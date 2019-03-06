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Горбушу цена исправит
Популярная рыба в оптовой торговле уже подешевела на треть, пока только в Центральной России
Оптовые цены на красную рыбу для Центральной России в феврале снизились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подешевела горбуша - на 32%. В первую очередь, это связано с рекордным объемом вылова лососевых по итогам 2018 года. По словам экспертов, розничные цены тоже должны снизиться, но максимум на 10-20%. К маю-июню ритейлерам нужно будет продать весь уже закупленный объем, пока у продукции не истек срок годности, пишут «Известия».
Оптовая цена на замороженную горбушу в Центральном федеральном округе в первой половине февраля составила 130 рублей за 1 кг. Это на 32,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Стоимость кеты в опте снизилась на 13% — до 235 рублей. 1 кг лососевой икры подешевел на 30,3% - до 2,3 тыс. рублей за 1 кг. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
Как пояснил «Известиям» президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ, основополагающий фактор снижения цен - рекордный улов лососевых 2018 года. По данным Росрыболовства, он составил более 676 тыс. тонн. Это вдвое больше, чем в 2017 году.
- Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Основная часть продукции поставлялась именно на внутренний рынок, - отметил Герман Зверев. - Это не могло не отразиться на стоимости красной рыбы: оптовые цены на нее и лососевую икру снизились на треть.
Эксперты отмечают, что стоит ожидать снижения цен и в магазинах, однако рыба и икра для обычных покупателей вряд ли подешевеет настолько значительно. Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр ФОМИН напомнил, что летом прошлого года оптовые цены тоже резко снизились, но до сих пор сложно оценить, как в итоге это отразилось на рознице. Торговые сети неохотно закупают просто замороженную горбушу.
- У потребителей было популярным разделанное филе горбуши в упаковке, то есть рыба после переработки, - пояснил он. - Ценообразование на эту продукцию не такое прозрачное, поэтому нельзя сказать наверняка: произошло пропорциональное снижение цены или нет.
По его словам, торговые сети руководствуются, в первую очередь, спросом.
- Но, с другой стороны, мы должны учитывать, что по итогам 2018 года был рекордный вылов, а к маю-июню ритейлу обязательно нужно продать весь объем: у рыбы закончится срок годности, - отметил Александр Фомин.
Торговым сетям придется снизить цены на замороженную рыбу максимум на 20%, полагает он. Это может произойти уже в марте. Эксперт подчеркнул, что в случае с переработанной рыбой прогноз по цене дать сложнее.
О том, что стоит ожидать снижения розничных цен на красную рыбу максимум через два месяца, сказал «Известиям» и президент Национальной торговой ассоциации Вадим ЗУЙКОВ. Однако он прогнозирует, что эта продукция подешевеет не более чем на 10%.
- На стоимость рыбы будет влиять, в первую очередь, спрос, если покупатели продолжат брать продукцию и по сегодняшним ценам, ритейлу нет смысла снижать цены, - сказал Вадим Зуйков. - Компании будут отталкиваться от баланса объема рыбы на прилавке и ее продаж.
В Росрыболовстве «Известиям» рассказали, что рекордный вылов красной рыбы позволил произвести 25-30 тыс. тонн красной икры (в виде сырья).
- Учитывая, что емкость российского рынка составляет 14-18 тыс. тонн, значительный объем икры еще остается на складах и постепенно поступает в оборот. По предварительным данным Росстата, в 2018 году объем производства икры из лососевых видов рыб - уже готовой продукции - вырос в 1,7 раза, до 22,2 тыс. тонн, - пояснили в агентстве.
В Росрыболовстве подтвердили, что снижение оптовых цен на горбушу и ее икру привело к тому, что они уже подешевели и в рознице, однако порядок цен серьезно варьируется в различных торговых точках. Тем не менее, в агентстве уверены, что рекордный вылов 2018 года (и, соответственно, достаточно высокие складские запасы рыбы и икры), а также хорошие прогнозные показатели по вылову на этот год дают предпосылки для полного насыщения рынка и стабильной ценовой ситуации.
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