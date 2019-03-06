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Икра дешеветь не собирается
Продавцы красной икры могут еще снизить цену в течение 2019 года из-за ее больших запасов на складах после удачной путины прошлого года, считают в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство). При этом на приморских прилавках цена икры если и снижается, то только на продукцию из старых поставок. А в торговых сетях ценники даже поползли вверх.
«Мы (Росрыболовство) оцениваем, что очень серьезный объем - несколько тысяч тонн (красной икры) в течение 2019 года будет поставляться и в переработку, и в продажу... мы надеемся, что цены будут снижены до новой путины. Хранить на складе - это издержки, распродавать надо то, что есть. Мы продолжаем ожидать снижения цены в рознице», - сказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ.
Емкость внутреннего российского рынка красной икры составляет от 14 до 16 тыс. тонн. По итогам путины 2018 года должно быть заготовлено ориентировочно 25 тыс. тонн икры. Соколов добавил, что производители существенно снизили цены на икру - в 1,5-2 раза, а продавцы - не более чем на 15-20%, стремясь получить максимальную выгоду.
Он также отметил, что красная икра - специфический продукт для реализации. Наибольшим спросом икра пользуется в зимний период.
Россия в 2018 году получила рекордный улов тихоокеанских лососей, объем добычи рыбы по итогам путины текущего года составил более 677 тыс. тонн, что почти в два раза превышает улов прошлого года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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