Прощай, любимая сгущенка

С 1 июля 2019 года российские производители обязаны информировать потребителей о составе молочной продукции

Согласно данным Союза потребителей «Росконтроль», молоко и молочные продукты – едва ли не самые фальсифицируемые. За последние два года экспертами этой организации было проверено 144 наименования товаров данной категории, из них более 60% оказались либо фальсификатом, либо имели в маркировке информацию, вводящую покупателей в заблуждение. Вывод отсюда однозначный, это только в рекламных роликах счастливые коровы дают натуральное молоко у бабушки в деревне. В реальности, не всю жидкость в пакетах, которую мы видим на прилавках, можно назвать молоком, соответствующим требованиям российского законодательства. Несмотря на название на упаковке. Как говорится, не верь глазам своим.

В то же время, опросы, проведенные среди потребителей, показали, что при покупке молока в торговых точках граждане, прежде всего, обращают внимание на его цену, жирность и срок годности. Иногда – на название компании-производителя. И очень редко – на состав продукта, который указан на упаковке. Чаще всего названия компонентов написаны таким мелким шрифтом, что без очков или лупы не разберешь. Между тем, такая беспечность дорого, в прямом смысле, обходится потребителям.

У каждого продукта своя ценность и стоимость

К примеру, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции и, соответственно, прибыль, недобросовестные производители разбавляют молоко водой, изменяют его жирно-кислотный состав, добавляют сухое молоко, пищевые и непищевые добавки, а также стерины. Это составные части жиров и масел, как животного, так и растительного происхождения, которых вообще не должно быть в цельном молоке.

При наличии стерина или иных добавок, это уже не молоко, а молокосодержащий продукт, у которого цена должна быть гораздо ниже стоимости пастеризованного молока, или не пастеризованного, то есть, не подверженного температурной обработке. На деле, в розничной торговле почти нет разницы в цене на цельное молоко и молоко с «инородными» добавками. К сожалению, некоторые коммерсанты в погоне за прибылью «забывают» указать на упаковке, есть ли в составе их продукции какие-либо компоненты.

В 2018 году специалисты Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области провели несколько масштабных проверок в Приморье. Объектами их интереса стали молоко, кефир, масло, сметана и творог. Результаты «ревизии» оказались удручающими. Даже на прилавках супермаркетов крупных торговых сетей ревизоры обнаружили фальсифицированную продукцию. Из ста проб на наличие сухого молока 40% составлял фальсификат. Из них 7% - продукция приморских производителей. К недобросовестным производителям применены меры административного воздействия. Фальсифицированные партии продукции изъяты из оборота.

Как рассказала газете «Золотой Рог» заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина КОВТУН, ситуация с фальсифицированной молочной продукцией в ближайшее время изменится в лучшую сторону. С 1 июля 2019 года, согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», вся информация о том, какие ингредиенты, в каком размере и количестве входят в состав молока и молокосодержащего продукта, должна быть отражена в маркировке на лицевой стороне упаковки. И не мелким шрифтом, а буквами размером не менее 2,5 миллиметров. Чтобы покупатель мог прочитать текст без очков. Это обязательное требование. Также на упаковке должна быть предупреждающая надпись «Содержит растительные масла», если они входят в состав продукта. В данном случае размер шрифта допустим не менее трех миллиметров.

Без «маслица»

Кроме того, с 1 июля в названиях молокосодержащих товаров запрещено использовать молочные термины. Так, сметана с добавлением растительных жиров (есть и такая «адская смесь» на прилавках магазинов), теперь должна называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». Длинно и труднопроизносимо, зато все по-честному. Поэтому, такие названия, как «сметанка», «варенка», «сгущенка», «творожочек», «сливочки», «маслице», «сырный», «сыроподобный», «творожок» и другая молочная продукция с содержанием добавок, запрещены.

Данные требования – не ноу-хау. В России изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» вступили в силу еще в июле 2018 года. Но подход к их исполнению был двоякий. К примеру, если в продукте использовалось сухое молоко, то информация о его наличии обязательно должна быть на этикете или маркировке. За ее отсутствие производителя привлекали к административной ответственности. Однако если на упаковке не было информации об иных добавках, но они входили в состав продукта, то нарушителя регламента за эти «мелочи» не наказывали.

- Сегодня мы можем привлечь производителя к административной ответственности за отсутствие полной информации о составе молочного продукта. Но установить сведения о составе продукта, не отраженные на упаковке, можно только в лабораторных условиях. Потребитель об этих нарушениях знать не может. И на вкус он их не определит. Чтобы его не обманывали, и вводится данная мера контроля. Производитель обязан полностью отражать на упаковке информацию о составляющих продукта. Если в продукцию внесены дополнительные добавки, покупатель должен быть об этом информирован, - говорит Марина Ковтун.

Молоко должно быть натуральным

Но это еще не все. С 1 июля натуральные молочные продукты в магазинах должны стоять на отдельных полках от «молокосодержащих» собратьев и сопровождаться надписью «Изготовлено без заменителя молочного жира». Под санкции технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» попали продукты с содержанием до 50 % растительных компонентов, например, пальмовое масло или иной растительный жир. Об этих изменениях в торговле молочными продуктами премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил в конце января 2019 года на совещании по подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий. По его мнению, нововведение будет способствовать справедливой конкуренции между производителями и поможет утвердиться на рынке малым и средним предприятиям, выпускающим «честную» молочную продукцию.

Задумка хорошая, тем более что успешно апробирована в цивилизованных странах. Например, в Финляндии, Германии, Италии, Франции, Испании давно принято деление продукции на «молокосодержащие продукты» и «натуральное молоко», которое, кстати, стоит дорого. Отечественные эксперты тоже прогнозируют подорожание молока на 5-15 % в первой половине текущего года из-за ужесточения требований к маркировке. Но качественные продукты и должны стоить дорого. Здесь без комментариев.

Новой маркировке подвергнутся абсолютно все продукты, изготавливаемые из молока: сыры, сметана, масло, творог и т.д. К примеру, есть сливочное масло, и есть спред, жировой продукт с добавлением растительных и молочных жиров с массой общего жира от 39 до 95%. Помимо жиров в спреды могут добавляться различные вкусовые добавки, ароматизаторы и витамины. Но производители, подменяя понятия, нередко указывают на упаковке этого продукта «растительно-сливочное масло», которого в природе не существует. Как и осетрины «второй свежести». Либо это масло, либо - спред. За эту подмену производителей продукции ждут суровые штрафы.

Кстати, полное название спреда – «Специализированный пищевой продукт для диетического профилактического питания – масло растительно-сливочное» спрятано на оборотной стороне пачки и набрано мелким шрифтом. Видимо, для того, чтобы не отпугнуть покупателей. Остается добавить, что производство спреда обходится изготовителю существенно дешевле, чем производство натурального сливочного масла, отсюда фокусы с дизайном упаковки.

Что касается сухого молока, то это не запрещенный ингредиент, который может нанести потребителям какой-либо вред. И определить его наличие на вкус невозможно. Но продукция, изготовленная с его применением, не может называться молоком. Это «молокосодержащий продукт», о чем потребитель должен быть проинформирован соответствующим образом.

КСТАТИ

Определять уровень разбавленности молока можно с помощью ареометра (лактометра) - прибора для определения плотности жидкости. Этим прибором пользовались еще в начале ХХ века. Он и сегодня есть в свободной продаже. Чем выше всплывает ареометр в молоке, тем больше в нем воды. Этот дедовский способ введен в техрегламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».