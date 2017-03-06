Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника?

Журнал "Дальневосточный капитал" опубликовал результаты своего опроса

То, что одни люди склонны играть в команде, а другие предпочитают одиночную работу, становится заметно уже при наблюдении за маленькими детьми. Даже в детских играх одних привлекает слаженная работа в команде, а другие хотели бы отвечать только за себя. Бесспорно, взрослая жизнь диктует свои условия: любой крупный и средний бизнес предполагает слаженную команду. А вот остается ли простор "свободным художникам" (как среди сотрудников, так и среди руководителей), рассуждали представители дальневосточных компаний.

Евгений МАЗУР, директор ООО «Приморский канат»:





- Конечно же, любому руководителю хочется по максимуму распределять обязанности между сотрудниками и наладить процессы таким образом, чтобы каждый выполнял возложенные на него задачи. Но в большинстве случаев этот идеал недостижим: многие действия приходится корректировать, а важные решения - перепроверять или реализовать самостоятельно.

Стоит ли советоваться с командой? Пожалуй, многое зависит от того, какой вопрос необходимо решить. Если команда разбирается в данной проблеме и может давать советы по ее решению, то к ним необходимо прислушиваться. К сожалению, далеко не всегда компетенция сотрудников позволяет давать полезные советы. Поэтому, на мой взгляд, интересоваться позицией команды по тем или иным вопросам стоит, но это не всегда будет означать, что она сможет помочь. Особенно если дело касается случаев, когда приоритетной становится скорость принятия решений. Порой времени на выслушивание советов просто не остается, и нужно быстро и четко сделать что-то самостоятельно.

При приеме на работу я не отдаю предпочтения командным игрокам или индивидуалистам, поскольку кадровый голод не предполагает такой щепетильности. Сегодня распространено мнение о том, что у нас царит безработица, люди держатся за место и бегут на работу как на праздник, но это не так. Многие сотрудники, получив должность на производстве, говорят, что им тяжело, и уходят из компании. Поэтому мы принимаем на работу специалистов, которые просто хотят работать, и неважно, самостоятельно или в команде.

Сергей ПОСПОЛИТ, руководитель по поддержке бизнеса сахалинского отделения ПАО «ВымпелКом»:





- Народная мудрость гласит: «Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам». Но работая в крупной компании, невозможно все делать самому: слишком много различных бизнес-процессов, тем более когда человек занимает должность руководителя. Поэтому в компании должна быть отлажена схема командной работы, где каждый сотрудник работает для достижения общей цели.

В большой компании важно, чтобы сотрудник умел работать как в команде, так и самостоятельно. Все зависит от задачи, которая поставлена перед сотрудником в определенный момент времени. Например, при составлении плана строительства базовых станций сотрудник технической дирекции должен работать вплотную с сотрудниками коммерческой службы. А для реализации намеченного плана инженер принимает решение уже самостоятельно.

Сейчас в нашей компании реализуется огромный проект, в основе которого лежит понятие «свобода» и предполагается возможность работать не в офисе, а где угодно - за счет использования современных технологий. И многие сотрудники приобрели уникальную возможность работать в месте, где им удобнее это делать - не привязываясь ни к офису, ни к традиционному графику работы. Главное, чтобы задача была решена в поставленный срок. Такой формат позволяет находить время для своих личных дел и увлечений, т. е. помогает найти ценный на сегодняшний день баланс работы и личной жизни, что способствует росту удовлетворенности и производительности сотрудников. А это то, к чему стремятся все компании, - важен результат работы, а не место и время ее выполнения. Проект пока не реализован на Сахалине, но мы готовы к нему присоединиться и стать частью команды «свободных художников».

Алексей КОМИССАРОВ, директор GreenSun Technologies:





- Когда я принимаю решения, то всегда советуюсь с командой. Надо иметь мужество признать, что кто-то может быть умнее тебя. Однако перекладывать ответственность за принятое решение на других неразумно. Ты - конечная инстанция, и именно ты должен понимать все подводные камни выдвинутого другим человеком решения. Если ты делегировал ответственность за принятие решений на другого человека, то в неудаче все равно будешь виноват ты, как руководитель, ведь именно ты принимал этого человека на работу.

Нанимать на работу я предпочитаю «командных» сотрудников и учить их работать в команде. Это не самая простая задача. Единственная задача руководителя - создать грамотную команду. У сотрудников и руководителя должны быть одинаковые жизненные цели, которые руководитель будет проецировать на бизнес. Такая установка приведет к успеху. Вообще, стоит помнить, что революции совершает команда, а не одиночки. Это касается и революций в бизнесе.

Конечно же, есть и такие руководители, которые обладают авторитарным стилем управления и не могут работать с командой. Им надо все контролировать, обо всем знать вплоть до несущественных мелочей. Однако такой стиль больше вредит бизнесу, чем выводит его на новый уровень.

Но, несмотря на успехи командных игроков, не стоит забывать, что в мире всегда есть место для тех, кому комфортнее одному. В конце концов, человек всегда может заняться фрилансом.

Антон ДЕМИН, председатель Ассоциации молодых предпринимателей Хабаровского края:





- Приходится балансировать между командной работой и индивидуализмом. Вряд ли найдется предприниматель, который может быть охарактеризован полностью только одним из этих качеств. Например, я в начале запуска нового проекта большую часть ключевых решений принимаю сам. Это дает высокую скорость развития, хорошее управление рисками и четкую обратную связь от рынка, т. к. есть понимание, что все решения - собственные и ошибки в случае их наличия - тоже мои. Дальше, когда неопределенности становится меньше и цена ошибки снижается, ключевые функции можно и делегировать. Но тут встает другой вопрос - в отборе подходящего персонала.

В силу склада своего характера, мне сложно прислушиваться к чьим-либо рекомендациям. При этом умом понимаю, что это просто необходимо, т. к. я не семи пядей во лбу и все предусмотреть просто не могу. Поэтому к рекомендациям команды прислушиваюсь, но, очевидно, не так часто, как следовало бы.

Андрей ЛИЛИТКИН, индивидуальный предприниматель:





- Набирать на работу я предпочитаю командных игроков, и ясно распределять обязательства. Хотя в моей сфере индивидуалист и не впишется. Вообще, я считаю, что для успеха в любом деле сильная команда позволит сделать гораздо больше, нежели если всю работу делать самостоятельно. Как говорится: «слаб отдельно каждый прутик - веник целый не сломать». При этом, чтобы добиться максимально эффективных действий в компании, надо уметь делегировать максимум действий. Для того чтобы было время решать глобальные вопросы, так сказать, с «головы», сотрудники должны быть заняты каждый своим делом. Тем не менее существуют и компании, где понятие «одинокий художник» прекрасно впишется, это зависит от сферы деятельности и самого «художника».

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.