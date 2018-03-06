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Подъем с комфортом
Замена выработавших ресурс лифтов остается одним из приоритетов программы капитального ремонта в Приморcком крае
1 марта в доме №6 по улице Котельникова во Владивостоке состоялась приемка новых лифтов. Подъемники были заменены в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Новое оборудование не только является более комфортным и безопасным, но и потребляет меньшее количество электроэнергии по сравнению с прежними моделями.
Теперь жители дома будут добираться на нужный этаж в современных, светлых кабинах. Все устанавливаемые в рамках программы лифты имеют зеркала и поручни. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрено голосовое оповещение и специальный рельеф на кнопках. Кроме того, в рамках капитального ремонта заменена вся «начинка» лифтовой шахты, включая подъемный механизм и электрооборудование.
По словам жильцов, прежние лифты работали с самой постройки дома – около 40 лет. А монтаж четырех подъемников – по одному в каждом подъезде девятиэтажного дома – занял всего 40 дней. Новые лифты изготовлены на Щербинском заводе, соответствуют нормам безопасности и имеют высокие эксплуатационные характеристики. Работа оборудования полностью автоматизирована. Например, если вес вошедших в лифт людей составит 90% от норматива в 400кг, лифт не остановится на других этажах; если же норматив по весу будет превышен, подъемник просто не тронется с места.
Новые лифты соответствуют всем нормам безопасности и имеют высокие эксплуатационные характеристики. Фото автора.
- При нормальном отношении жильцов и техническом обслуживании лифтовое оборудование прослужит 25 лет, - обещает начальник монтажного участка компании-подрядчика Евгений КОБЗАРЬ. - Лифты, которые мы смонтировали, оснащены частотным преобразователем главного привода. Это позволяет обеспечить плавный пуск и плавную остановку кабины, а также заметно снизить расход электрической энергии. Аналогичный преобразователь имеется и на приводе дверей кабины.
Представители Фонда капитального ремонта МКД в Приморском крае подчеркивают, что по новым правилам все лифты должны быть зарегистрированы в Ростехнадзоре и внесены в специальный федеральный реестр. В противном случае эксплуатировать подъемник не разрешается. Еще одним обязательным требованием является обязательная аттестация организаций, обслуживающих лифтовое оборудование, в центре оценки квалификации.
- Смонтированный лифт подрядчик по акту передает управляющей организации МКД, которая подает заявку в Ростехнадзор на ввод нового лифта в эксплуатацию. Если замечаний нет, то вся процедура занимает 15 дней. Собственникам стоит немного потерпеть, ведь это вопрос безопасности, - говорит ведущий специалист отдела технического надзора краевого Фонда капремонта Наталья ПЕЧЕРСКИХ.
Добавим, что замена лифтового оборудования остается одним из самых востребованных видов работ в рамках программы капитального ремонта жилья. В 2018 году в Приморье планируется заменить 184 лифта. Кроме того, вступивший в действие в начале 2013 года технический регламент Таможенного союза гласит, что все лифты, которые отработали нормативный срок службы (25 лет), должны быть выведены из эксплуатации к 2020 году.
Очередность замены подъемников определяется на основании предложений от органов местного самоуправления, поступивших в департамент градостроительства Приморского края. Главное условие для включения в программу – лифт должен быть признан непригодным для дальнейшей эксплуатации.
- Жильцы нашего дома решили не ждать, а действовать. Добились проведения экспертиз, которые выявили, что технические элементы дома, в том числе лифты, находятся в неудовлетворительном состоянии. Далее мы обратились в Фонд капитального ремонта МКД в Приморском крае и в администрацию Владивостока, и наш дом включили в краткосрочный план реализации программы капремонта, - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» председатель совета дома на Котельникова,6 Александр БОНДЯЕВ. Кстати, помимо лифтов на Котельникова,6 в рамках программы капитально отремонтировали крышу, а недавно начался капремонт внутридомовых электросетей. В планах – работы по ремонту фасада многоэтажки и ремонту системы водоснабжения и водоотведения.
«Задача администрации Приморья - привлечь современные технологии в жилищно-коммунальный комплекс и вывести ЖКХ региона на новый уровень развития. Одна из составляющих этого - создание Цифрового или «умного» ЖКХ в Приморье», - сказал вице-губернатор Гагик Захарян.
Досье "Золотого Рога": Капитальный ремонт многоквартирных домов является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. В Приморье с 2014 года работает рассчитанная на 30 лет краевая программа капремонта МКД, благодаря которой улучшились условия проживания уже почти в тысяче домов.
Александр САЛКОВ. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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