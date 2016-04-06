В Приморье число фактов взяточничества увеличилось на 18,8%

Участники антикоррупционного круглого стола во Владивостоке искали средства от все еще захлестывающей страну напасти

Средний размер взятки, данной и полученной в Приморском крае в 2015 году, по информации краевой прокуратуры, достиг 52 тыс. рублей, превысив показатели предыдущего года на несколько тысяч рублей. Увеличилась и сумма коммерческого подкупа - с 86 тыс. руб. в 2014 году до одного миллиона с лишним в 2015-м. Число выявленных фактов взяточничества увеличилось на 18,8% (170 против 143), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

С одной стороны, эти цифры свидетельствуют об эффективной работе на данном направлении правоохранителей, с другой - о том, что антикоррупционная деятельность все еще требует улучшения на всех направлениях: законодательном, правоприменительном, профилактическом.

Именно об этом шла речь на круглом столе «Реализация антикоррупционной политики в современный период: проблемы теории и практики», организованном Минюстом России совместно с ДВФУ. В его работе приняли участие представители региональной исполнительной и законодательной власти, прокуратуры, правоохранительных органов, вузов Приморского и Хабаровского краев, судейского сообщества, общественных организаций. Организаторы круглого стола решили акцентировать внимание на проблемах правоприменения в борьбе с этим негативным явлением.

Одна из основных угроз стране

Участники были единодушны во мнении, что коррупция не только серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, но и вызывает в обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене.

Как подчеркнул в приветственном слове вице-губернатор Александр РОЛИК, совершенствование антикоррупционной политики находится в числе приоритетов государственной власти. Сегодня действует утвержденный указом президента РФ Национальный план противодействия коррупции, существенно укреплена независимость судебной власти, внедрены система контроля за доходами и расходами должностных лиц, публичные оценки деятельности чиновников. В администрации края создан департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений, разработана и проходит согласование Программа профилактики коррупции. Но для того, чтобы эффективно противодействовать коррупции, по мнению вице-губернатора, требуются дополнительные усилия как в практическом, так и в теоретическом плане. Снизить уровень коррупции и минимизировать ее последствия можно только через совместную работу органов власти и институтов гражданского общества.

Тон дискуссии, как всегда остро, задал профессор кафедры уголовного права и криминологии Юридической школы ДВФУ, директор Владивостокского центра по изучению организованной преступности Виталий НОМОКОНОВ.

Проблема эта очень сложна и масштабна, заметил он, напомнив громкие события в Москве и Московской области, станице Кущевской, череду коррупционных скандалов в Хабаровском крае, известные многим имена ХОРОШАВИНА, ГАЙЗЕРА и других. К сожалению, она впрямую затронула и ДВФУ, ректор и два проректора которого в настоящее время находятся под домашним арестом.

Но это далеко не российский «феномен», а общемировая проблема: каждый четвертый житель планеты, по оценкам экспертов, так или иначе завязан на коррупционные отношения. Впрочем, данный факт не позволяет самоуспокаиваться, мол, человек изначально порочен.

- Коррупция в нашей стране, к сожалению, носит системный характер, она проросла и по вертикалям власти и по горизонталям, и не случайно в новой концепции Национальной безопасности коррупция отнесена к числу основных угроз для страны, - заметил профессор Номоконов. - И в формировании антикоррупционной политики, о которой сегодня идет речь, думаю, мы все-таки желаемое выдаем за действительное. Как бы много мы ни работали, как бы ни совершенствовали наше законодательство, по большому счету все-таки пока мы находимся в самом начале пути, если не сказать, что топчемся на месте.

Антикоррупционная политика еще остается фрагментарной и бессистемной, она не направлена своим острием на самый опасный сегмент - коррупцию в высших эшелонах власти, считает директор Владивостокского центра по изучению оргпреступности. «Бичуем маленьких воришек для удовольствия больших», - афористично заметил он и напомнил об уже не раз высказывавшемся предложении по созданию единого государственного органа, координирующего весь спектр антикоррупционной деятельности. В крае создан соответствующий департамент, а на федеральном уровне такого учреждения нет.

Впрочем, на сей счет есть и другие мнения, суть которых состоит в том, что система и правовая основа для противодействия коррупции созданы и громкие и не очень громкие посадки, а также выявление многочисленных правонарушений в этой сфере как раз и есть результат этой системной многоуровневой работы.

