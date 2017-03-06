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В Приморье выращено более 10 тонн осетровых рыб
Лучегорская научно-исследовательская станция «ТИНРО-Центр» реализовала почти восемь тонн товарной рыбы в 2016 году, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как отметили в департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья, одна из основных задач ученых Лучегорской НИС – товарное выращивание рыбы. Сейчас на предприятии работает понтонная линия, включающая более 120 садков, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.
«В 2016 году на предприятии было выращено 11 тонн осетровых видов рыб, включая гибридные. За год реализовано почти восемь тонн товарной рыбы и около тонны мальков карповых и осетровых видов рыб», – сообщили специалисты.
Напомним, Лучегорская НИС – единственная рыбоводная станция на Дальнем Востоке, где содержится разновозрастное ремонтно-маточное стадо амурского осетра и калуги. С 2001 года в нересте используются производители амурского осетра собственного маточного стада. В общей сложности коллекция садкового хозяйства включает 25 видов, пород и гибридных форм рыб, из которых 10 видов – осетровые и их гибриды. Кроме амурского осетра и калуги чистые линии представлены сибирским, байкальским осетрами и стерлядью.
Отметим, в 2017 году всего на развитие рыбохозяйственной отрасли Приморского края направлено более 87 миллионов рублей из средств регионального бюджета.
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