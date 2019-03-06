Вместе навсегда: как подарки помогают влюбленным быть ближе

В разные эпохи в разных странах мужчины и женщины обменивались сувенирами, которые служили доказательством симпатии и помогали легче пережить долгую разлуку. В современном мире благодаря технологиям оставаться на связи с близким человеком намного проще — в нашем распоряжении сотни самых невероятных и быстрых способов рассказать о своей любви. В преддверии праздников мы решили узнать, какие вещи традиционно считались символами привязанности в разные времена и что сегодня помогает влюбленным быть ближе друг к другу.

Любовь и яблоки

Древние греки, как известно, были очень близки к природе, поэтому и в качестве символов любви использовали ее дары — яблоки. Лучшим способом рассказать о своих чувствах прекрасной гречанке было осторожно бросить к ее ногам яблоко. Если девушка поднимала фрукт, это говорило о ее благосклонности и взаимной симпатии.

Еще один съедобный и экологически чистый знак внимания — помидор, который на французском так и называется — «яблоко любви». Этот красивый красный плод, напоминающий пылающее сердце, во Франции было принято дарить объекту страсти, как бы говоря: «Я принадлежу тебе».

Сегодня удивить кого-то овощами и фруктами сложно, да и в качестве подарка они уже навряд ли произведут впечатление. Зато не менее полезным для здоровья второй половинки подарком может стать, например, смартфон. Благодаря многочисленным приложениям он умеет практически все — считает шаги и измеряет пульс, следит за качеством сна и помогает контролировать количество калорий.

Мессенджеры вместо вышивки

Благодаря мобильной связи и интернету сегодня мы в любую секунду можем связаться с любимым человеком. Для того, чтобы признаться в любви или напомнить о себе, не нужно томиться долгие месяцы в ожидании встречи - мессенджеры и видеозвонки помогают влюбленным быть ближе даже если они из разных стран.

А вот парам прошлых эпох приходилось быть очень терпеливыми, ведь постоянно быть вместе удавалось не всегда, а письма могли идти до адресата довольно долго. Поэтому особой популярностью в те времена пользовались небольшие памятные аксессуары, которые можно было всегда носить с собой в ожидании новой встречи.

В Средние века прекрасные дамы после турниров дарили своим рыцарям платки и шарфы, которые зачастую вышивали собственными руками.Также знаком особого внимания считались перчатки из тонкой кожи. Если возлюбленная надевала подаренную пару, можно было не сомневаться во взаимности чувств.





Живописное селфи для второй половинки

Да, разлука — настоящая пытка для влюбленных, а особенно болезненной она была в те времена, когда дорога из одного города в другой могла занять не одну неделю. Поэтому картина с изображением предмета обожания считалась поистине ценным даром, ведь с ее помощью можно было не расставаться с любимым образом. Изящные миниатюрные портреты носили в специальных медальонах, в которые также можно было положить и локон дорогого человека.

В те времена никто не мог предположить, что в XХI веке создать и отправить портрет в любой уголок мира можно будет буквально за долю секунды, используя всего лишь камеру смартфона. Одно нажатие — и вот у адресата есть фотография возлюбленного, которую можно распечатать или просто хранить в отдельной папке и пересматривать в любой момент.

Творческий подход

О любви хочется рассказать всему миру — и многие испокон веков именно так и делают.

Некоторые пишут великие произведения о своих чувствах, например, сонеты и мадригалы. Другие обращаются к музыке и поют серенады, посвященные любимому человеку. А японцы, например, собираются на площади и соревнуются, кто громче признается в любви, — смелый поступок, учитывая их обычную сдержанность и деликатность.



Но сегодня, чтобы сделать по-настоящему заметное признание, вовсе не обязательно быть знаменитым поэтом или певцом, или шуметь на улице. Благодаря смартфону любой человек может рассказать большой аудитории о своих чувствах максимально эффектно — записать видеоклип, написать стихи или трогательный пост и опубликовать свое творчество в социальных сетях.

Любовь без границ

Подарки, которые во все времена дарили друг другу мужчины и женщины, были вдохновлены желанием всегда быть вместе и оставаться верными своей любви. И сегодня именно смартфон можно назвать идеальным знаком внимания: он открывает безграничные возможности для самовыражения, помогает следить за здоровьем и становится незаменимым помощником в повседневных делах. Но в первую очередь, благодаря смартфону влюбленные могут всегда оставаться на связи — а без этого любовь просто невозможна. Поэтому Билайн в преддверии праздников дарит полгода или год безлимитного общения с покупкой Samsung Galaxy.* Такой подарок не только станет красноречивым признанием в любви, но и поможет оставаться рядом в любой ситуации и делиться самыми яркими моментами без ограничений. Ведь открыто и честно говорить о своих чувствах — это так прекрасно!





* Акция действует с 04.02.19 по 10.03.2019 г. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом» адрес: 127083, МОСКВА, УЛ.ВОСЬМОГО МАРТА, Д.10, КОРП.14, ОГРН 1027700166636. ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, с предварительным информированием о таких изменениях путем размещения соответствующей информации на сайте beeline.ru. Наличие оборудования и его стоимость уточняйте в собственных офисах продаж и обслуживания «Билайн». Предложение ограничено.

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