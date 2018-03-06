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Быть мамой и бизнес-вумен - возможно!
Приморские женщины могут пройти профобучение и открыть свое дело, находясь в декретном отпуске
Уже второй год Приморский край является активным участником федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель», который реализует Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России». Проект имеет социальную направленность: он не только позволяет приморским женщинам реализовать себя, но и помогает развитию бизнеса в регионе, созданию новых рабочих мест.
На днях при поддержке администрации Приморья состоялся уже второй тренинг для молодых мам, которые хотели бы реализовать свои бизнес-идеи. Он прошел в рамках федеральной программы «Мама-предприниматель», цель которой – обучить женщин, находящихся в декретном отпуске или имеющих несовершеннолетних детей, основам предпринимательской деятельности и эффективному управлению бизнесом. Участницами проекта в 2018 году стали девушки из Владивостока, Лесозаводска, Находки, Уссурийска, Партизанского района: без малого 100 заявок на участие в проекте собрали всего за три недели.
- Исследования показывают, что наши женщины очень положительно относятся к развитию предпринимательства. Однако нужно много работать над повышением доступа начинающих предпринимателей к финансированию, а также к получению необходимых знаний для качественного старта бизнеса. Наша задача – помочь женщинам не сделать ошибок, начиная свой проект, расширить горизонты применения их идей, - рассказала руководитель Комитета по развитию женского предпринимательства ПКО «Опора России» Лариса БУТЕНКО.
Важнейшим стимулом для участия в проекте «Мама-предприниматель» стала возможность получить не только знания в сфере управления бизнесом, но и финансовую поддержку для открытия или развития своего дела. Для этого участницы представили экспертному жюри свои бизнес-идеи, оформленные в виде проектов. Кстати, победительница предыдущего тренинга, который состоялся во время Восточного экономического форума в сентябре, благодаря выигранному гранту, в ноябре осуществила проект по созданию патронажной службы. Некоторые участницы реализовали свои проекты совместно.
В церемонии награждения авторов лучших бизнес-проектов второго тренинга в рамках программы «Мама-предприниматель» принял участие вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО.
- Более активного сообщества, чем женщины-предприниматели, в нашей стране нет. Оно генерирует массу идей. Результаты вашей работы видны, - обратился к участницам проекта Константин Богданенко.
- В этом году мы планируем сделать более эффективными институты поддержки бизнеса. До конца первого квартала у Гарантийного фонда появится льготный продукт по поручительству, рассчитанный именно на женщин. Кроме того, мы создаем микрокредитную организацию, где можно будет получить займ на льготных условиях, - рассказала участницам проекта директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР.
- Радует, что в Приморье поддерживают развитие женского предпринимательства. Опыт прошлого года показывает, что проект «Мама-предприниматель» реально работает. Аналогичный тренинг прошел в сентябре, и уже сейчас мы видим примеры работающего бизнеса, который приносит доходы и развивается, - отметила Таисия СЕРГЕЕВА, советник отдела консультационной инфраструктуры Дирекции развития инфраструктуры поддержки АО «Корпорация МСП».
Досье "Золотого Рога": По данным Управления Федеральной налоговой службы РФ по Приморскому краю, в регионе зарегистрировано более 25 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей. Это 48% от общего количества ИП в Приморье.
Отметим, что увеличение доли малых предприятий и популяризация роли предпринимательства являются одними из задач государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы.
Кроме того, в рамках реализации одного из указов президента РФ Владимира ПУТИНА, молодые мамы Приморья могут бесплатно пройти обучение по востребованным на региональном рынке труда профессиям. Наиболее часто участницы программы профобучения выбирают такие программы, как руководитель малого бизнеса, менеджер по кадрам, кладовщик, медсестра, бухгалтер, секретарь, воспитатель детского сада, продавец. Также востребованы курсы «1С бухгалтерия, торговля, склад».
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, в 2018 году женщинам предлагаются на выбор более 20 специальностей и программ. На реализацию мер по профподготовке женщин в бюджете Приморья предусмотрено более 3,7 млн рублей. 300 приморских мам смогут бесплатно получить дополнительное образование или повысить квалификацию по имеющейся специальности.
«То, что предлагает государство: различные выплаты и пособия, которых в демографическом «конверте» Приморья 18, - безусловно, необходимый сегмент семейной политики. Однако, если женщина, воспитывающая детей, готова выйти на работу, мы обязаны оказать ей в этом необходимую помощь», - подчеркивает вице-губернатор Приморского края Павел СЕРЕБРЯКОВ.
На фото: Главные результаты тренингов «Мама-предприниматель» - это новые рабочие места и реально работающие проекты. Фото Юрия РОГОВА.
Артем СТРОГИН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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