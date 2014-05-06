Приморская грязь хорошо пошла

В 2013 году поставки лечебных грязей из бухты Экспедиции (Хасанский район Приморского края) в дальневосточные лечебно-оздоровительные центры выросли в два раза по сравнению с 2012 годом, сообщает сайт Zrpress.Ru.

По словам Владимира ВАСИЛЬЧЕНКО, руководителя ООО «Горняк», занимающегося добычей этих грязей, объем поставок морских грязей б. Экспедиция в дальневосточные санатории и курорты достиг 40,5 тонн. В числе крупных потребителей традиционно санатории «Строитель» во Владивостоке, «50 лет Октября» курорта регионального значения Шмаковка и лечебно-оздоровительный комплекс «Дальневосточный» Минобороны РФ.

На сегодня в Приморье морские лечебные грязи добываются еще на двух месторождениях: Мелководнинское в бухте Воевода на о. Русском и месторождении залива Углового. Однако грязи б. Экспедиции признаны самыми качественными. По данным Института медицинской климатологии и восстановительной медицины СО РАМН, состояние залива Углового не позволяет продолжать полноценное использование этих грязей для лечения. Вопросы у экспертов вызывает и качество грязей месторождения Мелководнинского. В прошлом году на Мелководнинском было добыто 2,1 тонны грязей, они продаются в пакетированном виде. Санатории и курорты не пользуются грязями этого месторождения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.