Корейские инвесторы утомили московских гостей в Приморье

Итоги уже четвертого российско-корейского форума вновь наводят на мысль, что активных иностранных инвесторов у нас по-прежнему воспринимают скорее как головную боль

Во Владивостоке прошел четвертый Дальневосточный российско-корейский форум, который объединил экономистов, политиков, дипломатов, ученых, представителей бизнеса обеих стран с целью обсудить направления развития сотрудничества Дальнего Востока России и Республики Корея в свете договоренностей, достигнутых на саммите Президентов двух стран в ноябре 2013 года.

Основным лейтмотивом форума стала констатация факта, что Приморский край и Дальний Восток в целом – территория возможностей, куда направлен пристальный взгляд федерального центра и где в настоящее время уже реализуется ряд крупных федеральных проектов. Российская сторона презентовала информацию о стратегических точках роста, развитии перспективных отраслей. Южнокорейские партнеры высказали свое мнение о стратегии развития Приморского края и обозначили точки дальнейшего сотрудничества.

Как отметил в своем приветственном слове первый вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРОВ, не секрет, что тесные связи между нашими странами уже сложились. «Республика Корея является активным партнером Приморья в сельском хозяйстве, логистике. Эти и другие направления будут обсуждаться сегодня на сессиях, - отметил чиновник. - Наш регион сегодня становится территорией больших возможностей. На уровне Минвостокразвития принято решение о создании территории опережающего развития на острове Русском. В Приморье реализуются федеральные проекты по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья, в плане - парк автомобильных компонентов, рыбный кластер. И мы приглашаем наших южнокорейских партнеров принять участие в этих проектах».

Основными темами секционных заседаний стали такие, как транспорт, региональное развитие, сельское хозяйство, энергетика и экология.

В докладах выступающих отмечалось, что в Приморском крае уже действует 17 южнокорейских проектов в сельскохозяйственной отрасли, развивается сотрудничество и в области транспорта.

Так, между портами Приморского края и Республики Корея осуществляются перевозки грузов и пассажиров морским транспортом. В том числе по международным транспортным коридорам «Суйфэньхэ» («Приморье-1») и «Туманган» («Приморье-2»). Совместный проект Транскорейской магистрали предусматривает создание железнодорожного сообщения от Пусана через Сеул, далее по территории Северной Кореи через Кэсон – Пхенсан - Вонсан с выходом на Транссиб через погранпереход Хасан – Туманган.

В настоящее время действует пять грузовых судоходных линий, соединяющих порты Владивосток, Восточный с Пусаном и Масаном. Активно развивается сотрудничество между Приморским краем и Республикой Корея в области туризма. Самое большое достижение в этом вопросе – соглашение о безвизовом режиме между нашими странами, что положительно сказалось на турпотоке в обе стороны: только за счет этого количество туристов, приезжающих в Россию из Кореи, увеличилось на 20%.

Однако форум показал: реализация совместных проектов во всех отраслях требует решения огромного числа вопросов.

Как сообщил в своем докладе научный работник НИИ поселений Республики Корея ЧО ЧжинЧоль, корейские туристы отмечают неразвитую туристическую инфраструктуру во Владивостоке. Больше всего они сожалеют о том, что отдохнуть и одновременно совершить покупки в большом молле во Владивостоке не возможно. Поэтому корейцы готовы помочь в открытии в столице Приморья торговых центров – аналогов Lotte и E-Mart.

Почти все эксперты с российской стороны правдиво констатировали тот факт, что работать на новых масштабных проектах может оказаться попросту некому. Констатировал этот факт и д.э.н., профессор Александр ЛАТКИН: «Безусловно, новые проекты - это хорошо. Но многие из определенных для развития в регионе отраслей для нас абсолютно новые. Для нефтегазовой, автомобильной и тому подобных отраслей нужно уже сейчас начинать готовить кадры».

Со стороны южнокорейских представителей на это опасение прозвучала идея о том, что рабочую силу можно привлекать из Северной Кореи. Однако данное предложение было встречено нашими участниками форума весьма скептически.

Одной из самых насущных проблем для южнокорейских сельскохозяйственных предприятий является отсутствие зернового терминала. Корейцы просили акцентировать внимание как на выборе места его расположения, так и на управленческой стороне вопроса.

Почти в каждом своем докладе корейская сторона подчеркивала нерасторопность российских государственных и даже порой коммерческих структур – огромное количество совместных начинаний так и не было доведено до логического конца из-за российской стороны…

Полного взаимопонимания достигли на своей сессии только экологи. Обе стороны констатировали факт, что развитие повлечет за собой дополнительные риски загрязнения морских акваторий. Корейская сторона подчеркнула, что готова делиться своим опытом сохранения окружающей среды с российскими коллегами.

Не обошлось на форуме и без конфузов. Когда форум был в самом разгаре, руководитель ЗАО «Международный центр развития регионов» Игорь МЕЛАМЕД предложил переименовать Японское море в море Сотрудничества. Шутка корейцам, естественно, понравилась.

Однако на заключительной дискуссии по итогам работы форума представителям Страны утренней свежести было уже не до шуток: тот же Игорь Меламед не дал выступить с итоговой резолюцией одному из корейских участников, которой даже уже привстал со стула с целью направиться в президиум для доклада… Сославшись на то, что все уже устали, столичный чиновник решил по-быстрому свернуть мероприятие, предоставив лишь одному участнику с российской стороны возможность выступить с заключительным словом, после чего поспешил объявить форум закрытым.

Модератору с корейской стороны, председателю Национальной комиссии по корпоративному партнерству, господину Ю Чжан Хи, преодолевая неловкость момента (ведь люди уже собрались расходиться), пришлось все-таки объявить несостоявшееся выступление. И только после того, как проект резолюции был зачитан, Ю Чжан Хи объявил форум закрытым.

В своей заключительной речи он сделал предположение, что в следующем году форум пройдет в другом месте, возможно в Сеуле. Не исключено, что данное решение было принято спонтанно (ведь до этого обсуждалась только возможность проведения форума в Хабаровске) для того, чтобы показать российской стороне, как нужно принимать гостей.

И все же хочется верить, что юбилейный - пятый - форум состоится, и Россия руками своих же чиновников не отпугнет долгожданных иностранных инвесторов административными барьерами и банальным хамством.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.