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Для Дальневосточного пароходства Магомедовых прошедший год оказался провальным

06 Апреля 2018, 10:02 | Приморье

Базовая компаний группы FESCO оказалась в полном убытке

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) в 2017 году увеличило чистый убыток по РСБУ в два раза по сравнению с показателем 2016 года, до 8,616 млрд рублей. Выручка пароходства сократилась в 1,7 раза, до 1,819 млрд рублей.

Кредиторская задолженность увеличилась с 168,187 млн рублей на конец 2016 года до 207,819 млн рублей на конец отчетного периода.

Отметим, что ДВМП опубликовало отчетность по РСБУ без аудиторского заключения. «Несмотря на совершение основных аудиторских процедур, группа откладывает публикацию заключения в связи с реструктуризацией существующей финансовой задолженности», - поясняет компания.

На данный момент группе «Сумма» Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - GHP Group, 17,4% - TPG, 4,9% - East Capital.

Владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед МАГОМЕДОВЫ, а также глава компании «Интэкс» Артур МАКСИДОВ были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: Зиявудин Магомедов  убыток  ДВМП  группа "сумма" 



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