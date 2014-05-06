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В Приморье приходит время сажать

06 Мая 2014, 13:00 | Приморье

Приморгидромет на портале Primpogoda.Ru сообщил, что в мае средняя температура воздуха в регионе составит +8…+13 °C, на восточном побережье +4…+6 °C, что ниже средних многолетних значений на 1–2 °C, на севере края близко к ним. Осадков за месяц выпадет около среднего многолетнего количества, в южной половине меньше него.

В начале мая в воздухе и на поверхности почвы будут наблюдаться заморозки интенсивностью −0…−2 °C. Вероятность заморозков в воздухе и на почве сохранится до середины мая. Почва прогреется на глубине 10 см до +10…+15 °C. Дожди, ожидаемые в конце апреля и начале мая, будут поддерживать оптимальное увлажнение почвы на преобладающей части края. Оптимальные условия для сева теплолюбивых культур сложатся к концу третьей декады апреля - в первой декаде мая. На заморозкоопасных участках к севу и высадке рассады теплолюбивых культур следует приступить на 7–10 дней позже.

В текущем году к севу риса с глубокой заделкой семян можно приступить в конце первой декады мая, а с минимальной - во второй декаде. Во второй половине мая также создадутся условия для сева сои, в это же время можно приступить к севу кукурузы и посадке капусты. Во второй декаде можно приступить к высадке рассады помидоров в грунт и севу огурцов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: приморгидромет  погода  сельское хозяйство  климат 



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