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Нефтегазовая отрасль поворачивает на Восток
В этом процессе компания «Транснефть – Порт Козьмино» играет одну из ведущих ролей
28 февраля во Владивостоке в кампусе ДВФУ состоялось открытое совещание экспертного совета ПАО «Транснефть», посвященное теме «Нефтегазовая отрасль России: позитивная динамика 2012-2017 годов и перспективы роста». В совещании приняли участие не только представители компании, но и специалисты отрасли, представители научного и экспертного сообществ, а также преподаватели и студенты ДВФУ. Совет обсудил вопросы, связанные с развитием нефтегазовой отрасли, транспортировкой и отгрузкой нефти на экспорт, а также подготовкой специалистов.
В ходе заседания участники совета обсудили базовые тренды в нефтегазовой отрасли 2012-2017 годов. Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил НЕЙЖМАКОВ отметил, что основной тенденцией развития сектора транспортировки энергоресурсов является диверсификация географии поставок. Рынок нефти и газа России переориентируется с Европы на Восток, что обусловлено и географией российских запасов.
Среди значимых проектов в этой сфере эксперт выделил стратегический российский нефтепровод - трубопроводную систему Восточная Сибирь – Тихий океан ПАО «Транснефть». В настоящий момент на Дальнем Востоке идет активное расширение транспортной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке Сковородино – Козьмино (ВСТО-2). Цель проекта – увеличить пропускную способность трубопровода до 50 млн тонн в год для обеспечения транспортировки нефти на экспорт в страны АТР через нефтеналивной порт Козьмино, а также на нефтеперерабатывающие заводы России.
Инновации и безопасность
Главный инженер «Транснефть - Порт Козьмино» Константин Зайцев отметил, что предприятие развивается динамично, экспорт нефти идет по нарастающему графику. «В 2010 году порт отгрузил 15 млн тонн нефти, а в 2017 году – уже 31,7 млн тонн. С 2009 года в страны АТР мы экспортировали 190 млн тонн. Основными получателями выступают Китай, Южная Корея и Япония», – рассказал главный инженер. В рамках открытой дискуссии эксперты затронули вопросы внедрения инноваций, промышленной и экологической безопасности.
Главный инженер отметил, что передовые технические решения в этой области в порту Козьмино были реализованы еще в момент его ввода в эксплуатацию в 2009 году. Здесь внедрены современные системы защиты от превышения давления в трубопроводе, автоматика. Функционирует уникальная установка рекуперации паров, выделяемых танкерами при погрузке нефти.
Сегодня порт продолжает развиваться. Реализуется программа технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, инвестпрограмма, в рамках которых выполнено строительство масштабных объектов. Так, в 2016 году выполнена реконструкция подходной дамбы с дноуглублением акватории причала №2 нефтепирса до отметки минус 21 метр, позволившая принимать танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн, как и у причала №1. В 2017 году построены два дополнительных резервуара для хранения нефти объемом 50 тыс. куб. м каждый.
Молодым открыты перспективы
Особое внимание в порту Козьмино уделяется кадрам – на обучение и повышение квалификации сотрудников предприятие ежегодно выделяет 12 млн рублей. В настоящий момент здесь работает 787 человек, 20% из них являются выпускниками ДВФУ, в том числе и университетов, которые вошли в его состав в 2010 году.
Плоскость сотрудничества нефтепорта с ДВФУ – это, прежде всего, студенческая практика. Ежегодно в период летних каникул студенты вуза проходят практику на производственных площадках. «В 2016 году в порту Козьмино прошли практику 45 студентов, в 2017 – 48. Для молодых специалистов, которые интересуются транспортом нефти и готовы погрузиться в этот сложный технологический процесс, у нас всегда открыты двери», – подчеркнул главный инженер порта.
На фото: В ходе заседания во Владивостоке участники Экспертного совета ПАО «Транснефть» обсудили вопросы внедрения инноваций, промышленной и экологической безопасности.
Фото «Транснефть – Порт Козьмино».
Cергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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