглавит новый руководитель
- Госкорпорация хочет выкупить одно из крупнейших предприятий Приморья
- Приморское золото никому не нужно
- Приморье ждет крупного игрока на рынке вольфрама
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Москва выбрала Кавалерово для помощи с Гособоронзаказом
Новости раздела
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
- Во Владивостоке в спортивную программу ВЭФ включены три регаты
- 200 представителей власти и бизнеса из Республики Корея прилетят на ВЭФ во Владивосток
- Власти Владивостока хотят перенять опыт реновации в Москве
- Жителей Океанского проспекта услышали власти Владивостока и Приморья
- Банкиры не знают, как работать с застройщиками
- Новая электричка будет ходить из Владивостока по 10 маршрутам
- Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии на IV ВЭФ во Владивостоке
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения власти
- Во Владивостоке ресторан уперся в будущий музей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Дарькин начал экономить
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье
- В России могут ввести форму не только для школьников, но и для учителей