Рыбаки просят амнистию

Важные для отрасли и дальневосточных рыбаков темы обсудили на рыбацком съезде в Москве

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ выступил с предложением провести таможенно-налоговую амнистию для «незаходных» судов и отметил важность сохранения «исторического принципа» в российском рыболовстве.

По оценке президента АРПП отрасль ждет решения вопроса о включении плавбаз и плавзаводов в Российский международный реестр судов (РМРС). Председатель правительства, Дмитрий МЕДВЕДЕВ уже поручил решить этот вопрос. 19 февраля министерство транспорта РФ подготовило проекты соответствующих федеральных законов, предусматривающих включение плавбаз и плавзаводов в регистр.

Однако тем же Минтрансом подготовлен еще один документ, фактически исключающий из перечня льготного налогообложения все льготы по социальным выплатам за членов экипажа, которые и являются самой основной господдержкой для этих судов, и для чего они и вводятся в Российский международный реестр. Более того, с учетом уплаты предусмотренных пошлин предприятия окажутся еще и в убытке. «Для сведения: сегодня в Российском международном реестре состоит более 10 тыс. судов, подведомственных Минтрансу, и из них всего 20 судов рыбопромыслового флота», - констатировал Георгий Мартынов.

На перспективах глубоководного промысла акцентировал внимание глава росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. По его словам вводятся в промышленную эксплуатацию новые массовые объекты промысла на Дальнем Востоке, глубоководные краб и рыба, ранее недосягаемые по глубине и не востребованные на рынке. Доказана их финансовая привлекательность и подтвердились утверждения академической науки о будущей перспективе промысла водных биоресурсов именно на большой глубине. Они позволят значительно увеличить объемы и изменить структуру российского вылова на ближайшие 15-20 лет.

Представитель регулятора заявил, что объем рыбной продукции отечественного производства на российском рынке в 2017 году составляет по оперативным данным 80,3%, что соответствует доктрине продовольственной безопасности РФ, а сокращение импорта рыбной продукции свидетельствует о выполнении рыбохозяйственным комплексом страны задачи по импортозамещению.

Наблюдается уверенный прирост экспорта российской рыбной продукции как в натуральном, так и в стоимостном выражении, что свидетельствует о стабильном спросе на российскую рыбную продукцию на мировом рынке и увеличении вклада отрасли в валовой внутренний продукт.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) впервые в истории отрасли подошла к решению вопроса защиты отраслевых работников. Документ о начале переговоров по заключению отраслевого соглашения подписали президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ и председатель Росрыбпрофсоюза Владимир КРУГЛОВ

Соглашение должно стать важным шагом на пути к подписанию трехстороннего отраслевого соглашения на 2018-2020 годы между ВАРПЭ, Росрыбпрофсоюзом и Росрыболовством. Основной задачей отраслевого соглашения является организация сотрудничества между работодателями, профсоюзами и органами государственной власти в рамках работы по защите интересов предпринимателей и работников предприятий отрасли.

Согласно документу от 26 февраля, переговоры по заключению отраслевого соглашения начнутся сразу после создания общероссийского отраслевого объединения работодателей рыбной отрасли - Объединения работодателей. Учредительная конференция этого объединения прошла в рамках работы IV Съезда, и теперь в течение 30 дней стороны-подписанты должны назначить лиц, которые будут вести переговоры и сформируют рабочую группу по подготовке текста трехстороннего соглашения. Переговоры будут проходить при участии Росрыболовства, работа над отраслевым соглашением должна быть завершена к концу 2018 года.

«Отраслевое соглашение - это базовый документ, который устанавливает требования к социально-трудовым отношениям, к коллективным договорам, к минимальной заработной плате, требованиям по охране труда, - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев. — Мы планируем в течение ближайших полутора месяцев завершить процедуры, связанные с созданием объединения работодателей, и после этого в течение четырех-пяти месяцев будет идти работа над трехсторонним соглашением, которое подпишут Росрыболовство, объединение работодателей и Центральный комитет Российского профсоюза работников рыбного хозяйства».

Также президент ВАРПЭ отметил и проблемы взаимодействия с ведомствами, в том числе и с налоговой нагрузкой. Рабочую группу при Минсельхозе по совершенствованию законодательства в сфере рыболовства он назвал «вялой».

«Эта рабочая группа не собиралась с сентября 2016 года. Правительственная комиссия за это время успела собраться уже шесть раз. Созданный в Минсельхозе совет по развитию экспорта также не замечает нашу отрасль. Мы не понимаем, почему рекордный экспорт зерна – это хорошо, а экспорт рыбопродукции – плохо. 15% экспортируемого зерна возвращается обратно в нашу страну в виде другой продукции, например, в виде комбикормов. Что касается экспорта рыбопродукции, то обратно в Россию возвращается менее 4%», - сказал Зверев.

Вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ поддержал право рыбного бизнеса на свободную торговлю.

«Я не считаю, что экспорт сырой продукции – это плохо. Был упомянут экспорт зерна, это абсолютно нормально. Другое дело, что тренд должен быть в сторону глубокой переработки. Должна быть динамика в другую сторону, не нужно бороться с экспортом, нужно просто увеличивать долю перерабатываемой продукции, давать стимул. В самом по себе экспорте сырой продукции ничего плохого нет. Нужно продолжать сохранять благоприятные условия для такого экспорта, как мы делаем это по другим продуктам», - сказал вице-премьер.

Еще один острый вопрос от рыбаков, это хартия добросовестных налогоплательщиков. «Подписывать которую наши предприятия понуждают территориальные налоговые инспекции. Что нам непонятно в этом документе? Хартия предусматривает обязанность рыбопромышленного предприятия отгружать рыбопродукцию только двум категориям покупателей: перерабатывающим предприятиям и розничным сетям.Как можно выполнить это условие, если громадная часть потребителей покупает охлажденную, мороженую, свежую рыбу не только в сетевой рознице, но и на рынках, в магазинах у дома, покупает там, где действуют тысячи мелкооптовых предприятий? Продажи мороженой, свежей рыбы этим участникам рынка с точки зрения Хартии добросовестного налогоплательщика могут являться предосудительными», - отметил Герман Зверев.

Вице-премьер пообещал разобраться с принуждением и ограничением. «Для меня странно, что налоговая служба пытается если не регулировать, то внедрять свою точку зрения, никак не обозначенную в законодательстве, с помощью документов типа Хартии. Это неправильно. У нас все формы торговли, соответствующие закону, являются равноправными. Нет никакого преимущества ни у одной формы торговли. Неправильно отдавать преимущество, даже в таких документах как Хартия, какой-то одной форме торговли, навязывать по сути ту или иную схему взаимоотношений между добывающими компаниями и компаниями, находящимися на следующей стадии логистического процесса. Прошу также обсудить эту тему в конструктивном режиме, найти иные способы «опрозрачивания» этого вида деятельности. Понятно, что не везде можно сразу ввести какие-то электронные площадки или еще что-то подобное сделать, но нельзя навязывать и простейшие механизмы взаимодействия, которые не соответствуют просто жизни», - отметил куратор отрасли.

На фото: Делегаты съезда продемонстрировали завидное единодушие. Фото www.fish.gov.ru

Виталий МОРОЗОВ.