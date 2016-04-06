В Госдуме распробовали дары кедровых лесов России

В Госдуме открылась выставка, рассказывающая о природных богатствах страны – от кедровых орехов из ареала тигра до «правильного меда». Кроме того, Союз переработчиков дикоросов и WWF России представили на выставке новое издание о кедре, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Открытие выставки «Дикоросы – национальный экологический ресурс России. История, география, экономика» прошло 4 апреля. В экспозиции впервые масштабно представлена отечественная отрасль заготовки и переработки дикоросов – пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. География мероприятия обширна: среди участников есть представители компаний и организаций из самых различных регионов РФ, в частности, с Дальнего Востока, сообщили Деловаой газета "Золотой Рог" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Посетители экспозиции получат представление о современных технологиях экологически ответственного лесного бизнеса. Они смогут не только изучить представленные материалы и пообщаться с экспертами, но и продегустировать «съедобные экспонаты». Например, «правильный мед из правильного леса» – первый российский пищевой лесной продукт, получившую сертификат Лесного попечительского совета (FSC).





Кедр корейский – хлебное дерево дальневосточной тайги. Автор фото Дмитрий Сычиков / WWF России

«Маркировка FSC (дерево с галочкой), которая наносится на сертифицированную продукцию, означает, что она произведена в лесу, где лесное хозяйство ведется ответственным образом, с соблюдением целого ряда экологических и социальных требований, – поясняет Александр Костенко, заместитель руководителя Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников (GFTN России). – Среди этих требований – соблюдение прав местного населения и работников, правильный уход за лесом, сохранение редких видов обитателей леса, заготовка древесины в соответствии со всеми правилами».

Как отмечают участники выставки, выбирая FSC-продукцию, покупатель вносит вклад в повышение уровня лесного хозяйства в нашей стране, поддерживает дело сохранения ценных лесных массивов, животных и растений.

Одним из событий выставки стала презентация издания «Кедровые сосны России». Понимая, какое богатство представляют из себя леса с кедром – хлебным деревом, одним из основ богатой российской природы, Союз переработчиков дикоросов и WWF России решили выпустить первый в своем роде каталог российского кедра. В нем сполна «отданы почести» этим величественным деревьям тайги, представленным в России тремя видами: кедр сибирский, кедр корейский, кедровый стланник.

«Публикация призвана продемонстрировать, каким, действительно, кедровым богатством мы, россияне, обладаем, - отмечает один из членов Союза переработчиков дикоросов, переработчик и арендатор лесов Антон Фонин. – Обширный ареал произрастания, широкий спектр использования, т.е. по сути безотходное производство, высокий интерес к кедровому ореху со стороны международных рынков, уникальная пищевая ценность, чистота и экологичность лесного продукта. Каталог кедровых сосен справедливо закрепляет бренд кедра за Россией. Это дополнительный инструмент для завоевания международных рынков ценной продукцией наших кедрачей».





Кедровые шишки и девушка с дарами леса, кедровыми шишками - автор фото Геннадий Александров / WWF России

Именно поэтому WWF России выступил с инициативой о запрете рубок кедра корейского как основы ареала амурского тигра и дальневосточного леопарда. Это решение было поддержано президентом и объявлено на Международном тигрином форуме в Санкт-Петербурге в 2010 году. Именно поэтому требуют защиты на законодательном уровне не рубившееся в советское время, но отданные сегодня, по сути, под промышленные рубки ценнейшие орехово-промысловые зоны, а также уникальные в мировом масштабе липовые леса Дальнего Востока, дающие неповторимый липовый мед.

«Потенциал экологических функций лесов начал, в частности, полноценно раскрываться именно благодаря развитию предпринимательского сообщества в сфере пищевых лесных ресурсов, – рассказывает Евгений Лепешкин, ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России. – Для WWF России партнерство с Союзом переработчиков дикоросов является знаковой вехой в длительной истории взаимодействия человека с лесом. Сегодня у нас появился шанс продемонстрировать, что уникальные кедровые леса России могут с лихвой «прокормить» и тигра, и медведя в тайге, и обеспечить таежника доходом, а весь мир – чистым природным продуктом. Уверен, что и выставка в Госдуме, и публикация о российском кедре, впервые представленная на ней, демонстрируют тепло и любовь каждого из россиян к лесу, а также к хлебному дереву тайги – кедру».

Выставка продлится с 4 по 8 апреля 2016 года в Государственной думе Российской Федерации. Организаторы мероприятия – комитет Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС), некоммерческое партнерство «Союз заготовителей и переработчиков дикоросов».

На фото: Ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин представляет руководителю фракции ЛДПР в Госдуме Владимиру Жириновскому лесные продукты со стенда WWF. Эти кедровые орешки - из орехово-промысловой зоны Приморья. На фото крайний справа – Алексей Карасев, арендатор Кокшаровский орехово-промысловой зоны, партнер Всемирного фонда дикой природы (WWF России) в Приморье по устойчивому лесопользованию, занимающийся заготовкой, переработкой и реализацией недревесных ресурсов леса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.