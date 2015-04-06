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Новая команда губернатора хочет превратить Владивосток в русский Сингапур

06 Апреля 2015, 11:00 | Приморье

В конце минувшей недели гостями клуба молодых предпринимателей Приморья стали в прошлом крупные бизнесмены, а сейчас - самые перспективные чиновники краевой администрации Виталий ВЕРКЕЕНКО и Дмитрий ЦАРЕВ. Благодаря этой встрече у молодых предпринимателей появилась возможность получить ответы на интересующие их вопросы о направлении развития экономики Приморского края и поддержке малого бизнеса.

Спикеры рассказали, что на работу в администрацию Приморского края их пригласил лично Губернатор. Было несколько раундов переговоров, в результате которых основатель сети автомагазинов «Шинтоп» Дмитрий Царев возглавил департамент экономики и развития предпринимательства, а руководитель «Технохолдинг Сумотори» Виталий Веркеенко занял пост директора департамента проектов и стратегического развития.

Сначала у обоих было много стереотипов относительно государственной службы, но на деле все оказалось не таким уж и страшным. «Все люди очень компетентные, просто им по долгу службы приходится играть определенные роли. Поэтому чаще всего чиновник на языке закона объясняет, почему нет. Но этому парадигму можно и нужно менять на противоположную», - считают представители новой команды.

Диалог между чиновниками и аудиторией был далеко не односторонним. Участкам клуба задавались вопросы не только о том, какие административные барьеры для них наиболее актуальны, но и что они сами могут предложить для их разрешения.

«Есть проблема - пишите сразу во все профильные департаменты. И еще лучше будет, если вы пропишите здесь же и решение проблемы», - подсказал Виталий Веркеенко.

Он также рассказал о фонде регионального развития «Приморское кольцо» в планах которого, помощь начинающим предпринимателям в создании стартапов на территории этого спортивного объекта.

Дмитрий Царев рассказал о мерах по поддержке бизнеса в крае и обратил внимание на то, что 2015 год будет не легким для бюджета. Отметил, что не исключена вероятность сокращения финансирования некоторых программ. При этом он призвал молодых предпринимателей не унывать, а вместе строить светлое будущее Приморья. И поделился своей мечтой - превратить Владивосток в русский Сингапур.

Как отметили многие участники встречи, если ключевые посты в администрации Приморья будут занимать люди, за плечами которых огромный жизненный и предпринимательский опыт, диалог власти и бизнеса может кардинально поменяться в лучшую сторону.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: предприниматели  Сингапур  царев  Веркеенко 



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Комментарии

  • Псевдоним21:13, 30.03.2015#

    Царев, а скольких корешей ты готов отправить на нары?

  • Сингапурец21:17, 30.03.2015#

    Если превратить город Владивосток в Сингапур, в тюрьмах чиновникам места не хватит. Хорошо бы сразу начать с Москвы, чтобы всю Россию сделать Сингапуром. Но, если для Сингапура первая же посадка сразу стала сигналом и сделала Сингапур, российский менталитет пропитан и кумовством и воровством, от головы до пят. Своих отмажут, слабых засадят. И снова будет Россия.

  • 36221:20, 30.03.2015#

    Молодец Сингапур, только хотел об этом сказать, что начать садить нужно с себя и со всего своего окружения, потом ПИСя, далее по районам и весям.

  • Псевдоним21:25, 30.03.2015#

    Читать противно. . . команда дилетантов. . . Проблема В. Миклушевского в полном отсутствии своей команды. Ставленник Москвы роется в мусоре отставных и сомнительных индивидов, ставя на руководящие должности людей, в вопросах госуправления не имеющих никакого понятия либо людей озлобленных тк они будучи когда то оторванныыми и отодвинутыми на периферию зон влияния предудыщей властью понимают, что времени на "заработки" мало и нужно отработать свой "звездный час" по максимуму.

  • Псевдоним21:33, 30.03.2015#

    ЭТ ЧТО ВСЕХ КОРУПЦИОНЕРОВ НАКОЛ НА ПЛОЩАДИ. . . . . . НЕ НЕ ВЫВЕЗЕТ НАДОРВЕТСЯ

  • Псевдоним21:45, 30.03.2015#

    Сначала сделайте цены на продукты доступные, а потом про Сингапур будем говорить. И магазинчики продуктовые, забегаловки, неплохо было бы убрать с жилых домов.

  • li quan 22:13, 30.03.2015#

    Творец Сингапурского чудаЛи Куан Ю , получивший образование в Кембридже, проводя экономические реформы и борясь с коррупцией. Эту борьбу он охарактеризовал простой формулой: «Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете, за что, и они знают, за что». Вот поэтому Россия не будет Сингапуром .

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј08:47, 31.03.2015#

    «Есть проблема - пишите сразу во все профильные департаменты. И еще лучше будет, если вы пропишите здесь же и решение проблемы». А зарплату тоже отдадут?

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