Криптоанархисты в погоне за валютой

Во Владивостоке сформирована одна из сильнейших команд в России, активно продвигающая криптоидеи

В далеком от центра России Владивостоке сформировалось одно из самых сильных в стране сообществ, участники которого продвигают «криптовалютные» идеи. Самостоятельный майнер, а также эзотерик и криптограф Евгений САФИН поделился с корреспондентом Деловой газеты «Золотой Рог» своим опытом добывания криптовалюты.

- Евгений, бытует мнение, что майнингом занимаются школьники. Но ты ведь взрослый человек с высшим образованием?

- По специальности я криптограф, учился во Владивостоке, в ИФИТЕ (Институт Физики и Информационных технологий) и получил диплом в 2012 году. Так уж у меня сложилась жизнь, что до недавнего времени я никак не мог отнести свою занятость к сфере ИТ. Но когда общество накрыла «криптовалютная волна», я за короткий срок познакомился с этим миром: появился острый интерес. Но образование для майнинга – вовсе не обязательное условие. Вы можете зайти сюда полным Незнайкой, но, спустя короткое время, полететь на Луну. Всё зависит от склада ума человека. К примеру, если ты усидчивый, то ты сможешь быть трейдером на бирже, и это тоже один из инструментов заработка на крипторынке. Вопрос заключается в том, чтобы найти здесь своё место.

- Почему тебя зацепил именно майнинг?

- Приход криптовалюты - это неизбежный объективный процесс для всего человечества. Рано или поздно случится полный переход от наличных и банковских карт к электронным деньгам. Сейчас майнинг – способ заработка для смелых людей, которые живут «здесь и сейчас». При правильном подходе к делу не имеет значения, где ты находишься. Всё, что тебе надо - это подключение к сети Интернет. Это хорошо подходит моему образу жизни. Я начал углубляться в тему еще на Сахалине, полгода изучал тонкости этого процесса, а сейчас уже могу давать подсказки другим.

- Сейчас во Владивостоке есть консультанты, которые готовы учить начинающих майнеров за деньги. Как учился ты?

- Первым источником получения знаний стал YouTube. Как это ни странно, но все видеоролики, которые я смотрел, в позитивном ключе раскрывали майнинг, да и весь мир криптовалюты в целом. Поэтому у меня появилось доверие. Учусь я до сих пор, ведь совершенству предела нет, но денег за обучение не платил. Сколько надо времени, чтобы освоить базовый уровень? Здесь всё индивидуально. Одним нужен месяц, другим – намного больше. Майнинг ведь не внесен в официальный список наук, поэтому четких предписаний нет.

- В одиночку неинтересно, всегда нужно общение. Есть ли во Владивостоке «тусовка» майнеров?

- Владивосток - крутой город, маленькая столица. Сейчас здесь сформирована одна из сильнейших команд в России, активно продвигающая криптоидеи. Да, я состою в этой «тусовке». Мы не только постоянно держим руку на пульсе, но и помогаем всем заинтересовавшимся разобраться в теме, обучаем практическим навыкам от А до Я и даже предоставляем финансовые инструменты, кейсы для заработка. Криптомир дает нам возможность заработать 100, 200, 300% в месяц, что, в свою очередь, представляет огромный интерес для инвесторов, желающих правильно аккумулировать свои средства.

- Майнеров называют в шутку «криптоанархистами». Согласен ли ты с этим названием и льстит ли оно тебе?

- «Криптоанархизм»… Да, я знаком с подобной философией. И скажу, что в каждой шутке есть доля правды. Можно считать, что это еще одно модное философское течение, и кто-то действительно в нем уверен. Я же прохожу мимо. Мы – просто дружная команда людей, однажды пересёкшихся в моменте для занятия любимым делом. Никакой анархии.

- Каким методом ты добываешь криптовалюту? Это «фермы» из видеокарт, или это «асики»? Почему ты так решил, и через что прошел, чтобы понять, что этот метод наилучший?

- В майнинге криптовалюты есть три основных направления - это майнинг, облачный майнинг и клубный майнинг. Первое – самое известное: здесь нужно оборудование и помещение с доступом в Интернет, а также дешевое электричество. Скажем так, это – довольно затратный способ, привязанный к материальному миру, к местоположению. Второй вариант – это аренда доли мощностей общего пула в виртуальном «облаке». Он отлично подходит для тех, кто не хочет заморачиваться с поиском, покупкой, а также с размещением оборудования и его настройкой, с последующим обслуживанием. Но срок контракта такой аренды ограничен.

