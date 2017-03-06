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Приморье ждет, когда Минприроды России наложит запрет на вырубку липы

06 Марта 2017, 10:20 | Приморье

Перечень будет дополнен тремя породами липы – амурской, маньчжурской и Таке, вырубку которых запретят, сообщате Деловая газета "Золотой Рог".

Приказ «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается» находится на согласовании в Министерстве природных ресурсов и экологии.  

Данный перечень будет дополнен тремя породами липы – амурской, маньчжурской и Таке, вырубку которых запретят.  

«Включение этих пород в перечень видов пород деревьев, заготовка которых не допускается, обеспечит их сохранение от промышленных вырубок, при этом не исключая возможность проведения санитарно-оздоровительных мероприятий таких насаждений», – сказал Минприроды России Сергей Донской.

Напомним, по инициативе губернатора Владимира Миклушевского главы Приморского, Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской автономной области предложили включить три вида липы, произрастающих на территории Дальнего Востока, в перечень пород деревьев, запрещённых к вырубке.

«Глава региона неоднократно инициировал вопрос по запрету заготовки липы. Мы предложили включить амурскую, маньчжурскую и липу Таке в перечень видов и пород деревьев, заготовка древесины которых не допускается, кроме санитарных рубок», – прокомментировал заместитель главы Приморья Евгений Вишняков.

Осенью 2016 года такое обращение за подписью четырёх дальневосточных губернаторов направлено в Министерство природных ресурсов России.

Кроме этого, в октябре 2016 года Владимир Миклушевский подписал распоряжение о внесении изменений в «Лесной план Приморского края на 2009-2018 годы». Согласно документу, расширены так называемые «зоны покоя», где запрещена промышленная вырубка липы. Теперь «зоны покоя» устанавливаются на большей части территории Приморского края на лесных участках с преобладанием липы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Минприроды  липа  экология 



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