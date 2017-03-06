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В Приморье "Ростелеком" делает домашний интернет мобильным
«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Два интернета», которая делает домашний интернет мобильным. При одновременном подключении и использовании услуг безлимитного интернета дома и мобильной связи «Ростелекома» будет доступна скидка до 50% на «Домашний интернет». В акции могут принять участие все члены семьи, что позволит получить максимальную выгоду, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Первые два месяца новые абоненты в рамках акции «Два интернета» получают скидку на оплату услуги «Домашний интернет» в размере 50%. В дальнейшем размер скидки на «Домашний интернет» будет зависеть от суммы ежемесячной оплаты услуг мобильной связи. Максимальная скидка в размере 50% предоставляется, если оплата мобильных услуг составит более 500 рублей в месяц (при меньших суммах скидка будет от 10% до 25%). То есть чем активнее пользуешься услугами мобильной связи, тем дешевле услуги связи дома.
Важно отметить, что при расчете скидки за «Домашний интернет» суммируются платежи за мобильную связь всех членов семьи. Для этого необходимо предварительно привязать SIM-карты к лицевому счету услуги «Домашний интернет». Это условие распространяется и на действующих абонентов, если они подключены или перейдут на тарифные планы «Домашнего интернета», участвующие в акции.
Дополнительные преимущества доступны абонентам, которые помимо перечисленных услуг пользуются также «Интерактивным ТВ» и домашним телефоном от «Ростелекома». Если сумма оплаты мобильных услуг превышает 500 рублей в месяц, то для обладателей домашних телефонов скидка на предоставление в пользование абонентской линии составит 50%. А еще звонки с домашних телефонов на мобильные номера «Ростелекома» стоят 0 рублей.
«Ростелеком» предлагает отличное решение для семейного бюджета. Чем больше услуг от нашей компании использует семья – тем больше экономия. Акция «Два интернета» стартует в первый весенний день, когда хочется подумать и об обновлении гардероба, и о дачном сезоне, и о предстоящем отпуске. Новая федеральная акция поможет подготовиться семейному бюджету. Привычные домашние услуги теперь можно буквально взять с собой – в дорогу или на дачу. Например, пользоваться качественным доступом в интернет как дома, так и за пределами квартиры.
Заявки на участие в акции «Два интернета» принимаются по 31 мая 2017 года. Стать участником акции очень просто: можно оставить заявку на сайте www.rt.ru, позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».
Акция «Два интернета» действует в Приморском и Камчатском краях, Сахалинской и Магаданской областях, на территории которых предоставляются услуги мобильной связи «Ростелекома». Скидка предоставляется при подключении тарифных планов на услуги мобильной связи и домашнего интернета, соответствующих правилам акции. Все скидки предоставляются, если лицевые счета домашних услуг (телефон, интернет, ТВ) привязаны к SIM-карте. Полные условия акции «Два интернета» доступны на сайте www.rt.ru, дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-100-0-800 (звонок бесплатный).
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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