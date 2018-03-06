Спор о столице Дальнего Востока вновь обострился

В последнее время в СМИ и соцсетях вновь обострился диспут о переводе полпредства и главного регионального офиса Минвостокразвития и других окружных структур из Хабаровска во Владивосток. Топлива в многолетний спор двух крупнейших городов региона насчет того, кому быть столицей Тихоокеанской России, вновь подлил сам Президент России Владимир ПУТИН, который в своем ежегодном Послании вновь не раз упомянул Владивосток. Причем, в самом позитивном смысле, даже приведя столицу Приморья в пример другим городам. Так что спор явно будет продолжен.

Хабаровчане признают, что перенос административного центра округа, если он состоится, сопряжен с глобальными негативными последствиями для города. Так инициативная группа из Хабаровска заявила, что в городе при смене статуса уменьшится численность населения - потери населения могут составить пятую часть от сегодняшнего населения в 580 тысяч человек. Это произойдет в связи с переводом федеральных ведомств (порядка 30 структур, около 30 000 служащих, с семьями - всего более 100 000 человек).

А что по поводу возможных властных передвижений думают владивостокцы? Как оказалось, некоторые горожане, опрошенные деловой газетой «Золотой Рог», вовсе не жаждут жить в дальневосточной столице.

«Упаси Господь!!! Давайте лучше опять закроемся, но только с севера», - говорит жительница Владивостока Елена БОРИСЕНКО.

Другая Елена, БУСЛАЕВА, вообще не знает о статусе городов: «Даже не знала, что Хабаровск чего-то там столица... И зачем ее переносить?».

Николай СМИРНОВ, директор Фонда развития города Владивостока, прокомментировал вопрос так: «Владивосток надо сделать городом федерального значения, а столицу края перенести в Уссурийск. А столицу ДФО, к примеру, в Арсеньев».

«Владивосток, конечно же, более креативный был всегда, более узнаваемым, более значимым, ввиду своего месторасположения, в плане международных связей, и конечно же ну данный момент может называться, но если не столицей Дальнего Востока, то самым значимым городом в этом регионе. Хотя братья-хабаровчане по понятным причинам будут не согласны, но это так», - отмечает Анатолий БОГУТА.

Юрий УФИМЦЕВ уверен, что перенос столицы во Владивосток нерационален: «Лучше выделить Владивосток в анклав типа Гонконга, Хабаровск оставить столицей - без влияния на Владивосток, а столицей Приморья сделать Артем».

Марина ЛАПИНА возмутилась: «А зачем переносить? Пусть столицей остается Хабаровск, не потребуется тратить бюджетные деньги на перенос, да и город там чище, аккуратнее. Нашему незабываемому городу этот статус ничего не добавит, мы и так его любим и гордимся, что здесь живем».

Алексей ЧУДАЙКИН, юрист, бывший глава Ярославского городского поселения, не согласен с мнениями о том, что перенос столицы во Владивосток может как-то негативно отразиться на жителях города. Напротив, это даст только одни плюсы, считает он: «Новый статус даст дополнительные доходы Владивостоку, появятся новые рабочие места. Бюджет при этом никак не пострадает, потому что перенос столицы произойдет только в правовом поле. Составляется правовой акт, в котором определяется новая дальневосточная столица. Вносятся изменения в документы - и все, финансовые расходы здесь ни причем. Меняется статус федерального субъекта - не более. Просто нужна политическая воля. Исходить всегда нужно из целесообразности. Например, подумать, куда будет удобно добираться каким-то субъектам - в Хабаровск или во Владивосток. У нас не все в порядке с транспортной составляющей, в этом - существенный изъян. Но с другой стороны, если Владивосток станет столицей Дальнего Востока, городу выделят дополнительные деньги на логистику. Что касается нас, приморцев - хуже жить точно не станем».

Ксения ЗАТЫРКИНА.