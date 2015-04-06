Новая команда губернатора хочет превратить Владивосток в русский Сингапур

В конце минувшей недели гостями клуба молодых предпринимателей Приморья стали в прошлом крупные бизнесмены, а сейчас - самые перспективные чиновники краевой администрации Виталий ВЕРКЕЕНКО и Дмитрий ЦАРЕВ. Благодаря этой встрече у молодых предпринимателей появилась возможность получить ответы на интересующие их вопросы о направлении развития экономики Приморского края и поддержке малого бизнеса.

Спикеры рассказали, что на работу в администрацию Приморского края их пригласил лично Губернатор. Было несколько раундов переговоров, в результате которых основатель сети автомагазинов «Шинтоп» Дмитрий Царев возглавил департамент экономики и развития предпринимательства, а руководитель «Технохолдинг Сумотори» Виталий Веркеенко занял пост директора департамента проектов и стратегического развития.

Сначала у обоих было много стереотипов относительно государственной службы, но на деле все оказалось не таким уж и страшным. «Все люди очень компетентные, просто им по долгу службы приходится играть определенные роли. Поэтому чаще всего чиновник на языке закона объясняет, почему нет. Но этому парадигму можно и нужно менять на противоположную», - считают представители новой команды.

Диалог между чиновниками и аудиторией был далеко не односторонним. Участкам клуба задавались вопросы не только о том, какие административные барьеры для них наиболее актуальны, но и что они сами могут предложить для их разрешения.

«Есть проблема - пишите сразу во все профильные департаменты. И еще лучше будет, если вы пропишите здесь же и решение проблемы», - подсказал Виталий Веркеенко.

Он также рассказал о фонде регионального развития «Приморское кольцо» в планах которого, помощь начинающим предпринимателям в создании стартапов на территории этого спортивного объекта.

Дмитрий Царев рассказал о мерах по поддержке бизнеса в крае и обратил внимание на то, что 2015 год будет не легким для бюджета. Отметил, что не исключена вероятность сокращения финансирования некоторых программ. При этом он призвал молодых предпринимателей не унывать, а вместе строить светлое будущее Приморья. И поделился своей мечтой - превратить Владивосток в русский Сингапур.

Как отметили многие участники встречи, если ключевые посты в администрации Приморья будут занимать люди, за плечами которых огромный жизненный и предпринимательский опыт, диалог власти и бизнеса может кардинально поменяться в лучшую сторону.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.