В Приморье выращено более 10 тонн осетровых рыб

Лучегорская научно-исследовательская станция «ТИНРО-Центр» реализовала почти восемь тонн товарной рыбы в 2016 году, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как отметили в департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья, одна из основных задач ученых Лучегорской НИС – товарное выращивание рыбы. Сейчас на предприятии работает понтонная линия, включающая более 120 садков, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

«В 2016 году на предприятии было выращено 11 тонн осетровых видов рыб, включая гибридные. За год реализовано почти восемь тонн товарной рыбы и около тонны мальков карповых и осетровых видов рыб», – сообщили специалисты.

Напомним, Лучегорская НИС – единственная рыбоводная станция на Дальнем Востоке, где содержится разновозрастное ремонтно-маточное стадо амурского осетра и калуги. С 2001 года в нересте используются производители амурского осетра собственного маточного стада. В общей сложности коллекция садкового хозяйства включает 25 видов, пород и гибридных форм рыб, из которых 10 видов – осетровые и их гибриды. Кроме амурского осетра и калуги чистые линии представлены сибирским, байкальским осетрами и стерлядью.

Отметим, в 2017 году всего на развитие рыбохозяйственной отрасли Приморского края направлено более 87 миллионов рублей из средств регионального бюджета.