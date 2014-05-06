В торговых сетях Приморья с прилавков исчезают украинские товары

Роспотребнадзор, как известно, периодически ограничивает ввоз продуктов питания из Европы, Украины и других стран, объясняя это несоответствием их качества российским нормам.

Под санкции, в частности, попадаю, молочные продукты. И даже конфеты. Не так давно в надзорные органы обратилась ассоциация «Союзмолоко» с просьбой о тотальной проверке каждой партии сыров, ввозимых из Украины, и всей сырной продукции на основе растительных жиров, поступающей из Европы.

Озабоченность у российских сыроделов вызывают конкуренты с Украины, поставившие в Россию в прошлом году 20 тыс. тонн псевдосыров. Только в марте в Россию завезено 7 тыс. тонн украинского сыра, из них 3,8 тыс. тонн оказалось сыроподобным продуктом из растительных жиров, сообщают СМИ. Подобная продукция на 15-20% дешевле натуральной, что делает неконкурентоспособным производство молочных сыров внутри России.

Как сообщают приморские розничные сети, на прилавках их магазинов сегодня можно найти только привозные сыры. Местного производства сыров (за исключением адыгейского), как известно, в крае не существует. Специалисты говорят о том, что экономика молочного животноводства в Приморье не способствует развитию этого производства. И перспектив по изменению ситуации пока не видно. Дело тут не только в сложностях технологии, которая, кстати, считается самой сложной в производстве молочных продуктов, но и в природных условиях, способных обеспечить качественную кормовую базу для животных.

Хотя единичный опыт выпуска твердых сыров когда-то был в нашем крае. Правда, длилось это недолго: 12 лет тому назад был налажен выпуск сыра «Милоградовский». Производили его в течение двух лет, потом по тем же экономическим причинам производство было свернуто. Но директор ЗАО «Милоградовское-1» Сергей РЕДЬКИН считает, что при определенных условиях производство сыров в Приморье возможно.

«В Приморском крае никогда не существовало такого поголовья коров, как в Сибири или на Алтае, и задача, которую ставили перед приморскими животноводами, заключалась в насыщении рынка молоком, творогом и другой кисломолочной продукцией. Но если в крае возникнет переизбыток молока, то, думаю, сыры начнут здесь производить. Качество местного молока позволяет это делать», - утверждает директор.

Сегодня доля украинских сыров в магазинах Приморского края значительная. В сети «Вл-Март», например, говорят, что она составляет порядка 15%, но в случае сокращения поставок заменить его на аналогичный продукт российского производства особого труда не составит. Хотя украинские сыры пользуются спросом, и если бы им была альтернатива в соотношении цены и качества, то замена, возможно, произошла бы уже давно.

Руководитель проекта «розница» сети «Три Кота» Андрей СОЛОНИЧЕНКО считает, что дефицита сыров в случае исчезновения украинской продукции не будет. Их можно всегда заменить белорусскими сырами той же ценовой категории, а также недалеко ушедшими от них в цене алтайскими. Но пока есть в продаже как сыры украинские, так и конфеты марки «Рошен», также попавшие под санкции надзорных органов некоторое время тому назад.

В то же время в сети «Реми» говорят о том, что в их магазинах традиционно самыми продаваемыми сырами являются алтайские, среди которых первое место по продажам у марки «Киприно». Коммерческий директор объясняет это тем, что «Реми» является сетью социальных магазинов, где средняя наценка на весь товар составляет 21%. Собственно, ценовая политика сети и позволила отечественным сырам довольно успешно конкурировать с импортными продуктами. «Если сократятся поставки украинского сыра, то мы просто расширим линейку алтайских и новосибирских сыров», - пояснила коммерческий директор.

Кстати, сокращение поставок в Россию, возможно ждет, и европейских производителей сыров. Уже сегодня приморские поставщики говорят о прекратившихся поставках этого продукта от целого ряда европейских производителей. Еще 3 месяца тому назад Россельхознадзором был закрыт ввоз продуктов из нескольких земель Германии, Франции и некоторых других стран. Компания «Айсберг Рио групп», работающая в основном в сегменте horeca, не может найти в России замену этим продуктам. Пока компания продает запасы, сделанные в конце прошлого года. Но их сталось не более чем на 2 месяца.

Помимо сыров Украина традиционно поставляла в Россию кондитерские изделия и вино. Собственно, тремя группами товаров в основном и ограничивался перечень продуктов из этой страны. Кстати, производство вин украинских марок было в основном расположено в Крыму и каких-то серьезных проблем с их поставками не возникало. Нет их и сейчас. Впрочем, как пояснили в сети «Реми», крымские вина относятся к ценовому сегменту «средний плюс», поэтому массовых продаж этих вин здесь не было никогда. В то же время в «Вл-Марте», где с крымскими винами работают уже много лет, говорят, что на вина марок «Массандра», «Инкерман» есть хоть и небольшой, но устойчивый спрос.

Что касается украинских конфет, то пока санкции коснулись в основном марки «Рошен». В «Вл-Марте» говорят, что ассортимент этих конфет сократился наполовину. В сети «Реми» эти конфеты исчезли совсем. Впрочем, сеть довольно быстро нашла им замену.

«Я не могу сказать, что покупатель пострадал от того, что пропали конфеты «Рошен». Мы заменили их объединенными кондитерами в лице трех заводов и «Приморским кондитером». А Украина у нас сейчас представлена кондитерским заводом «АВК», линейку которого мы расширили, так что продажи конфет у нас по-прежнему хорошие», - пояснила коммерческий директор сети «Реми».

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.