Порто-франко все ближе

На минувшей неделе во Владивостоке состоялась серия совещаний, дискуссий и круглых столов в рамках обсуждения законопроекта о свободном порте Владивосток, подготовленного Минвостокразвития. Дискуссии проходили на разных площадках - с участием разработчиков законопроекта, представителей министерства, власти и бизнеса Приморья, экспертов, экономистов, ученых, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, для внесения правок в законопроект по созданию свободного порта во Владивостоке при правительстве будет создана открытая рабочая группа. Об этом было объявлено в ходе совещания в Минвостокразвития, в котором принял участие и глава краевого центра Игорь ПУШКАРЕВ.

На совещании обсуждались различные аспекты законопроекта и их роль в создании благоприятного инвестиционного климата в зоне свободного порта во Владивостоке. Были затронуты конкретные вопросы введения облегченного налогового режима, дебюрократизации экономической деятельности, параметров создания свободной таможенной зоны и других мер, направленных на сокращение рисков экономической деятельности потенциальных резидентов и повышение ее доходности.

Как завил глава Владивостока, специалисты администрации города еще в декабре прошлого года активно включились в работу над документом и внесли ряд серьезных предложений. «Все пожелания города максимально учтены. Это уникальный случай - к нам пришли, спросили, что мы хотим - и сделали», - подчеркнул мэр приморской столицы.

В ходе совещания были озвучены различные предложения к тексту законопроекта. Со стороны администрации Приморского края поступило пожелание по увеличению времени безвизового нахождения иностранных граждан на территории Свободного порта до 120 часов (с ранее предложенных 72 часов).

Глава Владивостока предложил создать возможности для работы в зоне порто-франка авторитетных международных медицинских клиник. По его словам, произведя дерегулирование сферы медицинского обслуживания и создав условия для прихода квалифицированных медицинских операторов из стран АТР, можно инициировать настоящий прорыв в направлении создания сектора высокотехнологичных и современных медицинских услуг по мировым стандартам.

Эксперты высказали аргументы в пользу применения облегченного режима проверок в отношении резидентов свободного порта, в том числе предусматривающего возможность полного отказа от плановых проверок. Со стороны мэрии Владивостока прозвучало предложение законодательно закрепить сроки получения тех или иных разрешений, например, разрешения на строительство.

Отдельно обсуждался вопрос применения льготных налоговых режимов. Также было предложено узаконить применение иностранных образовательных стандартов и принимать дипломы иностранных вузов. Еще одним важным аспектом, прозвучавшим на совещании, стало урегулирование вопроса включения в зону порто-франко акваторий.

Работу над законопроектом прокомментировал глава Владивостока Игорь Пушкарев:

- Закон о свободном порте Владивосток - на мой взгляд, первый закон за последнее время, который идет, что называется, от земли. Работа над законопроектом началась сразу, как только эту идею в декабре 2014 года озвучил в своем послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин. Здесь, во Владивостоке, мы, прежде всего, собрали предпринимателей, участников внешнеэкономической деятельности, ученых, чтобы совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока выработать основные принципы и подходы. Скажу главное: закон очень важный, он имеет колоссальное значение для будущего Владивостока!

По нашему предложению, в проект свободного порта, помимо территории города, внесены также территории всей Владивостокской агломерации - Хасанский, Шкотовский, Надеждинский район, Артем, а также Уссурийск, Пограничный район, Партизанск и Партизанский район, Находка.

Законопроект предполагает очень интересные льготы для резидентов (кстати, резидентами могут стать любые юридические лица, индивидуальные предприниматели). Например, сейчас страховые платежи в социальные фонды составляют 34%, плюс подоходный налог 13%. Всего получается 47% падает на зарплату. В зоне свободного порта предусмотрена единая ставка, как в ТОР - 7,6%. Также для резидентов свободного порта будет особое налогообложение - 10% на разницу доходов и расходов, и все - никаких других налогов не будет. Это супер-льготные условия! Плюс беспошлинный ввоз товаров на территорию свободного порта для потребления и переработки.

В законопроекте прописана также возможность беспошлинного ввоза любых транспортных средств, причем без каких-либо ограничений их использования на территории Российской Федерации. Многие эксперты убеждены: скорее всего, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин эту норму не поддержит, хотя подобные нормы действуют на некоторых территориях РФ, например, в Калининграде, в Магаданской области. В любом случае мы намерены отстаивать позицию беспошлинного ввоза хотя бы для пользования на территории свободного порта.

Словом, в законопроекте - немало революционных идей и норм. Сколько из них дойдет до окончательного варианта закона - пока сказать трудно.

Среди важнейших предложений, например, радикальное упрощение процедур создания насыпных территорий - для развития портов, причалов, строительства объектов. Еще одно почти революционное предложение - введение на территории свободного порта действия английского права - как альтернативы российскому арбитражному суду. Это важное условие для прихода сюда крупных иностранных инвесторов. Для примера - в Гонконге, Сингапуре действует английское право, японцы в своих новых экономических зонах его предусматривают.

Мы внесли еще одно предложение: радикально облегчить все процедуры, чтобы здесь смогли работать, например, самые авторитетные зарубежные медицинские центры - по своим стандартам. Дело в том, что по данным экспертов, более 7 тысяч человек из Приморья в прошлом году съездили в Южную Корею на лечение. При этом в среднем половина затраченных денег тратится на переезд и проживание, и только половина - на лечение. Если бы медицинские центры такого уровня были здесь - лечение обходилось бы людям в два раза дешевле.

То же самое касается специального образования. Необходимо дать возможность инвесторам создавать здесь, к примеру, учебные центры и готовить специалистов для работы на территории свободного порта. Сейчас по нашим законам это практически невозможно. Есть задача - выдавать разрешение на строительство в течение 10 дней. Для нас звучит нереально, а вот в Южной Корее - именно так. Значит, и мы сможем.

В целом проведена уже огромная работа. И если закон будет принят близко к тому, как сейчас предложен - эффект может быть колоссальным, и Владивосток получит шансы стать русским Гонконгом.

Что с введением статуса свободного порта изменится для простых людей? Прежде всего, появится больше выбора и больше возможностей - во всем. Будет больше предложений на рынке труда, выше зарплата, в том числе, за счет налоговых льгот. Если развивается экономика - развивается и социальная сфера: детские сады, школы, скверы, парки. Больше возможностей в плане образования, медицинских услуг. И новые перспективы - жить в еще более красивом, активном городе, реализовать себя - в работе, карьере, творчестве.