Бизнесмены Японии готовы добавить Владивостоку высокотехнологичности

Японии по накопленным инвестициям среди иностранных партнеров Приморья продолжает занимать первое место, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Встреча первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева с помощником заместителя Министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Мугисима Такэси прошла в администрации Приморского края. Бизнесмены Страны восходящего солнца намерены помочь в развитии Владивостока как современного и высокотехнологичного города.



Во встрече также приняли участие вице-губернатор по вопросам строительства Эдуард Портнов, по вопросам международного сотрудничества – Евгений Полянский, представители профильных департаментов Администрации края, Инвестиционного агентства края, с японской стороны – сотрудники Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Посольства Японии в РФ, Генерального консульства Японии во Владивостоке.



Предложение совместно сделать Владивосток еще более комфортным городом, «воротами, которыми соединяют Евразию и Тихий океан», на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Премьер-министра Японии Синдзо Абэ озвучил Президенту России Владимиру Путину.



«Наше министерство является ответственным за развитие второго пункта из восьми плана развития отношений двух стран, а именно за развитие городов. Вопрос развития городской инфраструктуры обсуждался и в ходе официального визита главы России в Токио в декабре прошлого года. Поэтому мы приехали во Владивосток, чтобы принять участие в Российско-Японском диалоге по вопросам градостроительства, где наши предприятия смогут поделиться с вами своими ноу-хау», – отметил Мугисима Такэси.



Делегацию приветствовал первый заместитель главы Приморья Василий Усольцев. Он поблагодарил коллег за проявленный к краю интерес, особо отметив, что Япония не только ближайший сосед, но и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



«Показателем этого является первое место Японии по накопленным инвестициям среди иностранных партнеров Приморья. Сегодня у нас работают более 30 предприятием с японским участием, открыты представительства двух японских банков. Есть примеры крупных успешных бизнесов – компания по глубокой переработке древесины с участием корпорации “Сумитомо”, проект по автосборочному производству совместно с компанией “Мазда” сейчас получил новый импульс. С использованием новых льгот особой экономической зоны там планируется развернуть производство двигателей», – подчеркнул Василий Усольцев.



Проект развития краевого центра первый вице-губернатор назвал «очень своевременным», поскольку Владивосток сегодня ведет работу над корректировкой генерального плана – основного градостроительного документа, определяющего перспективы развития города на длительный срок



«Более того, в России сегодня запущены две федеральные программы в этом направлении: „Комфортная городская среда“ и „Безопасные и качественные дороги“. Последняя, например, рассчитана до 2025 года. Мы получаем ежегодно около 700 миллионов рублей федеральных средств и добавляем столько же – это большие деньги для такого рода проектов», – отметил Василий Усольцев.



Первый вице-губернатор акцентировал, власти региона заинтересованы в использовании опыта Японии в формировании новых подходов стратегического планирования развития городов, организации комфортных городских пространств, строительства «умных» домов, управления транспортными потоками, утилизации отходов и других направлений.



«В Японии есть различные исследования и ноу-хау в области создания высокотехнологичного города и развития дорожного сообщения, мы хотим и готовы сотрудничать в этой области», – сказал Мугисима Такэси.



В свой нынешний визит во Владивосток делегация Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии также встретилась с представителями Центра управления движения на транспорте, МУПВ «Спецзавод №1», Управления градостроительства и архитектуры Владивостока, КГУП «Приморский водоканал», осмотрела различные транспортные узлы и дорожные площадки города, нуждающиеся в реконструкции.



Напомним, прошедший год был отмечен знаковыми событиями в истории российско-японских отношений: состоялись три встречи Президента России Владимира Владимировича Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В рамках второго Восточного экономического форума в прошлом году во Владивостоке Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абе обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сферах энергетики, градостроительства, высоких специальных технологий и приняли решение о реализации ряда крупных российско-японских проектов.



Для решения обозначенных на форуме задач между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей Лтд.» и Фондом единого института развития в жилищной сфере 16 декабря 2016 года был подписан договор о реализации проекта развития Владивостокского городского округа.