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В Приморье началось итоговое голосование XIV Бизнес-Премии
Победителей XIV Бизнес-Премии приморского края объявят 18 апреля. Списки финалистов вынесены на итоговое голосование.
Списки претендентов на победу в четырех номинациях конкурса – «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес» – опубликованы в газете «Золотой Рог». Теперь любой желающий может голосовать за свою компанию или менеджера, кликнув на сайте премии.
Членам экспертного совета направлены персональные бюллетени. Возглавил оргкомитет премии первый вице-губернатор Александр Костенко.
Ежегодная Бизнес-Премия Приморского края, организаторами которой являются Администрация региона и Издательская компания «Золотой Рог» проводится уже 14 лет. Она выявляет самые успешные компании минувшего года среди предприятий крупного и среднего бизнеса.
В этом году Премию поддержали Дальневосточный банк, ХК «СДС-Уголь», приморское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей, Дальневосточный макрорегион «Тele2», ИК «Фридом Финанс», инжиниринговая компания «EKKER», агропромышленная компания «Армада».
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