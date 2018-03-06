Из Приморья делают латифундию федералов

Местные производители после прихода федералов вынуждены забивать скот и готовиться к банкротству

Ситуация с якорным резидентом ТОР «Михайловский» - компанией «Русагро», обострившаяся в последнее время до предела, стала едва ли не самым обсуждаемым вопросом в среде сельхозпроизводителей, руководства отрасли и краевых властей. Сельхозпроизводители ждут ответа на вопрос, что происходит в отрасли и какие власть преследует цели, принимая важные для всех них решения, с их точки зрения, в пользу федеральной компании. Речь шла в первую очередь о господдержке, которая для местных фермеров снизилась в несколько раз, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Собственно, снижение уровня поддержки случилось не в одночасье, это был процесс постепенного уменьшения суммы выплат в течение последних трех-четырех лет.

Еще в прошлом году директор СХПК «Новолитовский» Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ говорил о том, что предприятие получило господдержку в шесть раз меньше, чем в 2013 году, когда еще не существовало ни ТОРов, ни их резидентов. В этом году ситуация для многих фермеров дошла до того предела, за которым, как правило, следует финансовый крах.

Господдержка для избранных

Сложилась эта ситуация главным образом из двух обстоятельств, возникновение которых так или иначе сельхозпроизводители в один голос связывают с компанией «Русагро»: с одной стороны, обрушилась цена на сою, что привело к недополученной прибыли, с другой стороны, именно под эту расчетную прибыль строились многими сельхозпроизводителями долгосрочные планы по развитию своих хозяйств, обновлению машинотракторного парка и прочей техники.

Поскольку госпрограмма в течение многих лет определяла приоритетом техническое переоснащение, то и покупка дорогостоящей техники – тракторов и комбайнов – довольно щедро субсидировалась. Субсидия на приобретенный трактор составляла 30% от его стоимости, на комбайн – 50% от стоимости. В расчете на эту субсидию, а также сложившуюся в последние годы конъюнктуру цен на сою, сельхозпроизводители и брали кредиты в банке на приобретение новой современной техники.

Стоит отметить, что уровень финансирования госпрограммы в эти годы оставался примерно на одном и том же уровне. Если в 2014 году господдержка сельхозпроизводителей из средств федерального и краевого бюджета составила в общей сложности 2,289 млрд рублей, то в 2016 году она была уже на уровне 2,225 млрд рублей. Разница заключалась лишь в том, что в 2016 году список претендентов на получение субсидий пополнился резидентами ТОР, из которых резко выделилась компания «Русагро», общая стоимость проектов, готовящихся ею к реализации в Приморье, как сообщалось в пресс релизах администрации края, составила порядка 40 млрд рублей.

В этой ситуации резкое снижение господдержки для остальных сельхозпроизводителей края, со всеми вытекающими для них последствиями, было неизбежным. По словам главы КФХ Василия ТОЛОЧКИ, хозяйство которого еще пару лет тому назад было на подъеме, и в нем насчитывалось порядка 3 тыс. голов крупного рогатого скота мясных пород, за последние несколько месяцев они поголовье сократили вдвое. Сначала у хозяйства ушло порядка 5 тыс. арендованных гектаров земли в собственность компании «Русагро». Теперь в эту осень и зиму оно вынуждено было забивать скот.

- За приобретенный трактор стоимостью 18 млн рублей мы в прошлом году вообще не получили субсидии, - говорит он, - за приобретенный комбайн стоимостью 23 млн рублей в позапрошлом году получил субсидию в размере 4 млн рублей вместо 11,5 млн, годом позже за покупку аналогичного комбайна получили субсидию в еще меньшем размере – 1,6 млн рублей. Только в прошлом году, по нашим подсчетам, наше хозяйство недополучило господдержки на сумму порядка 30 млн рублей.

Соя задарма

На этом фоне в прошлом году масложиркомбинат в Уссурийске, также принадлежащий компании «Русагро» и являющийся самым крупным в крае покупателем выращенной фермерами сои, обвалил цены. Конечно, прошлый год был годом снизившихся цен на мировом рынке сои, высокие урожаи, прежде всего в Латинской Америке, привели к падению ее цены. Но то, что произошло в Приморском крае с ценой, буквально обрушило местный рынок. Если в предыдущий сезон фермеры продавали сою по 25-27 рублей за кг, то в этом году на масложиркомбинате опустили ее до 17-18 рублей за кг.

Для значительной части фермеров ситуация с финансовым состоянием их хозяйства если и не дошла до критического уровня, то только благодаря покупателям из Китая, которые все же предложили более высокую цену, чем масложиркомбинат. Но проблема в том, что далеко не все наши фермеры имеют выход на китайских продавцов. А официальных экспортеров среди них совсем мало, и те, что есть, как правило, являются все же относительно крупными предприятиями с диверсифицированным сельскохозяйственным бизнесом. Им, собственно, и масложиркомбинат как канал сбыта зачастую не особо интересен. Но вот у малых предприятий и мелких фермеров нет другого покупателя.

В итоге, в крае сложилась ситуация, которая, как считают некоторые, дает все основания предположить, что сейчас происходит намеренное разорение приморского фермерства с целью поглощения их компанией «Русагро».

