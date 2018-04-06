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Первое в Приморье почтовое отделение нового формата обслуживания открылось в Находке
Отделение, расположенное на проспекте Мира, д. 30, организовано по принципу открытого пространства и предоставляет все виды почтовых и финансовых услуг.
В торжественном открытии приняли участие вице-губернатор Приморского края Андрей Ларин, глава Находкинского городского округа Андрей Горелов, депутат Думы Находкинского городского округа Владимир Евстратов и директор Макрорегиона «Дальний Восток» Виталий Смирнов.
«Отделение, которое мы открываем сегодня, задает новый стандарт оказания почтовых услуг в Приморском крае, основой которого становится ценность времени клиента, – рассказал директор Макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Виталий Смирнов. – Мы делаем все необходимое для того, чтобы социальная роль Почты России сочеталась с высокой эффективностью работы и комфортом при получении услуг».
Заместитель главы региона от имени врио Губернатора Андрея Тарасенко поздравил собравшихся с открытием, подчеркнув, что в Приморье отмечается хорошая тенденция – уровень обслуживания граждан повсеместно выходит на новый уровень.
Основная цель проекта Почты России – сделать почтовые отделения на существующих площадях универсальными и удобными. Большая часть процессов в отделении автоматизирована. Оборудование и программное обеспечение полностью отечественного производства. Здесь установлена электронная очередь, которая дает возможность руководству оперативно контролировать работу каждого оператора.
Операционный зал оснащен модульными системами, что существенно экономит время сотрудников при оформлении отправки или вручении почты. Организована адресная система хранения по выдаче мелких пакетов и корреспонденции, а сами стеллажи с поступившей для получателей почтой находятся в непосредственной близости – в бэкзоне, за спинами сотрудников отделения.
Клиентский зал оборудован комфортными зонами ожидания и самообслуживания. Благодаря открытой выкладке почтовых товаров пользователи могут самостоятельно взять бланк и выбрать упаковку для посылок.
Почтовый офис полностью адаптирован для маломобильных групп населения. Входная группа отделения оборудована пандусом с поручнем и кнопкой вызова персонала, увеличена ширина дверных проемов, демонтированы пороги.
В отделении будут работать 10 человек, среди них 4 оператора и 4 почтальона. Рабочее место руководителя отделения находится рядом с рабочими местами операторов, чтобы он мог в часы пиковых нагрузок работать с посетителями наравне с коллегами.
До конца 2018 года на новый формат обслуживания перейдут еще пять почтовых отделений Приморского края.
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