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Новая команда губернатора хочет превратить Владивосток в русский Сингапур
В конце минувшей недели гостями клуба молодых предпринимателей Приморья стали в прошлом крупные бизнесмены, а сейчас - самые перспективные чиновники краевой администрации Виталий ВЕРКЕЕНКО и Дмитрий ЦАРЕВ. Благодаря этой встрече у молодых предпринимателей появилась возможность получить ответы на интересующие их вопросы о направлении развития экономики Приморского края и поддержке малого бизнеса.
Спикеры рассказали, что на работу в администрацию Приморского края их пригласил лично Губернатор. Было несколько раундов переговоров, в результате которых основатель сети автомагазинов «Шинтоп» Дмитрий Царев возглавил департамент экономики и развития предпринимательства, а руководитель «Технохолдинг Сумотори» Виталий Веркеенко занял пост директора департамента проектов и стратегического развития.
Сначала у обоих было много стереотипов относительно государственной службы, но на деле все оказалось не таким уж и страшным. «Все люди очень компетентные, просто им по долгу службы приходится играть определенные роли. Поэтому чаще всего чиновник на языке закона объясняет, почему нет. Но этому парадигму можно и нужно менять на противоположную», - считают представители новой команды.
Диалог между чиновниками и аудиторией был далеко не односторонним. Участкам клуба задавались вопросы не только о том, какие административные барьеры для них наиболее актуальны, но и что они сами могут предложить для их разрешения.
«Есть проблема - пишите сразу во все профильные департаменты. И еще лучше будет, если вы пропишите здесь же и решение проблемы», - подсказал Виталий Веркеенко.
Он также рассказал о фонде регионального развития «Приморское кольцо» в планах которого, помощь начинающим предпринимателям в создании стартапов на территории этого спортивного объекта.
Дмитрий Царев рассказал о мерах по поддержке бизнеса в крае и обратил внимание на то, что 2015 год будет не легким для бюджета. Отметил, что не исключена вероятность сокращения финансирования некоторых программ. При этом он призвал молодых предпринимателей не унывать, а вместе строить светлое будущее Приморья. И поделился своей мечтой - превратить Владивосток в русский Сингапур.
Как отметили многие участники встречи, если ключевые посты в администрации Приморья будут занимать люди, за плечами которых огромный жизненный и предпринимательский опыт, диалог власти и бизнеса может кардинально поменяться в лучшую сторону.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Сингапурец21:17, 30.03.2015#
Если превратить город Владивосток в Сингапур, в тюрьмах чиновникам места не хватит. Хорошо бы сразу начать с Москвы, чтобы всю Россию сделать Сингапуром. Но, если для Сингапура первая же посадка сразу стала сигналом и сделала Сингапур, российский менталитет пропитан и кумовством и воровством, от головы до пят. Своих отмажут, слабых засадят. И снова будет Россия.
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Псевдоним21:25, 30.03.2015#
Читать противно. . . команда дилетантов. . . Проблема В. Миклушевского в полном отсутствии своей команды. Ставленник Москвы роется в мусоре отставных и сомнительных индивидов, ставя на руководящие должности людей, в вопросах госуправления не имеющих никакого понятия либо людей озлобленных тк они будучи когда то оторванныыми и отодвинутыми на периферию зон влияния предудыщей властью понимают, что времени на "заработки" мало и нужно отработать свой "звездный час" по максимуму.
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li quan 22:13, 30.03.2015#
Творец Сингапурского чудаЛи Куан Ю , получивший образование в Кембридже, проводя экономические реформы и борясь с коррупцией. Эту борьбу он охарактеризовал простой формулой: «Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете, за что, и они знают, за что». Вот поэтому Россия не будет Сингапуром .
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