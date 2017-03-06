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Объем поручительств Гарантийного Фонда Приморья на ближайшие три года составит 2,3 млрд руб.
Совет Гарантийного Фонда Приморского края утвердил программу деятельности, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Стратегия развития фонда на трехлетний период предусматривает знаковый рост объема оказанной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства региона.
«Плановый объем предоставленных поручительств должен составить не менее 2,3 миллиардов рублей на ближайшие три года. Фонд планирует снижать свои операционные расходы и увеличивать эффективность своей работы. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, следствием которой стал большой объем произведенных фондом выплат, мы ставим для себя задачу не только сохранить наш капитал, но и увеличить его за счет накопленной за три года чистой прибыли в размере не менее 30 миллионов рублей», – отметила исполнительный директор фонда Ксения Плетцер.
По её словам, в ближайшие годы будет укрепляться дальнейшее взаимодействие фонда с приморскими отделениями общероссийских предпринимательских сообществ.
«Это позволит нам оказывать содействие в формировании благоприятной бизнес-среды в регионе, построении коммуникаций и развитии партнерства между властью и бизнесом», – убеждена руководитель Гарантийного фонда.
Будет продолжена начатая в 2016 году работа по консолидации региональных общественных инициатив по совершенствованию мер государственной поддержки предпринимателей. Гарантийный фонд Приморья примет активное участие в государственных программах поддержки предпринимательства, во всероссийских мероприятиях, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства России.
«Фонд уже имеет репутацию устойчивого и надежного партнера субъектов малого и среднего предпринимательства, банков и иных финансовых организаций в Приморском крае и в дальнейшем будет поддерживать и укреплять сформировавшееся положительное мнение», – подчеркнула Ксения Плетцер.
Напомним, Гарантийный фонд Приморья создан распоряжением Администрации края в 2009 году. Фонд обеспечивает доступ субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также развитие системы гарантий и поручительств.
Вся информация о продуктах Гарантийного фонда Приморья представлена в Едином каталоге его продуктов. Подробнее об услугах фонда можно узнать по телефону: 8 (423) 2-440-440, а также по адресу: Владивосток, Тигровая, дом 30, офис 1001.
Также по вопросам получения поддержки бизнесмены могут обращаться в департамент экономики и развития предпринимательства Приморья: 8 (423) 220-86-41 и 220-83-49.
Отметим, по мнению первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, предприниматели играют ключевую роль в развитии Приморского края и страны в целом, «малый и средний бизнес – это драйверы развития территорий».
«В Приморье и в целом на Дальнем Востоке созданы беспрецедентные условия для привлечения инвестиций, все условия для самореализации активных предпринимателей. Наша задача – поддерживать эти инициативы и упрощать правила ведения бизнеса, по сути создавая основу для улучшения качества жизни», – заявил Василий Усольцев.
В настоящее время на Приморский край приходится большая часть всех предпринимателей ДФО – около 100 тысяч компаний, они обеспечивают около 30% валового регионального продукта.
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