Заткнуть коррупционные дыры

Одной из важнейших составляющих этой системы является антикоррупционная экспертиза региональных нормативных правовых актов и их проектов. Как рассказал начальник Управления Минюста России по Приморскому краю Игорь БАРАННИК, за последние шесть лет управлением проведена антикоррупционная экспертиза более 8,6 тысячи нормативных правовых актов Приморского края, в результате выявлено более 60 коррупциогенных факторов, в том числе в двух законах Приморского края, 23 актах высшего должностного лица, в 36 актах иных органов исполнительной власти.

В числе наиболее часто выявляемых факторов наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, и широта дискреционных полномочий, выразившаяся в отсутствии или неопределенности сроков, условий или оснований принятия решений. Чиновник наделяется правом отказать заявителю в предоставлении государственной услуги. В результате совместной работы в 100% случаев органы государственной власти приняли меры к устранению указанных факторов.

По мнению начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Приморского края Василия СКОРИКА, именно системная работа на этом направлении в 2015 году трансформировалась в конкретные показатели. Так, прокурорами было зафиксировано в прошлом году около 8,5 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, рост составил 7%.

Значительно увеличилось число выявленных нарушений, связанных с прохождением государственной муниципальной службы, в сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам, - бюджетной, земельной, имущественной. Так, к дисциплинарной ответственности привлечено более 3 тыс. лиц, к административной ответственности - 250. Кроме того, 20 чиновников уволены по отрицательным основаниям, в 11 случаях такие решения приняты в связи с утратой доверия.

Пресекая формирование условий, способствующих коррупционным проявлениям, прокуроры выявили более четырех тысяч нарушений ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством о государственной, муниципальной службе и противодействии коррупции, допущенных в том числе 50 лицами, замещающими государственные должности края, 51 лицом, замещающим муниципальную должность.

Принятые прокуратурой края меры повлекли освобождение от занимаемых должностей трех руководителей органов исполнительной власти края, руководителя краевого управления Минпромторга и заместителя начальника краевого управления МЧС России.

По словам Василия Скорика, именно в Приморском крае впервые в России был предъявлен и в прошлом году удовлетворен иск прокурора об обращении в доход государства автомашины муниципального служащего, который не представил сведений о ее приобретении на законные доходы.

В минувшем году за получение взяток и мошенничество в сфере оборота муниципального имущества к уголовной ответственности привлечено четыре главы муниципальных образований (Яковлевского муниципального района и трех сельских поселений - Хасанского, Красноармейского и Спасского районов). Завершено судебное рассмотрение дел в отношении двух руководителей органов местного самоуправления, которые злоупотребляли полномочиями, брали взятки за выделение земельных участков и заключение муниципальных контрактов. И так далее.

Василий Скорик привел и другие цифры, характеризующие успехи правоохранительных органов на данном направлении, а на просьбу газеты «Золотой Рог» дать объективную оценку этой деятельности в целом заметил, что, несмотря на цифры, свидетельствующие о повышении эффективности в работе по противодействию коррупции в прошлом году, говорить, что успехи радуют, пока рановато.

Смириться - значит проиграть

По мнению участников круглого стола, многое еще предстоит сделать для очищения госслужбы от лиц, которые нарушили антикоррупционное законодательство.

Также было высказано предложение признать оконченным составом преступления предложение взятки, вымогательство взятки, чего пока нет в российском законодательстве, которое рассматривает данное деяние как приготовительные действия, хотя международная практика считает их оконченным преступлением. Водитель предлагает инспектору взятку - значит, он совершает преступление - так должно быть.

Хотя организаторы дискуссии предполагали ограничиться вопросами совершенствования антикоррупционного законодательства, участники рассматривали проблему гораздо шире, предлагая взглянуть на нее с философской, этической, педагогической точек зрения. Ведь бороться с этим общественным недугом без формирования в обществе, и у подрастающего поколения в частности, стойкого неприятия к коррупционному поведению невозможно.

Важно, по мнению профессора Номоконова, чтобы по отношению к коррупции в обществе формировалась позиция не удрученности и безучастности, а активного сопротивления и неприятия, потому что, когда мы привыкаем к этому коррупционному вирусу, мы и сами заражаемся. «Если только допустить гипотетически, что вдруг все решили не играть по коррупционным правилам, ситуация с коррупцией радикально изменится».

Ирина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.