Мне симпатичен третий способ добычи – клубный майнинг. Он чем-то похож на облачный, но отличия всё же есть. Если в облаке за тобой резервируется определенная доля мощностей пула, то в клубном майнинге за тобой стоит весь общий пул, суммарная доходность которого распределяется между всеми участниками клуба равными долями, в зависимости от внесенного депозита. Твоей фермы или асика там нет, ломаться нечему, поэтому переживать не приходится. Ещё одна интересная особенность заключается в том, что срок такого контракта не ограничен – ты получаешь прибыль на протяжении всего времени. За счет чего такое возможно? К примеру, если ты бросишь курить, то сможешь не только улучшить своё здоровье, но и каждый день аккумулировать определенную сумму. Это выгодное финансовое вложение, вложение в себя. Такая схема реализована в клубном майнинге.

- Получается, что ты зарабатываешь каждый день, ни о чем не беспокоясь?

- Выплаты по добыче криптовалюты происходят каждый день, но если ты хочешь расти, пораскинуть мозгами все же придется. Гибкая система настроек позволяет часть этой прибыли в автоматическом режиме реинвестировать в покупку дополнительного оборудования. Таким образом, добыча растет, как и курс монеты на рынке. Ты получаешь двойную прибыль! Помимо всего прочего, доходнось растет одновременно с числом участников клуба. Подобная система реализуется в ТОП-10 мировых компаниях по добыче криптовалюты, которым стоит доверять, и участником которой может стать каждый.

- Криптовалют в мире более 2 тыс. видов. Реально ли добыть биткойн, находясь во Владивостоке?

- Как я уже говорил, я состою в международной компании по добыче криптовалюты BitClubNetworк. Мощности компании позволяют нам добывать такие монеты, как Bitcoin - BTC, Bitcoin Cash - BCH, DASH, Ethereum Classic - ETC, Ethereum - ETH, Monero - XMR, Zcash - ZEC. На мой взгляд, это один из надежных портфелей по набору криптовалют. Также на рынке существует множество других перспективных монет, с которыми я работаю. Отвечая на вопрос, реально ли добыть здесь биткойн - конечно же реально. Явно уже добыли, и не один. Владивосток не отстаёт!

- Как ты сам оцениваешь свой заработок в этой сфере? Можешь сказать, например, что «в прошлом месяце купил на этот доход велосипед, машину, квартиру»...

-Я двигаюсь по пути к успеху, который сопровождаю своими бурными аплодисментами. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения в криптовалюту позволяют мне быть не привязанным к месту, да и, в общем, ни к чему. Машина, квартира - у меня всё есть. Я путешествую, и не один, покупая билет только в одну сторону. А это, как вы понимаете, стоит своих денег. Никаких планов, жизнь проистекает только «здесь и сейчас». Кстати, недавно вернулся из очередного приключения по Крыму. Стоит сказать, что познакомился с массой интересных людей, с еще одной тусовкой майнеров.

- Были ли на твоем опыте случаи мошенничества?

- Не нужно забывать одну простую вещь, что мы все совершаем ошибки и именно на них оттачиваем свои навыки. По поводу мошеничества, безусловно, эти случаи встречаются, и не только в нашем городе. Вопрос другой: кому они встречаются? В моем мире подобные сделки обходят меня стороной. В криптооперациях нужно быть предельно внимательным, особенно при отправке-получении монет. Сверяя адрес и сумму, вы должны понимать, кому и зачем переводите деньги. Нужно использовать только проверенные веб-ресурсы.

- Есть мнение, что время, когда майнеры могли срубить большой куш, уже позади. Согласен ли ты с этим? Стоит ли новичку прямо сейчас покупать оборудование в надежде стать миллионером?

- Мне кажется, что подобное мнение ходит среди неудачников или скорее среди тех, кто краем уха где-то что-то зацепил, нисколько не приступая к каким-либо действиям в дальнейшем. Цивилизация не стоит на месте - надо идти в ногу со временем. Приходит время цифровых денег: карточки, электронные кошельки, криптовалюта. Мы живем с вами в очень интересную эпоху. И, хотите вы этого или нет, крипторынок все больше и больше её заполняет. Новичок, желающий разбогатеть, должен быть богатым изнутри и способным делиться с другими этим богатством. Поэтому на «асике» или «ферме» можно хорошо заработать, но чтобы стать миллионером, надо сделать чуть больше.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.