Следующим шагом, как допустил директор департамента сельского хозяйства Андрей БРОНЦ, станет давление на власть с целью «разработать программу альтернативного животноводства и ликвидировать малые формы свиноводства, чтобы обезопасить себя. Прямо говорю: будет большое количество жалоб, потому что служба «Русагро» будет отрабатывать с ветеринарами по защищенности по полной программе».

Вообще, ситуация с переделом собственности в пользу компании «Русагро» у фермеров, специалистов, местного экспертного сообщества вызывала недоумение с самого начала. Зачем передавать ей земли, если она на них будет выращивать ровно то же самое, что выращивали до нее мелкие и средние фермеры? В этом смысле компания «Русагро» не принесла ничего нового в край, просто «согнала» людей с земли, которую их родители и деды поднимали, будучи первопроходцами здесь, создавая фактически сам ресурс и его стоимость. Эта земля – история их семей. Как же получилось так, что был выбран именно этот вариант развития сельского хозяйства в крае на нынешнем этапе, то есть фактически через разорение местных ферм, и кто несет за этот выбор ответственность? «Компания «Русагро» заходит только в те регионы, куда их пускают», - говорят сегодня специалисты. Так как и где принималось решение на таких условиях пустить в край этого инвестора? Ответа нет.

Налоги испарились

Но господдержка этого инвестора вовсе не ограничивается только мерами, определенными программой развития отрасли. По данным администрации края, общие расходы бюджета Приморского края на ТОР «Михайловская» составляют почти 2,5 млрд рублей, 1,6 млрд из них предусмотрены на этот год. За счет краевого бюджета идет строительство объектов инфраструктуры этой территории. «Свиньям и новую дорогу, и газ, а нам в селе что?» - услышала корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» во время поездки в Михайловку осенью прошлого года повисший без ответа вопрос от жителя районного центра.

Вопрос этот вовсе не случайный. Как известно, работающее предприятие в селе является по сути его центром, во многом организующим жизнь села и решающим многие частные проблемы самих жителей - от доставки дров в дома до завоза песка на кладбище на родительский день. В эти отношения включены практически все сельхозпроизводители, работающие при селах, за исключением холдингов. Принцип организации вертикально интегрированных холдингов прямо противоположен - они, в лучшем случае, имеют слабую связь с селом, а, как правило, не имеют ее вообще. От сел им нужны только их земли.

Логика холдингов в этом отношении вполне понятна – они не берут на себя эту социальную нагрузку, полагая, что это дело государства, которому они платят на подобные расходы налоги. Но в том-то и дело, что компания «Русагро» платит совсем не те налоги, которые могли бы закрывать эти вопросы.

«По налогам: даже китайская компания «Армада», которую они заместили, в пять раз больше налогов платила в бюджет Михайловского района. «Примагро» зашло растениеводческим направлением на их земли, то же самое производит, подоходный налог должен остаться таким же. А его нет», - сказал на заседании комитета по экономической политике ЗС ПК, директор департамента сельского хозяйства Андрей Бронц.

Не платят налоги и большинство работающих на территории Михайловского района строительных компаний, привлеченных компанией «Русагро» для постройки свинокомплексов. «Те, кто сейчас уже работает, должны порядка 6 млн рублей в разные бюджеты в месяц платить. У нас же за год таких поступлений нет! Это непосредственная работа заказчика, но пока мы такой работы со стороны «Русагро» не видим», - сказал на этом же заседании глава Михайловского района Владимир АРХИПОВ.

Своих не ценим

В итоге сельхозпредприятия при селах не только несут на себе эти традиционные социальные расходы, но еще и, платя в полной мере все полагающиеся налоги, фактически обеспечивают создание инфраструктуры ТОР, которой сами не получали никогда. В этой ситуации любой сельхозпроизводитель рядом с этим гигантом-инвестором с кучей привилегий и более комфортными условиями работы оказывается заведомо в неравных конкурентных условиях со всеми вытекающими последствиями.

Впрочем, это обстоятельство ничуть не помешало ответить пресс-службе «Русагро» на вопрос ИА PrimaMedia в духе ее владельца, заявлявшего ранее, что «жители Приморья не хотят работать ради денег». Ответ сегодня звучит не менее экстравагантно для сложившейся ситуации: «Закономерно, что по мере роста производства будет возрастать конкуренция. Выиграть должны более эффективные компании». Ответ на вопрос «Почему Мошковича можно освободить от налогов, а Иванова нельзя?» дать некому. Нет у Иванова ни льгот налоговых, ни новенькой асфальтированной дороги, ни новенькой системы водоснабжения и водоотведения, ни газовой трубы к его производственным площадкам, ни пресс-службы, рассказывающей про эффективность, а есть только полный пакет налоговых обязательств, социальные обязательства перед односельчанами и резко урезанная господдержка.

МНЕНИЕ

С экспертной точки зрения, более рациональным было бы, если бы компания «Русагро», имея такие преференции, строила свои свинокомплексы здесь, создавая рынок сбыта для фермеров-растениеводов.

Это послужило бы стимулом для роста посевных площадей у местных фермеров, потянуло бы за собой развитие их хозяйств и подняло бы на новый уровень сельское хозяйство в целом в крае, не исключая из него работавших до этого на земле людей. Ну а если появилась потребность у «Русагро» в собственных гектарах, то в Приморском крае порядка 200 тыс. га сельхозугодий – залежные земли без хозяина. Добро пожаловать туда!

Елена АБАШЕВА.