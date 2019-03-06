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У Владивостока не хватает земли для многодетных
Специалисты администрации Владивостока ответили на вопросы представителей многодетных семей, получивших в разное время земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Традиционная встреча, организованная по инициативе Приморской краевой общественной организации «Совет многодетных родителей», прошла в мэрии на прошедшей неделе.
Как сообщила в начале встречи начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Алла ШЕСТЕРИКОВА, актуальная информация по вопросам предоставления земельных участков семьям, подготовки проектов планировки и проектов межевания, подведения инженерной инфраструктуры регулярно размещается на официальном сайте. Однако живые встречи непосредственно со специалистами позволяют людям прояснить и уточнить многие вопросы.
Так, представители многодетных семей спрашивали, дороги к каким земельным массивам стоят в плане строительства на текущий год. Заместитель начальника управления дорог и благоустройства Юрий ТРУНОВ сообщил, что с началом строительного сезона подрядчики выйдут на строительство дорог к участкам в районе бухты Лазурной. К слову, часть работ здесь уже выполнена в прошлом году - на средства муниципального бюджета. По информации управления по вопросам топливно-энергетического комплекса, свои работы по прокладке электрических сетей здесь ведет ДРСК.
Также в планах текущего года - начать прокладку дороги в районе улицы Анучинской - при условии получения положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию. В целом объем таких работ зависит от количества выделяемых на эти цели средств.
Специалисты сообщили, что 6 марта 2019 года состоятся публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в районе ул. Таежная, 30. В предлагаемой документации выделены такие элементы планировочной структуры, как улично-дорожная сеть, кварталы, зона планируемого размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, зона размещения объектов индивидуального жилищного строительства.
В ходе встречи было отмечено, что предоставление земельных участков на территории Владивостокского городского округа в последний год идет медленно, причина – острый недостаток свободных земель в нужной функциональной зоне (для индивидуального жилищного строительства, не входящая в водоохранные зоны, лесничества, свободные от прав третьих лиц и т. д.). Кроме того, часть земельных участков исключается на этапе публичных слушаний самими многодетными семьями, поскольку зачастую находится слишком далеко от города, имеет крайне неудобный рельеф и другие серьезные ограничения для использования.
Представители многодетных семей задали специалистам немало конкретных вопросов по перспективам строительства дорог и подключения к инженерным сетям своих земельных массивов, получив детальные ответы.
Напомним, на сегодня 2027 многодетных семей получили земельные участки на территории Владивостока.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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