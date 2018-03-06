www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.1 р. 100 JPY: 54.13 р.
EUR: 70.17 р. 10 CNY: 90.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недвижимость
Распечатать

Подъем с комфортом

06 Марта 2018, 16:47 | Приморье

Замена выработавших ресурс лифтов остается одним из приоритетов программы капитального ремонта в Приморcком крае

 

1 марта в доме №6 по улице Котельникова во Владивостоке состоялась приемка новых лифтов. Подъемники были заменены в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Новое оборудование не только является более комфортным и безопасным, но и потребляет меньшее количество электроэнергии по сравнению с прежними моделями.

Теперь жители дома будут добираться на нужный этаж в современных, светлых кабинах. Все устанавливаемые в рамках программы лифты имеют зеркала и поручни. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрено голосовое оповещение и специальный рельеф на кнопках. Кроме того, в рамках капитального ремонта заменена вся «начинка» лифтовой шахты, включая подъемный механизм и электрооборудование. 

По словам жильцов, прежние лифты работали с самой постройки дома – около 40 лет. А монтаж четырех подъемников – по одному в каждом подъезде девятиэтажного дома – занял всего 40 дней. Новые лифты изготовлены на Щербинском заводе, соответствуют нормам безопасности и имеют высокие эксплуатационные характеристики. Работа оборудования полностью автоматизирована. Например, если вес вошедших в лифт людей составит 90% от норматива в 400кг, лифт не остановится на других этажах; если же норматив по весу будет превышен, подъемник просто не тронется с места.  

 


 

Новые лифты соответствуют всем нормам безопасности и имеют высокие эксплуатационные характеристики. Фото автора.

 


 

- При нормальном отношении жильцов и техническом обслуживании лифтовое оборудование прослужит 25 лет, - обещает начальник монтажного участка компании-подрядчика Евгений КОБЗАРЬ. - Лифты, которые мы смонтировали, оснащены частотным преобразователем главного привода. Это позволяет обеспечить плавный пуск и плавную остановку кабины, а также заметно снизить расход электрической энергии. Аналогичный преобразователь имеется и на приводе дверей кабины.

Представители Фонда капитального ремонта МКД в Приморском крае подчеркивают, что по новым правилам все лифты должны быть зарегистрированы в Ростехнадзоре и внесены в специальный федеральный реестр. В противном случае эксплуатировать подъемник не разрешается. Еще одним обязательным требованием является обязательная аттестация организаций, обслуживающих лифтовое оборудование, в центре оценки квалификации.  

- Смонтированный лифт подрядчик по акту передает управляющей организации МКД, которая подает заявку в Ростехнадзор на ввод нового лифта в эксплуатацию. Если замечаний нет, то вся процедура занимает 15 дней. Собственникам стоит немного потерпеть, ведь это вопрос безопасности, - говорит ведущий специалист отдела технического надзора краевого Фонда капремонта Наталья ПЕЧЕРСКИХ. 

Добавим, что замена лифтового оборудования остается одним из самых востребованных видов работ в рамках программы капитального ремонта жилья. В 2018 году в Приморье планируется заменить 184 лифта. Кроме того, вступивший в действие в начале 2013 года технический регламент Таможенного союза гласит, что все лифты, которые отработали нормативный срок службы (25 лет), должны быть выведены из эксплуатации к 2020 году.

Очередность замены подъемников определяется на основании предложений от органов местного самоуправления, поступивших в департамент градостроительства Приморского края. Главное условие для включения в программу – лифт должен быть признан непригодным для дальнейшей эксплуатации.


 

- Жильцы нашего дома решили не ждать, а действовать. Добились проведения экспертиз, которые выявили, что технические элементы дома, в том числе лифты, находятся в неудовлетворительном состоянии. Далее мы обратились в Фонд капитального ремонта МКД в Приморском крае и в администрацию Владивостока, и наш дом включили в краткосрочный план реализации программы капремонта, - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» председатель совета дома на Котельникова,6 Александр БОНДЯЕВ. Кстати, помимо лифтов на Котельникова,6 в рамках программы капитально отремонтировали крышу, а недавно начался капремонт внутридомовых электросетей. В планах – работы по ремонту фасада многоэтажки и ремонту системы водоснабжения и водоотведения.


 

«Задача администрации Приморья - привлечь современные технологии в жилищно-коммунальный комплекс и вывести ЖКХ региона на новый уровень развития. Одна из составляющих этого - создание Цифрового или «умного» ЖКХ в Приморье», - сказал вице-губернатор Гагик Захарян.

Досье "Золотого Рога": Капитальный ремонт многоквартирных домов является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. В Приморье с 2014 года работает рассчитанная на 30 лет краевая программа капремонта МКД, благодаря которой улучшились условия проживания уже почти в тысяче домов.

Александр САЛКОВ. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: капитальный ремонт  жкх 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru