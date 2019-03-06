Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке запретили фотографировать снос комплекса ДВФУ
Во Владивостоке идет активный снос пятиэтажной части бывшего учебного комплекса ДВФУ на сопке Орлиное гнездо
На территории бывшего учебного комплекса ДВФУ на ул. Аксаковской строительная техника и рабочие продолжают подготовку площадки под будущее строительство театрально-образовательного и музейного комплекса федерального значения.
Уже полностью снесена двухэтажная часть комплекса, и вовсю идет разрушение пятиэтажной.
Хотя ранее строители обещали сохранять доступ к видовой площадке горожан и туристов, в связи с подготовкой к сносу общественного блока комплеска, проход к виду закрыт. На заборе висит пояснительный плакат, на котором мелкими буквами написано, что запрет на посещение видовой площадки будет закрыт до 10 апреля этого года. Но один из ответственных за снос людей пояснил, что и после этой даты доступа не будет, ограждение стройки уже никто не тронет и не перенесет вплоть до окончания строительства новых объектов, которое планируется к 2023 году.
Как удалось выяснить Деловой газете «Золотой Рог», фотографировать снос комплекса ДВФУ прямо из-за забора кому бы то ни было руководство застройщика – фонда «Национальное культурное наследие» - запретило. Впрочем, делать эксклюзивные кадры без помех со стороны строителей могут жители, находящихся по-соседству зданий или возвышающейся части сопки.
Судя по темпам сноса комплекса на ул. Аксаковской, к маю он может быть завершен.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке запретили фотографировать снос комплекса ДВФУ
- Изыди, пятизвездочный!
- Известный в Приморье застройщик претендует на подряд в 40 миллиардов
- Во Владивостоке байкер "Сарацин" построил четыре дома и еще 12 поставит
- В Приморье создадут фонд для защиты прав обманутых дольщиков
- В Приморье строители обсудили демпинг и качество
- Во Владивостоке под очередной коммерческий склад ночью вырубили деревья
- Основной этап переукладки железной дороги на Сахалине завершится к осени
- Красный "квадрат"
- Уссурийск получит 300 миллионов рублей на приведение в порядок дорожной сети
Новости раздела
- У Владивостока не хватает земли для многодетных
- Во Владивостоке запретили фотографировать снос комплекса ДВФУ
- Минеральная вода "Славда" в новом формате
- Прощай, любимая сгущенка
- Икра дешеветь не собирается
- Горбушу цена исправит
- Вместе навсегда: как подарки помогают влюбленным быть ближе
- До Владивостока добрались столичные цены
- Малому от микро
- "ОПОРА РОССИИ" укрепляет позиции в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье при губернаторе Миклушевском специально занижался важнейший показатель
- Основной этап переукладки железной дороги на Сахалине завершится к осени
- Известный депутат и его супруга взялись за проблемный недострой в центре Владивостока
- Жители Приамурья предложили разработать охотничьи туры для китайцев
- Бывший вице-губернатор Приморья стал топ-менеджером в крупной компании
- Во Владивостоке под очередной коммерческий склад ночью вырубили деревья
- Во Владивостоке "магазины у дома" обречены
- Во Владивостоке байкер "Сарацин" построил четыре дома и еще 12 поставит
- Правительство Хабаровского края продает свою яхту "Виктория"
- На Камчатке создадут четыре бизнес-инкубатора