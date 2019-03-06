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Минеральная вода "Славда" в новом формате
Slavda Group, лидер по производству экологически чистой питьевой, минеральной воды и напитков на ее основе на Дальнем Востоке, выпустила минеральную природную столовую воду «Славда» в формате один литр. Новая продукция появится в торговых сетях и фитнес-клубах региона.
Продукция выпущена на заводе «Славда» во Владивостоке. Для ее производства минеральная природная вода добывается из артезианской скважины на глубине более 120 метров. Вода «Славда» содержит полезные для организма кальций, магний и натрий.
«Slavda Group всегда внимательна к предложениям партнеров. Бутилированная вода объемом один литр идеально подходит для тренировочного процесса. Таким образом, наши клиенты смогут получить качественный натуральный продукт», - отмечает управляющий сети фитнес-клубов «Альянс» Антон ЧЕРНЯВСКИЙ.
На всех этапах производственного процесса ежедневно собственная аттестованная лаборатория ведет многоступенчатый контроль качества продукции.
«Slavda Group непрерывно ведет работу по расширению и модернизации производственных мощностей. Выпуск нового формата минеральной воды «Славда» стал возможен благодаря запуску новой производственной линии. Современное оборудование позволяет нам обеспечить высокое качество продукции, сохраняя ее природную ценность», - говорит генеральный директор Slavda Group Роман АНТИПЬЕВ.
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Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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