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В случае ссоры с Западом России поможет Китай

06 Мая 2014, 09:02 | Приморье

Потенциал экспорта российской продукции в Китай огромен, а сам восточный сосед способен возместить потери отраслей отечественной экономики в случае ухудшения отношений с Западом, заявил журналистам бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ, сообщает 1prime.Ru.

Он отметил активное сотрудничество стран в последнее время, в частности, Китай заинтересован в увеличении российских поставок сжиженного газа, экологически чистой пищевой продукции, лесных материалов, вина. При этом Титов уверен, что не за горами рост инвестиций в экономики двух стран, набирает обороты интерес китайской стороны к Крыму.

«Я думаю, что потенциал по Крыму остается. Китайцы войдут туда в качестве инвесторов», - сказал он.

При этом он полагает, что увеличение экспорта в Китай не отразится на объеме поставок в Европу, так как Запад все равно будет выступать за диверсификацию импортируемых товаров.

«Мы в ближайшее время увидим рост энергетических поставок, потому что к ним добавится еще и газ», - уверен Титов.

В текущем месяце крупнейший в РФ независимый производитель газа НОВАТЭК и нефтегазовая корпорация CNPC обсуждали поставки СПГ в Китай, а также вопросы управления и финансирования проекта «Ямал СПГ». Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн.

Помимо этого, «Газпром» планирует в 2018 году ввести в эксплуатацию первую линию завода по производству сжиженного природного газа во Владивостоке, а отгрузку произвести в 2019 году, что позволит поставлять природное сырье в Китай, Японию, Индию и ряд других стран АТР.

В настоящее время также обсуждается строительство трубы для поставок СПГ. «Газовая труба может быть построена очень быстро. Это может занять год, полтора», - отметил Титов.

КНР нуждается и в российском экспорте органической продукции. «У них очень сильно обработана почва. Китай пошел по пути интенсивного сельского хозяйства, потому что им когда-то нужно было накормить много людей сразу», - сказал он.

«Сейчас нужно снять барьеры. <…> Массовые сельхозпродукты могут повысить количественно товарооборот», - отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен также уверен, что сотрудничество может развиваться и в лесной промышленности.

«У нас, наоборот, проблемы в той же Читинской области перестои. Лес высох, он свое качество теряет. Есть перспективы по переработке леса», - сказал он.

Помимо этого, на увеличение поставок в Китай можно рассчитывать и российским винодельческим предприятиям. В первую очередь это производители Крыма.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: газпром  китай  крым  экспорт 



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Комментарии

  • Псевдоним14:11, 06.05.2014#

    Гейропа со си сама у себя . твари

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:14, 06.05.2014#

    Самый простой выход продай газ и купи полезное. когда сайт начнем что-то производить. чем дальше тем идеи развития вообще нет. продаем за копейки не обеспечивая СВОЕ РОДНОЕ население доступными энергоресурсами. дв регион с каждым годом становится нище и в плане развития и квалиф. рабочих соответственно уровня жизни.

  • Псевдоним14:59, 06.05.2014#

    Ага, Китай поможет, только сначала попросит занять коленно-локтевую и подаст вазелин. Газ купят по таким ценам, что проще его и не добывать вовсе.

  • Псевдоним15:42, 06.05.2014#

    Самое главное успеть построить трубу в Китай, пока пендосы с украми не напали на нас.

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