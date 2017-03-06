ТИЦ представит Приморье на пяти международных мероприятиях в марте

В марте Туристско-информационный центр Приморского края примет участие в пяти международных туристских мероприятиях, где презентует туристический потенциал Приморья, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Ежегодно Приморский край презентует туристические возможности региона на крупнейших международных профильных выставках. Как сообщила директор Приморского Туристско-информационного центра Дарья Гусева, в 2017 году сезон туристических выставок будет открыт с конгрессно-выставочных мероприятий, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

«На объединенном стенде “Восточное кольцо” ТИЦ представит турпродукт на ежегодной выставке “Интурмаркет-2017”, которая состоится 11-13 марта в “Крокус Экспо” в Москве. Далее стенд Приморья будет стоять на общей площадке вместе с российскими регионами на 24-ой Московской международной выставке “Путешествия и туризм” - MITT, которая пройдет с 14 по 16 марта в ЦВК “Экспоцентр”. Вместе с нами в выставках примут участие пять приморских туркомпаний, которые презентуют наиболее актуальные маршруты как для российского, так и для иностранного туриста», – отметила Дарья Гусева.

Туристические компании Приморья представят туры по разным направлениям: экологический и природный туризм, культурно-познавательный туризм, развлекательный, исторический, а также обзорные маршруты. Одна из компаний, участвующих в выставках впервые, презентует туры, во время которых гость сможет стать участником охоты и рыбалки в таежных зонах Приморья.

По словам представителей туристических организаций, большой акцент также будет сделан на самых популярных объектах и достопримечательностях региона, таких как Приморская сцена Мариинского театра, СТК «Приморское кольцо», музеи Владивостока, Приморский Океанариум и других. Также туристам будут предлагать туры по приморским заповедникам, среди которых – единственный в России национальный парк «Земля Леопарда» и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Центральный Сихотэ-Алинский хребет.

Также туркомпании будут активно продвигать приморский событийный календарь и приглашать туристов посетить Приморье в дни проведения крупных и интересных мероприятий, таких как дрифт-битва D1, кинофестиваль Меридианы Тихого или «День Путешественника».

По словам главы Приморского ТИЦ, на стенде организации для гостей будут бесплатные сувениры, среди которых – мыло в форме лапы тигра и леопарда или морских обитателей, мозаика с изображением фауны Приморья, календари, блокноты и открытки, а также новый брендовый сувенир региона – часы «Время отдыхать в Приморье». Традиционно сотрудники ТИЦ будут предлагать путеводители по Приморью, в числе которых «Паспорт Приморья», карты Владивостока и информационный буклет «888», в котором представлены готовые турмаршруты.

«Название буклета “888” выбрано не случайно: для туристов из Азии цифра восемь символизирует благополучие и удачу, что уже привлекает их внимание на выставках. Для нас же цифра восемь аналогична количеству дней, на которое уже в этом году турист сможет приезжать в Приморье без визы в рамках режима Свободного порта. Смело могу заявить, благодаря этому нововведению Приморье выйдет на передовую по показателям въездного туризма среди регионов Дальнего Востока в 2017 году», – отметила Дарья Гусева.

Помимо туристических выставок, в ближайший месяц ТИЦ также примет участие в двух деловых мероприятиях, которые направлены, прежде всего, на расширение партнерских контактов и получение новой информации.

«10 марта мы планируем участвовать в V Российско-китайском форуме, на котором традиционно будет обсуждаться актуальная для нас тема – работа по “китайскому направлению”. Организатором форума является НП “Мир без границ”, автор программы “ChinaFriendly”, которая направлена на формирование комфортной среды для китайских туристов. В нее уже вступили три приморские компании и поступило еще 10 заявок, в том числе и от казино Tigre de Cristal. Также дополнительно ТИЦ присоединится к делегации во главе с первым вице-губернатором Приморья Василием Усольцевым во время визита в Санкт-Петербург. Это ответная миссия на визит делегации из Санкт-Петербурга в 2016 году. 15 марта мы в рабочем порядке проведем презентацию туристических продуктов Приморья, на которой представим экомаршруты и туры по южной части нашего края», – сообщила Дарья Гусева.

Руководитель ТИЦ добавила, завершением месяца станет участие в международной выставке «Байкалтур-2017» в городе Иркутск, которая пройдет с 29 по 31 марта 2017 года. Приморский край, как и другие регионы Дальнего Востока, впервые приглашен на эту выставку в целях развития межрегионального туристического сообщения на Дальнем Востоке и реализации проекта «Восточное кольцо России».

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, участие в конгрессно-выставочных мероприятиях имеет большое значение для продвижения туристического потенциала Приморского края на международном туристическом рынке и увеличения турпотока. По его словам, грамотная самопрезентация региона создает имидж благоприятной туристической дестинации, главными критериями которого являются такие факторы, как безопасность, качество предоставляемых услуг и насыщенный спектр предложений по различных туристическим направлениям.