В Приморье назван лучший город для предпринимательства

В Артеме наиболее благоприятные условия для развития предпринимательства. Такое решение принято Торгово-промышленной палатой Приморья по итогам регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий», сообщает пресс-служба администрации края.

Администрация Артемовского городского округа признана победителем в специальной номинации «Лучший город с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства».

Председатель Торгово-промышленной палаты Приморья Владимир БРЕЖНЕВ отметил, что в Артеме успешно создаются новые предприятия в сфере бизнеса и с каждым годом их число увеличивается. В свою очередь глава Артема Владимир НОВИКОВ отметил, что более 40 процентов поступлений в местный бюджет дают предприятия бизнеса.

Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания, Минэкономразвития и Минрегионразвития.

Отметим, в Артеме успешно работают программы по поддержке малого и среднего бизнеса, что позволяет начинающим и действующим предпринимателям получать субсидию из разных уровней бюджетов. Правом на получение субсидии воспользовались более 40 субъектов. Также предпринимателям оказывают информационную и консультативную поддержку.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.