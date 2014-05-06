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В Приморье назван лучший город для предпринимательства
В Артеме наиболее благоприятные условия для развития предпринимательства. Такое решение принято Торгово-промышленной палатой Приморья по итогам регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий», сообщает пресс-служба администрации края.
Администрация Артемовского городского округа признана победителем в специальной номинации «Лучший город с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства».
Председатель Торгово-промышленной палаты Приморья Владимир БРЕЖНЕВ отметил, что в Артеме успешно создаются новые предприятия в сфере бизнеса и с каждым годом их число увеличивается. В свою очередь глава Артема Владимир НОВИКОВ отметил, что более 40 процентов поступлений в местный бюджет дают предприятия бизнеса.
Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания, Минэкономразвития и Минрегионразвития.
Отметим, в Артеме успешно работают программы по поддержке малого и среднего бизнеса, что позволяет начинающим и действующим предпринимателям получать субсидию из разных уровней бюджетов. Правом на получение субсидии воспользовались более 40 субъектов. Также предпринимателям оказывают информационную и консультативную поддержку.
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